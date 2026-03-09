«Служить человечеству, жаждущему истины и справедливости». Слово Папы перед молитвой Angelus 8 марта 2026 года, площадь Святого Петра

В воскресном обращении перед молитвой «Ангел Господень» Папа Лев XIV размышлял над евангельским повествованием о встрече Иисуса с самарянкой. Это первая из великих страниц Евангелия от Иоанна (наряду с исцелением слепорожденного и воскрешением Лазаря), которые традиционно сопровождают путь катехуменов к пасхальному Крещению. Однако эти тексты важны для всей общины: они помогают либо стать христианами, либо «быть ими с большей подлинностью и радостью».

Иисус – это ответ Бога на нашу жажду. Встреча с Ним открывает в человеке внутренний источник «воды, текущей в жизнь вечную» (Ин 4,14), продолжил Папа, отметив, что множество людей во всем мире и сегодня живут в поисках этого духовного источника. В связи с этим Святейший Отец процитировал Этти Хиллесум, молодую нидерландскую еврейку, погибшую в концлагере Аушвиц. В своем дневнике она писала, что иногда она достигает этого источника, «но чаще он оказывается засыпан камнями и песком, и Бог кажется “погребенным”; тогда нужно откапывать снова и снова». По словам Папы, нет лучше приложенных сил, чем те, что отданы очищению сердца:

«Именно поэтому Великий пост – это дар: мы вступаем в его третью неделю и теперь можем сделать наш путь более глубоким и насыщенным!»

Святейший Отец обратил внимание на удивление учеников, которые не понимали, почему Учитель говорит с самарянкой. В ответ на их замешательство Иисус призывает Церковь «поднять глаза» и увидеть нивы, которые уже готовы к жатве. Папа отметил важный парадокс:

«Там, где человеческий взгляд не видит ничего, Божья благодать уже действует и плоды готовы к сбору. Жатвы много: возможно, работников мало, ибо они отвлечены другой деятельностью. Иисус же внимателен».

Особый акцент Папа Лев сделал на стиле общения Христа. Несмотря на обычаи того времени, Он не игнорирует самарянку, а слушает её и доверяет ей без предубеждений и презрения. Тем самым Он подает пример деликатности и доступности: именно этого люди ищут в христианской общине.

«Как прекрасно, когда мы теряем чувство времени, уделяя внимание тому, кого встречаем, такому, какой он есть. Иисус забывал даже принимать пищу – настолько Его питала воля Божья, стремящаяся достичь каждого сердца».

Благодаря этому вниманию самарянка – представительница презираемого и отверженного народа – становится первой в ряду великих женщин-благовестниц. Её свидетельство приводит к Иисусу многих, и в них «вера забила ключом, как чистая вода».

В конце обращения Лев XIV призвал верующих просить Пресвятую Деву Марию о силе служить человечеству, жаждущему истины и справедливости. Сейчас «не время для противостояния между одним храмом и другим, между “нами” и “другими”». Истинные поклонники Бога – это люди мира, которые поклоняются Ему в Духе и истине.



