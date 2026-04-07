Слово Папы Льва XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в понедельник Светлой Седмицы. 6 апреля 2026 г., площадь Святого Петра

В Понедельник в Октаве Пасхи, называемый также «Понедельником Ангела», Папа Лев XIV возглавил молитву «Царица Небесная» и обратился к верующим с размышлением о двух путях толкования Воскресения, которые и сегодня определяют выбор человека.

Комментируя евангельское чтение дня (Мф 28,8-15), Святейший Отец отметил, что перед лицом пустого гроба нам предлагается выбрать один из двух рассказов. Первый – это свидетельство женщин, встретивших Воскресшего: оно возвещает победу жизни. Второй – версия подкупленных стражей, утверждающих, что тело Иисуса было украдено.

«Первые возвещают победу Христа над смертью; вторые – что смерть побеждает всегда и во всём. <…> Из одного и того же факта – пустого гроба – исходят два толкования: одно является источником новой и вечной жизни, другое – верной и окончательной смерти».

Папа Лев XIV провел прямую параллель между древней ложью синедриона и современными вызовами в сфере информации: сегодня правда о воскресении и добре часто затушевывается «фейковыми новостями» – ложью, беспочвенными обвинениями и намеками, пояснил он. Однако христианская надежда не боится этих препятствий. Папа напомнил слова Христа: «Не бойтесь! Идите и возвестите».

«Он Сам становится благой вестью, о которой мы должны свидетельствовать в мире: Пасха Господа – это наша Пасха, Пасха всего человечества, потому что этот человек, умерший ради нас, есть Сын Божий, Который за нас отдал Свою жизнь. Подобно тому, как Воскресший, всегда живой и присутствующий, освобождает прошлое от разрушительного конца, так и пасхальная весть из гроба искупает наше будущее».

Святейший Отец призвал к тому, чтобы Благая весть достигла тех, кто сегодня больше всего страдает от «злобы, развращающей историю и смущающей совесть». Это и народы, терзаемые войной; и христиане, преследуемые за веру; и дети, лишенные возможности учиться.

«Возвещать Пасху Христову словами и делами – значит дать новый голос надежде, которая иначе была бы задушена руками насильников».

В завершение обращения Папа Лев XIV с особым чувством вспомнил своего предшественника – Папу Франциска. Он отметил, что именно в Понедельник Светлой седмицы прошлого года (2025) Франциск завершил свой земной путь. Святейший Отец призвал верующих хранить память о его великом свидетельстве веры и любви, а также молиться Пресвятой Деве Марии, «Престолу Мудрости», чтобы каждый христианин мог стать «светлым вестником истины».



Источник: русская служба Vatican News