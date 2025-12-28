Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus в праздник Святого Семейства. 28 декабря 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

В последнее воскресенье года Церковь отмечает праздник Святого Семейства. Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, Папа Лев XIV предложил размышление о «бегстве в Египет» – моменте, когда на светлые ясли Вифлеема внезапно падает тень смертельной угрозы.

Обращаясь к паломникам, Святейший Отец противопоставил радость Рождества мрачному миру царя Ирода. В интерпретации Папы, Ирод – это не просто «злодей» из древней истории, а архетип человека, ослепленного властью.

«Ирод – человек жестокий и кровожадный, но именно поэтому он глубоко одинок и одержим страхом потерять трон».

Его «бронированная защита» во дворце не пропускает свет: весть о рождении Мессии доходит до него лишь как «искаженное эхо угрозы», которую он пытается задушить слепым насилием. Пока пастухи радуются у колыбели, Ирод запирается в тюрьме собственных опасений:

«Во время его царства Бог осуществляет величайшее чудо в истории, в котором исполняются все древние обетования спасенияe, но царь не способен увидеть это, ослепленный страхом потерять власть, богатства, привилегии».

На фоне деспотичного и жадного мира Ирода, Святое Семейство становится «обителью и колыбелью» совершенно иного ответа. Это ответ Бога, Который отдает Себя людям бескорыстно и без притязаний. Жест Иосифа, который, повинуясь гласу Господа, уводит в безопасное место Марию и Младенца, проявляется здесь во всем своем спасительном значении. В Египте «пламя любви домашнего очага», которому Господь вверил Свое присутствие в мире, крепнет и набирает силу, чтобы позже принести свет всему миру.

Созерцая с изумлением и благодарностью эту тайну, давайте подумаем о наших семьях, призвал Епископ Рима, отметив, что и сегодня мир полон своих «Иродов» – мифов об успехе любой ценой, культа власти и «пустого, поверхностного благополучия». Последствия этих миражей всегда одинаковы: одиночество, отчаяние и конфликты.

Лев XIV призвал христианские семьи не давать этим иллюзиям задушить огонь любви, а вместо этого хранить ценности Евангелия: искренний диалог и верность; молитву и участие в Святых Таинствах (Исповедь и Причастие); «простую и прекрасную конкретность» добрых слов и жестов каждого дня.

«Пусть наши семьи станут школой любви и инструментом спасения в руках Бога», – заключил Папа, призвав молитвенного заступничества Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа.



Источник: русская служба Vatican News