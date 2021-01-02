Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятой Богородицы Марии и Всемирный день мира. 1 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, я приветствую вас и поздравляю с Новым годом!

Мы начинаем этот год, сопровождаемые материнским и любящим взором Пресвятой Девы Марии, превозносимой в сегодняшней Литургии в качестве Богородицы. Таким образом, мы очередной раз пускаемся в путешествие по дорогам истории, вверяя свои тревоги и тяготы Той, для Которой нет ничего невозможного. Мария взирает на нас с материнской заботливой нежностью, точно так же, как Она взирала на Своего Сына Иисуса. Вот взгляните только на вертеп за моей спиной: там Младенца Иисуса нет в яслях. Послание этой сцены заключается в том, что Богородица словно бы говорит Богу: «Не позволишь ли Ты Мне немного подержать этого Моего Сына на руках?». Но абсолютно то же самое Богородица проделывает и с нами: Она поддерживает нас в наших испытаниях; Она защищает нас, как Она защищала и любила Своего Сына. Ободряющий и утешающий взор Пресвятой Девы подразумевает призыв потратить дарованное нам Господом время на наш личностный и духовный рост; сделать так, чтобы были упразднены многочисленные моменты ненависти и разделений, чтобы мы взаимно почувствовали друг друга братьями и сестрами, чтобы мы предпочитали созидать, а не разрушать, чтобы мы заботились друг о друге и обо всём творении. Чтобы это время стало временем нашего духовного роста и временем мира.

Именно заботе о наших ближних и о всём творении посвящена тема отмечаемого сегодня Всемирного дня мира: «Культура заботы как путь к миру». Пренеприятные события, коими был ознаменован путь человечества в ушедшем году, прежде всего я имею в виду пандемию, дали нам превосходный урок относительно того, насколько важно проявлять интерес к проблемам других людей и разделять их заботы. Такое отношение несомненно открывает перед нами путь, ведущий к миру, и способствует созиданию общества, основанного на братских отношениях. Каждый из нас, ныне живущих мужчин и женщин, призван к миру, каждый без исключения… Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к делу мира. Мы призваны ежедневно и где бы мы ни находились, строить отношения мира, протягивая руку тем нашим братьям и сестрам, кто особенно нуждается в нашем слове утешения, в нашей заботе, в нашей солидарности. Это задание поручено нам Богом. Это Господь повелел нам быть миротворцами.

Мир вокруг нас сможет стать реальностью, если мы научимся пребывать в мире с самими собой, если мы стяжаем мир внутренний. И если устраним все препятствия, не позволяющие нам должным образом заботиться о тех, кто живет рядом с нами в нужде и нищете. Всё это означает выработку менталитета и формирование «культуры заботы» необходимых, чтобы победить безразличие, победить неприятие и соперничество – то безразличие, неприятие и соперничество, которые, к сожалению, ныне всё еще преобладают. Следует решительно устранить подобные установки. Ведь подлинный мир – это не просто отсутствие войны; подлинный мир никогда не останется бесплодным – он реален не в статике, а в динамике. Мир пронизывает собой всю жизнь: он не только устраняет войны, но и наполняет жизнь смыслом всесторонней личной самореализации и братского участия в отношениях с ближними. Столь желанный, но и постоянно атакуемый поползновениями насилия, эгоизма и зла мир станет возможным и достижимым, если я приму его как личную задачу, поставленную передо мной Богом.

Так пусть же Дева Мария, произведшая на свет «Князя Мира» (Ис 9,6) и заключившая Его в Свои нежные объятия, испросит для нас у небес драгоценный дар мира, который не может быть в полной мере водворен одними только человеческими усилиями. Человеческих усилий здесь недостаточно, поскольку мир – это прежде всего дар, дар, который следует испрашивать у Бога в неотступной молитве, подкрепляемой терпеливым и взаимоуважительным диалогом, построенным на искреннем сотрудничестве в духе истины и справедливости и принимающим во внимание все законные чаяния как отдельных людей, так и целых народов. Я надеюсь, что мир прочно воцарится в ваших сердцах, в ваших семьях, в местах вашей работы и отдыха, в ваших общинах и в ваших странах. В семьях, на работе, у народов пусть будет мир, мир! Пришло время задуматься, почему это жизнь сегодня зачастую строится вокруг войны и вражды, вокруг того, что разрушает. Мы хотим мира. И тот мир, которого мы хотим, есть дар.

Предвкушая его водворение, я сердечно поздравляю всех вас с наступившим счастливым и безмятежным 2021 годом. Пусть каждый из нас позаботится о том, чтобы этот год стал годом братской солидарности и мира, годом, исполненным упования и надежды. Этот год мы вверяем небесному покровительству Марии, Матери Божией и нашей Матери.

Перевод «Сибирской католической газеты»