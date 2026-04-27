Слово Папы Льва XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в четвертое воскресенье Пасхи. 26 апреля 2026 г., площадь Святого Петра

В размышлении перед молитвой Regina Caeli Святейший Отец прокомментировал образ Иисуса как Доброго пастыря и «дверь овчего двора», призвав верующих бодрствовать, чтобы не позволить современным «ворам» лишить их внутренней свободы и надежды на будущее.

Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в римский полдень, Папа Лев XIV сосредоточил внимание на Евангелии от Иоанна, где Иисус противопоставляет Себя вору и разбойнику.

Папа подчеркнул, что отношения Христа с человеком строятся на глубокой дружбе. В отличие от вора, который «забирается через забор», чтобы убивать и губить, Иисус входит через дверь.

«Иисус не приходит как вор, чтобы украсть нашу жизнь или нашу свободу, но чтобы вести нас правильными путями. Он не похищает и не обманывает нашу совесть, но просвещает её светом Своей мудрости», — отметил Святейший Отец.

Папа призвал христиан быть бдительными по отношению к «загону своего сердца», так как в него постоянно пытаются проникнуть те, кто хочет украсть радость. У таких «воров» сегодня много лиц, констатировал Папа: это предрассудки, мешающие видеть мир и людей ясными глазами; это и потребительский образ жизни, который опустошает изнутри; это и силы, которые не уважают достоинство человеческой личности.

Особое внимание Папа уделил глобальным угрозам: «Мы не должны забывать о тех «ворах», которые, разграбляя ресурсы земли, разжигая кровавые войны или питая зло в любой форме, крадут у всех нас возможность мирного и безмятежного будущего».

Завершая обращение, Папа предложил каждому задаться вопросом: кому мы позволяем руководить нашей жизнью? Удалось ли «ворам» проникнуть в наше личное пространство или мы способны их отторгнуть?

«Иисус – Добрый пастырь, который не забирает, а приумножает жизнь и предлагает её нам в изобилии», – подытожил Папа Лев XIV, вверив верующих и весь мир заступничеству Девы Марии.



Источник: русская служба Vatican News