«Служение, призвание, харизма». Обращение епископа Николая Дубинина к участникам Юбилея масс-медиа, состоявшегося в Санкт-Петербурге

3-4 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге проходил Юбилей масс-медиа, организованный Архиепархией Божией Матери в рамках празднования Святого Юбилейного Года. Второй день участники этого мероприятия провели в работе над некоторыми текстами Римских Пап, адресованными медиа-служителям: Посланием Папы Франциска на Всемирный день коммуникаций в 2025 году, его же Обращением к участникам Юбилея мира коммуникаций в Риме, а также Обращением Папы Льва XIV к участникам Юбилея цифровых миссионеров. Результаты этой работы были затем представлены на общей ассамблее епископу Николаю Дубинину, духовно сопровождавшему Юбилей масс-медиа. После чего владыка Николай обратился со своим ответным размышлением:

— Плоды вашей совместной молитвы и беседы в духе показывают, что вы приехали сюда не просто пообщаться, но эта встреча имеет для вас подлинно духовное измерение. Вы здесь – как паломники надежды. В результатах вашего диалога видны эти плоды, и они очень радуют.

Первое, что радует – вы осознаете свою деятельность как служение. Ведь если смотреть на многие масс-медиа, за которым стоят конкретные люди, не всегда очевидно, что это служение, а не реализация личных талантов или амбиций.

Ещё больше радует, что в своём осознании и в размышлениях вы идёте дальше и говорите, что это не просто служение, а призвание. Это действительно большая радость – столкнуться в нашей Церкви с такими осознанием. Это наполняет надеждой.

Взгляд на служение как призвание – это также то, что мы уловили из тех намерений, призывов, наставлений, которые нам предлагает Церковь через Папу и Апостольский Престол. И я рад видеть в вас такое осознание, такую созвучность, такой отклик на то, к чему нас приглашает Церковь.

Господь действует в ваших в сердцах и готовит вас еще лучше, глубже, аутентичнее продолжить этот путь, который вы проделываете не в одиночку и не для себя, а с Господом и также вместе с другими, поэтому и для других.

Это специфическое призвание Бог вам дает внутри конкретной Церкви, конкретной страны, конкретной епархии, и его можно реализовывать независимо от возраста, статуса, профессии, положения в Церкви. То есть можно быть священником, монахиней, можно быть мирянином, мирянкой, очень молодым или взрослым, с той или иной профессией, – это Господь рождает и дает нам, нашей Церкви, в том числе и такое призвание. То, что мы это осознаем – повод радоваться и благодарить Господа.

Что это означает для каждого из нас? Когда речь идёт о служении Церкви, это действительно бескорыстная – иногда в ущерб своему свободному времени – помощь другим. «Церкви нужна конкретная помощь, и я ее осуществляю: служу своим талантом, своим даром, своими возможностями». Но когда речь идет о призвании, здесь мы осознаем свои таланты не как личные дары, возможности и достижения, а как харизму.

Апостол Павел в Новом Завете прекрасно показывает, что такое харизма. Это дар от Бога через твои таланты на служение другим, это определенная полнота, определенная глубина, определенная тайна, и если вы осознаёте это – прекрасно! Идите и дальше по этому пути.

То, что не было так ясно артикулировано вами, но может быть – и дай Бог! – воспринимается как нечто естественное и само собой разумеющееся, — это призвание к единству в миссии Церкви. Если Бог дает нам дар для служения другим, то это не только чтобы прославлять Его, не только чтобы приводить других людей к Нему, но также чтобы мы делали это не изолированно, не в одиночку. Мы все разные, и то, как мы проживаем это разнообразие, очень сильно отражается и на нашем внутреннем мире, и на нашем способе самовыражения, служения, и на наших человеческих отношениях.

При этом надо учитывать и нашу склонность с настороженностью относиться ко всему новому, включая новых людей. Думаю, такие встречи, как эта, где мы знакомимся друг с другом, слушаем о проектах друг друга, помогают увидеть, что мы люди разные, но с тем же призванием. Мы друг другу не враги, не конкуренты – мы на самом деле идем все вместе и творим одну реальность. И это может быть для нас хорошим стимулом, чтобы по плодам нашей встречи, наших совместных размышлений, задать вопрос: а что же дальше?

Ваше служение отчасти носит пророческий характер. Пророк – это тот, кто возвещает волю Божию. Что мы хотим возвещать людям? Самый верный путь – это прислушаться и идти туда, куда ведет Господь, причем идти вместе. Осознание этого может нас сподвигать к поиску каких-то конкретных решений и к их воплощению, потому что, если этого не будет, то наши размышления превращаются в «болтологию». И с богословской точки зрения мы рискуем не быть христианами, если не живем логикой Воплощения.

Если бы Бог хотел только разговаривать, Он давал бы нам только Своё Слово, но Он нам дал Христа – Слово стало плотью. Бог стал человеком, Его распяли на кресте, Он воскрес, и Он дает нам Свое тело и Свою кровь в таинстве Евхаристии. Если мы принимаем это всё с верой, мы понимаем, что такое Воплощение: Бог не только сделал это в истории, но продолжает делать это сейчас.

Значит и у нас есть возможность жить логикой воплощения, то есть не идеями о призвании, не идеями о единстве, не идеями о харизме, а их воплощением. К этому надо идти, тогда от нашего общения могут рождаться и конкретные предложения. Этого я от всей души вам желаю – такого поиска и такой миссии. Спасибо.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(Фото Ольги Дубягиной)