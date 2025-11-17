«Стойкость в испытаниях ведет к спасению». Слово Папы перед молитвой Angelus 16 ноября 2025 года, площадь Св. Петра

Перед воскресной молитвой «Ангел Господень» 16 ноября 2025 года Папа Лев XIV прокомментировал отрывок из Евангелия, в котором Иисус говорит о войнах, бедствиях и гонениях, ожидающих Его учеников.

Размышляя над Евангелием от Луки (Лк 21, 5-19), которое посвящено концу времён, Святейший Отец подчеркнул, что агрессия зла неспособна уничтожить надежду тех, кто уповает на Христа. Чем сильнее сгущается тьма времен, тем ярче сияет вера, подобно солнцу, заявил он.

Папа отметил актуальность призыва Иисуса «не ужасаться» новостям о конфликтах и бедствиях, которые ежедневно приходят в мир. Он особо остановился на теме гонений, которым по всему миру подвергаются «миллионы христиан», подчеркнув, что против них используют не только оружие и жестокое обращение, но и слова. «Гонение на христиан совершается… через ложь и идеологическую манипуляцию», – сказал Святейший Отец, добавив, что именно в эти моменты верующие призваны «давать свидетельство» истине, справедливости и надежде.

Подчеркивая, что бедствия и скорби имеют конец, в то время как радость тех, кто признаёт во Христе Спасителя, длится вечно, Папа призвал к стойкости и терпению, цитируя слова Христа:

«’Терпением вашим спасайте души ваши’ (ст. 19): это обетование Господа вселяет в нас силу противостоять угрожающим историческим событиям и всякому оскорблению».

«Мы не остаёмся бессильными перед лицом страданий», ибо Он Сам дает нам «уста и премудрость» (ст.15), чтобы мы могли всегда творить добро с пылким сердцем.

В заключение Святейший Отец напомнил, что мученики Церкви свидетельствуют о том, что благодать Божия способна преобразить насилие в знак искупления, и призвал верующих просить о заступничестве Марии, Помощницы христиан.



Источник: русская служба Vatican News