США: кардиналы призывают к моральной внешней политике

Кардиналы Супич, МакЭлрой и Тобин выступили с совместным заявлением, призывающим Соединенные Штаты отказаться от использования войны как инструмента узких национальных интересов, сообщает Vatican News.

Три влиятельных американских кардинала – Блейз Джозеф Супич из Чикаго, Роберт МакЭлрой из Вашингтона и Джозеф Уильям Тобин из Ньюарка – выступили с совместным заявлением, в котором изложили моральную концепцию внешней политики США.

По их мнению, дискуссия о моральных основах действий страны на мировой арене сегодня глубоко поляризована и часто сводится к партийным категориям, что препятствует построению справедливого мира.



Этический компас Папы Льва XIV

В своем обращении кардиналы опираются на принципы, изложенные Папой Львом XIV в его недавней речи перед дипломатическим корпусом. Понтифик выразил свою обеспокоенность ослаблением многосторонних отношений и тем фактом, что война снова становится «модным» средством утверждения собственного господства. Кардиналы назвали слова Папы «истинным этическим компасом», который должен направлять американскую политику в ближайшие годы.

Авторы декларации обращают особое внимание на необходимость международной помощи для защиты человеческого достоинства. Они критикуют тенденцию богатых стран к сокращению гуманитарных программ, подчеркивая, что подлинно моральная политика должна способствовать защите прав человека и свободы вероисповедания во всем мире, особенно посредством экономической поддержки.



Призыв к переосмыслению приоритетов

В заключение своего выступления кардиналы призывают соотечественников и политиков отказаться от краткосрочных национальных интересов в пользу евангельского мира.

Они настаивают на том, что военные действия не могут быть обычным инструментом власти. По их мнению, преодоление поляризации и узких экономических интересов является единственным способом в восстановлении моральной роли Соединенных Штатов в противостоянии злу и защите жизни.



(На фото — кардиналы Блейз Джозеф Супич и Джозеф Уильям Тобин)