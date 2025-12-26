Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus в праздник Стефана Первомученика. 26 декабря 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

На следующий день после праздника Рождества Церковь вспоминает св. Стефана, первого мученика. Обращаясь к верующим на площади Св. Петра, Лев XIV предложил размышление о том, что значит «появляться на свет» и почему путь христианина – это всегда путь безоружной любви, даже если он кажется миру безумием. Передает русская служба Vatican News.

Папа начал с парадоксального утверждения первых христиан: день смерти мученика – это его истинный «день рождения» (dies natalis). «Мы приходим в мир, не выбирая этого, но затем проходим через множество событий, когда от нас требуется всё более осознанно “появляться на свет”, выбирать свет», – подчеркнул Святейший Отец. Стефан, чей лик, согласно Деяниям апостольским, сиял «как лик ангела», не уходит из истории равнодушным, но встречает её трудности с любовью к Богу:

«Все, что делает и говорит Стефан, выражает Божественную любовь, явленную во Христе, Свет, сияющий в нашем мраке».

Напомнив, что «рождение среди нас Сына Божия побуждает жить как дети Божьи», Лев XIV коснулся темы сопротивления, с которым сталкивается Христос в мире. Притягательная сила добра неизбежно вызывает реакцию тех, кто дорожит властью и боится разоблачения своей несправедливости. Однако никакая земная мощь не может превзойти дело Божье: надежда произрастает там, где кто-то выбирает справедливость вопреки личной выгоде или служит бедному вместо самого себя.

Особое внимание Папа уделил положению христиан в современном мире, полном неопределенности и страданий. Он с горечью отметил, что те, кто выбирает «безоружный путь» Иисуса, сегодня часто подвергаются насмешкам или исключаются из общественного дискурса. Христиан нередко обвиняют в том, что они подыгрывают врагам. Но у нас, христиан, нет врагов – только братья и сестры, которые остаются таковыми, даже если мы не понимаем друг друга, поскольку каждый человек обладает достоинством чада Божьего, подчеркнул Епископ Рима.

Верующие призваны подражать Стефану в его способности прощать. Прощение – не слабость, а «сила более истинная, чем сила оружия»; это дар, который активируется в сердце в тот момент, когда мы начинаем смотреть на ближнего иначе, предлагая ему внимание и признание.

В заключительной молитве Папа вверил мир Пресвятой Деве Марии, прося её даровать «радость, которая рассеивает всякий страх и всякую угрозу, подобно тому, как снег тает на солнце».