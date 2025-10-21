Смерть ребенка. Отвечает Папа Римский

Издание Ватиканской базилики Piazza San Pietro в рубрике «Диалог с читателями» опубликовало ответ Папы Льва XIV на вопрос читательницы.

Франческо, отец семейства, делится воспоминанием и болью от утраты своего первенца Доменико Марии, который ушел из жизни в 13 лет из-за тяжелой и быстротечной болезни. Товарищи по футбольной команде посмертно выбрали его своим капитаном, рассказывает Франческо. С тех прошло уже 18 лет.

«Ваше Святейшество, — пишет отец мальчика. – Это письмо – всего лишь мысль, память, обращенная к нашему сыну, с тем чтобы Бог в Своей бесконечной благости и милости Отца принял в Царстве Небесном этого “ангела”, каким он стал для нас, для его родных, оставшихся на земле и уповающих на Его заступничество для стяжания благ, на которые мы всегда надеемся».

«Дорогой Франческо, — пишет в ответ Святейший Отец. – Мы уповаем, что Доменико Мария находится на небесах с Иисусом и Пресвятой Девой Марией и ходатайствует о своей семье. Молитесь за него. Молитесь с ним. Подлинная молитва, как и подлинный спорт, если их практиковать всем вместе, создают связи и объединяют навсегда, как Доменико Мария, который соединился со в всеми игроками своей “команды” узами, выходящими далеко за пределы смерти.

Важно всегда оставаться на связи с Господом, когда мы проходим через глубочайшую боль с помощью Его благодати, а она дается всегда, — не сомневайтесь в этом, — даже в самые мрачные моменты.

Франческо, Ваше письмо говорит о Вашей вере во Христа, о Вашем уповании на воскресение. Ваша жизнь, как и жизнь Вашей семьи, остается соединенной с Доменико Марией, и это огромный пример для всех родителей, для всех отцов и матерей, которые не в силах подняться из этой бескрайней боли от потери собственного ребенка. Я надеюсь, что все это Вы сможете разделить со своей приходской общиной.

Наш горизонт всегда освещен любовью Бога, и мы идем с Ним вместе. Это начинается с нашего Крещения и никогда не заканчивается. Крещение вводит в общение с Христом и дарует истинную жизнь, заставляя нас отвергнуть культуру смерти, так распространенную в нашем обществе. Но смерть никогда не имеет последнего слова! Последнее слово, которое распахивает двери вечности и нескончаемой радости, — это воскресение, и оно не знает ни уныния, ни боли, замыкающих нас в экстремальной трудности, когда мы не можем найти смысла нашей жизни.

Со спасительным светом Христа умершего и воскресшего, светом, который мы стараемся поддерживать огнем Слова и регулярного Причастия, Вы тоже являетесь солью земли. «Церковь, — как я сказал французским катехуменам на встрече 29 июля, — нуждается в вашем прекрасном свидетельстве веры, чтобы все больше возрастать и быть близкой к каждому нуждающемуся человеку».

Я благословляю Вас и молюсь за Вас всем сердцем. Обещаю, что буду молиться об упокоении Доменико Марии и всех безвременно ушедших детей и молодых людей».



Источник: русская служба Vatican News