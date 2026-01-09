Папа: в основе политических конфликтов лежит гордыня. Аудиенция дипкорпусу при Св. Престоле

Традиционная аудиенция дипкорпусу, аккредитованному при Св. Престоле, – первая для Папы Льва XIV, – состоялась в Ватикане 9 января. Дипломаты и Папа обменялись поздравлениями с наступившим новым годом, а затем Святейший Отец изложил свое видение основных направлений сотрудничества с представителями государств. Подробности передает русская служба Vatican News.

В начале речи Папа отметил присутствие новых глав дипломатических миссий: из Казахстана, Бурунди и Беларуси. Он поблагодарил власти этих стран за решение открыть свои представительства при Св. Престоле в Риме в качестве «осязаемого знака добрых и плодотворных двусторонних отношений».

Папа выразил признательность римлянам, которые возложили на себя бремя приёма паломников со всего мира в Юбилейный год и в год кончины Папы Франциска и избрания нового Папы. Лев XIV обратился со словами благодарности к итальянскому правительству, мэрии столицы и правоохранительным органам.

Свои размышления об обстановке в мире и об отношении Св. Престола к политическим событиям Папа предварил ссылкой на известный труд святого Августина: De Civitate Dei, на котором основывается христианское богословие истории. Это произведение отправляется от определенного «нарратива», распространенного в ту эпоху, то есть в начале V столетия, согласно которому христианская религия и те же апостолы не в состоянии защитить город, и Рим, caput mundi, казавшийся непобедимым, теперь не представлялся безопасным.

Августин – пояснил Папа Лев XIV – «прочитывает исторические события и реальность согласно модели двух городов: града Божия, который вечен и охарактеризован безусловной любовью Бога (amor Dei) в соединении с любовью к ближнему, особенно к бедным; и град земной, место временного пребывания, где люди живут до смерти». Эти два города сосуществуют до конца времен, и в этой перспективе каждый из нас является протагонистом и несет ответственность за историю. Обитая в земном граде, христианин не чужд политике, и он старается применять христианскую этику, вдохновленную Писанием, к гражданскому устройству.

Среди прочего, Блаженный Августин предостерегает от серьезных опасностей в политической жизни, исходящих от ложных представлений об истории, крайнего национализма и искаженного идеала государственного права.

Некоторые аналогии, проводимые Августином, остаются поистине актуальными, подчеркнул Папа. Сегодня мы сталкиваемся с теми е вызовами, какие были во времена Августина: эти миграционные потоки, глубокие перемены в геополитическом равновесии и в культурных моделях.

Папа отметил, какие явления вызывают особую тревогу в наше время. Это прежде всего «ослабление мультилатерализма», на смену которому приходит «силовая дипломатия, дипломатия отдельных лиц и групп союзников». Распространяется милитаризм, а установленный после Второй мировой войны принцип, запрещающий силой нарушать чужие границы, также был попран. С другой стороны, как замечал тот же Августин, «нет никого, кто не хотел бы мира», и даже те, кто хотят войны, желают лишь победы, желают с помощью войны достичь мира. Но ведь именно эти амбиции и привели в свое время ко Второй мировой войне, после которой 51 нация стали развивать многостороннее сотрудничество для предотвращения новых катастроф, для защиты мира и основных прав человека. Однако сегодня мы вновь сталкиваемся с тяжкими нарушениями международного гуманитарного права, и их твердо осуждает Святеший Престол, продвигая, в частности, многостороннюю дипломатию. Ее цель – диалог, однако диалог требует понимания слов и концепций.

«В наши дни значение слов становится все более расплывчатым, а представляющие их концепции – все более двусмысленными. Язык перестал быть избранным средством человека для знакомства и встречи, но, в своих оттенках семантической двусмысленности, он все больше служит орудием лжи или оскорбления противников».

Мы нуждаемся в том, чтобы в политике, в СМИ и в международных связях слова вновь стали выражать реальность однозначно, отметил Папа и констатировал ограничение свободы слова, прежде всего на Западе. Сейчас мы имеем дело с развитием «новояза», который, стремясь быть все более инклюзивным, в конечном счете исключает тех, кто не примыкает к соответствующим идеологиям. Свобода слова тесно связана со свободой совестью, которая тоже сегодня подавляется. В особенности Папа назвал право на отказ по соображениям совести от некоторых действий, таких как воинская служба, участие в совершении абортов и эвтаназии: «Этот отказ не является непослушанием, но актом верности самим себе».

От свободы совести Папа перешел к свободе вероисповедания, снова осудив всякую форму антисемитизма, преследования и дискриминации христиан, также в Европе и Америке.

Значительное внимание в своем обращении к дипломатам Папа уделил семье – эксклюзивному и нерасторжимому союзу между мужчиной и женщиной — и защите жизни, призывая категорически отвергнуть аборт:

«Святейший Престол выражает глубокую обеспокоенность в связи с проектами, направленными на финансирование транспограничной мобильности с целью доступа к так называемому “праву на безопасный аборт”, и считает предосудительным предназначать общественные ресурсы на подавление жизни, а не на помощь матерям и семьям. Главнейшей целью должна оставаться защита каждого рождающегося ребенка и действенная, конкретная поддержка каждой женщины, с тем чтобы она могла принять жизнь».

Столь же однозначно Папа осудил суррогатное материнство, эвтаназию и наркоторговлю.

В заключительной части своего обращения к дипломатам Святейший Отец посвятил отдельным международным конфликтам, отметив, что в их основе лежит человеческая гордыня. Папа высказался прежде всего по поводу Украины: перед лицом страданий, которые терпит гражданское население в этой стране, Святейший Престол «вновь решительно заявляет о безотлагательности прекращения огня и диалога, воодушевленного искренним поиском путей, которые могут привести к миру». Папа напомнил о готовности Святейшего Престола сопровождать любую инициативу, способствующую миру и согласию. То же самое относится к Святой Земле, где Ватикан поддерживает все дипломатические меры, направленные на обеспечение мирного и справедливого будущего для сектора Газа. Папа снова высказался по поводу ситуации в Венесуэле:

«Я возобновляю призыв уважать волю венесуэльского народа и содействовать защите человеческих и гражданских прав каждого, а также созиданию стабильного будущего в согласии».

Сославшись на конфликты на Гаити, в африканских регионах, в частности, в Южном Судане, и в Мьянме, Папа призвал международное сообщество к конкретным действиям по поддержке их населения. Он подчеркнул, что все эти конфликты возникают из-за ложной идеи, будто мира возможно достичь силой или сдерживанием. Но эта идея опасна: она может привести к производству еще более изощренного оружия, также с помощью ИИ, инструмента, требующего этического управления и специального законодательства.

Несмотря на эту неутешительную картину, Папа Лев XIV предложил обратить взор и на многочисленные знаки надежды. Он упомянул о Дейтонских соглашениях, которые положили конец войне в Боснии и Герцеговине; о Совместной декларации о мире между Арменией и Азербайджаном; и, наконец, об усилиях вьетнамских властей по укреплению отношений со Святейшим Престолом.