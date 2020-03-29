Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Великого Поста. 29 марта 2020 г., трансляция из Папской частной библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие 5-го воскресенья Великого Поста повествует о воскрешении Лазаря (Ин 11,1-45) – брата Марфы и Марии. Все они были ближайшими друзьями Иисуса. Когда Господь пришел в Вифанию, Лазарь был мертв уже четыре дня. Марфа устремилась навстречу Учителю и сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин 11,21). Иисус сказал в ответ: «Воскреснет брат твой» (Ин 11,23), и добавил: «Я есмь Воскресение и Жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет»(Ин 11,25). Иисус являет Себя Господом жизни, Тем, Кто даже умершим может вернуть жизнь. Затем пришли плачущая Мария и другие плачущие люди, а Иисус, как сказано в Евангелии, «восскорбев духом и возмутившись», Сам заплакал (Ин 11,33.35). Со смятенной душой Он проследовал ко гробу, возблагодарил Небесного Отца, Который всегда слышит Его, а потом велел вскрыть гробницу и «воззвал громким голосом»: «Лазарь! Иди вон!»(Ин 11,43). «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком» (Ин 11,44).

Итак, мы видим, что Бог есть Жизнь и дарит жизнь, но, вместе с тем, Он принимает на Себя и драму смерти. Иисус мог не допустить смерти Своего друга Лазаря, но предпочел лично пережить страдания, свойственные людям перед лицом смерти близких, и одновременно продемонстрировать власть Бога над смертью. В этом евангельском фрагменте отчетливо засвидетельствовано, что вера человека и всемогущество Божьей любви нуждаются друг в друге, взыскуют друг друга и, в конце концов, друг друга находят. Это как улица с двусторонним движением: людская вера и всемогущество Божьей любви разыскивают друг друга и, наконец, встречаются. Этот мотив звучит и в горьких словах Марфы и Марии, и в упреках, на которые и мы порой не скупимся: «Если бы Ты был здесь…». Ответ Бога – это не некая максима, а Сам Иисус: «Я есмь Воскресение и Жизнь». Уверуйте в это! Продолжайте веровать даже там, где все плачут, даже если кажется, что смерть победила! Сдвиньте камень с вашего сердца! Позвольте Слову Божию принести жизнь туда, где царит смерть!

И сегодня Иисус раз за разом повторяет нам: «Отодвиньте камень». Бог не сотворил нас для могильной тьмы, Он сотворил нас для красивой, благой и радостной жизни. «Но завистью дьявола в мир вошла смерть» (Прем 2,24), – сказано в Книге Премудрости. Иисус Христос пришел, чтобы избавить нас от рабства смерти. Со своей стороны, мы призваны убрать все без исключения камни, с которыми связан привкус смерти: например, лицемерие в вере является смертью; деструктивная критика других людей – это смерть; оскорбление, клевета – это смерть; маргинализация бедных – это смерть. Господь требует, чтобы мы убрали все эти камни из своего сердца, и тогда жизнь снова пышно расцветет вокруг. Христос жив, и те, кто Его принимают и твердо Его держатся, вступают в полноценный контакт с Жизнью. А без Христа и вне Христа не только нет жизни, но мы тонем в трясине смерти.

Кроме того, воскрешение Лазаря является символом возрождения верующего в Святом Крещении через полное погружение в пасхальную тайну Христа. В результате действия и силы Святого Духа христианин становится «новой тварью», т.е. существом, призванным к жизни, стремящимся к жизни.

Так пусть же Дева Мария поможет нам быть сострадательными подобно Ее Сыну Иисусу, Который разделяет с нами все наши страдания. И пусть каждый из нас максимально приблизится к тем, на чью долю ныне выпали испытания, становясь для них живым зеркалом любви и нежности Бога, коими ниспровергается власть смерти и обеспечивается триумфальная победа жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»