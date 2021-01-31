Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Рядового времени. 31 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, buongiorno!

Сегодняшнее Евангелие (Мк 1,21-28) повествует о типичном дне служения Иисуса. В данном случае это суббота, т.е. установленный Законом день покоя и молитвы, – день, в который набожные иудеи идут в синагогу. И вот, в синагоге Капернаума Иисус читает и комментирует Священное Писание. Присутствующих привлекает стиль Его проповеди: они удивлены Его манерой «говорить как власть имеющий, а не как книжники» (Мк 1,22). Более того, Иисус демонстрирует Свою власть и на деле. Некто, пришедший в этот день в синагогу, прямо обращается к Нему как к Божьему Посланцу. Иисус же распознаёт в этом отчаянном вопле голос злого духа, тут же приказывает ему оставить одержимого им человека и в итоге успешно его изгоняет (Мк 1,23-26).

Здесь перед нами два характерных аспекта деятельности Иисуса: проповедь и терапевтическое воздействие исцеления. Господь проповедует и исцеляет. Оба эти аспекта четко выделены евангелистом Марком, но проповедь акцентирована сильнее: экзорцизм представлен, скорее, как внешнее подтверждение исключительного «авторитета» Иисуса и Его учения. Иисус проповедует, демонстрируя собственный авторитет, как Тот, Кто излагает собственное учение, а не ссылается, как книжники, на прежние традиции, законы и мнения. Книжники повторяли слова, слова, слова, только слова, как великая певица Мина пела [«условно-досрочное освобождение, условно-досрочное освобождение, условно-досрочное освобождение»], – вот такими они были. Просто слова. Напротив, Иисус и Его слово имеют власть, Иисус авторитетен. И это никого не оставляет равнодушным. Учение Иисуса имеет тот же вес, что и слово Самого Бога, которым Он творит. Одним только Своим повелением Иисус мгновенно освобождает одержимого от лукавого и исцеляет его. Почему? Как раз потому, что Его слово исполняет то, что Он говорит. Как раз потому, что Иисус – Последний Пророк. Но почему я говорю, что Он – Последний Пророк? Вспомните предсказание Моисея! Моисей говорит:»После меня, много лет спустя, придет такой же Пророк, каким был я. – Такой же, как я! – И он тебя всему научит». Моисей провозгласил Иисуса Последним Пророком. Учение Иисуса столь же авторитетно, как и творящее слово Бога: Иисус без усилий, одним только словом, освобождает и исцеляет одержимого человека. Поэтому Его авторитет – не человеческий, а Божественный. Он имеет статус Последнего Пророка, Сына Божия – Того, Кто спасает и исцеляет нас всех.

Второй аспект – это исцеление. Здесь мы имеем видимое подтверждение того, что проповедь Христа имеет своей целью победу над злом, распространенном в мире и в среде человечества. Слово Христа явно направлено на царство сатаны: оно повергает это царство в смятение и заставляет его отступить, вынуждая его покинуть наш мир. Упомянутый в сегодняшнем чтении одержимый, одержимый человек в синагоге, услышав повеление Иисуса, тут же освобождается от поработивших его злых сил и становится новым человеком. К тому же, проповедь Иисуса отвечает логике, прямо противоположной логике мира сего и лукавого: Его слова переворачивают вверх дном ложный порядок вещей. Заметим, демон, овладевший одержимым человеком, громко вопит при приближении Иисуса: «Что Тебе до нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас?» (Мк 1,24). Сказанное бесом свидетельствует о полном отчуждении между Иисусом и сатаной: они пребывают в совершенно разных плоскостях; между ними нет абсолютно ничего общего; они непримиримо противостоят друг другу. Иисус, обладающий непререкаемым авторитетом, ввергает современников в изумление Своей властью; Он – Пророк, несущий освобождение; обетованный Пророк; Сын Божий, Целитель. Так прислушаемся же к произнесенным «со властью» словам Иисуса, к Его авторитетным словам, никогда не будем пренебрегать ими!

Всегда имейте при себе маленькую книжицу Евангелия, носите ее в кармане или в сумке, чтобы читать ее на протяжении всего дня, чтобы вслушиваться в авторитетное слово Иисуса. У всех нас есть свои проблемы, у всех нас есть свои грехи, у всех нас есть духовные недуги. И, сознавая это, воззовем к Иисусу: «Господи, Ты Пророк, Ты Сын Божий, Ты Тот, Кто был нам обещан, Кто пришел исцелить нас. Исцели меня!». Умоляйте Иисуса об исцелении от наших грехов, от наших болезней.

Дева Мария сохраняла слова и дела Иисуса в сердце Своем и следовала за Ним безоглядно и верно. Да поможет Она и нам слышать Его слово и следовать за Ним, открывая на нашем жизненном пути частые знамения Его спасения.

Перевод «Сибирской католической газеты»