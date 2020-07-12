Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 15-е Рядовое воскресенье. 12 июля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангелии этого воскресенья (Мф 13,1-23) Иисус рассказывает множеству людей притчу – хорошо известную всем нам притчу о сеятеле, бросающем семена в четыре разных вида почвы. Слово Божие, символизируемое семенем, не является неким абстрактным понятием. Оно – Сам Христос, Слово Отчее, обретшее плоть в лоне Марии Девы. В этом контексте принимать Слово Божие означает принимать личность Иисуса Христа.

Слово Божие можно воспринимать по-разному. Можно при этом уподобляться вытоптанной обочине, на которой семена тут же склюют птицы. Речь в данном случае идет о рассеянности, представляющей весьма серьезную опасность в наше время. Погружаясь в атмосферу бесчисленных слухов, идеологем, информационных предложений, приковывающих наше внимание как дома, так и на улице, мы рискуем настолько утратить вкус тишины, сосредоточенности, диалога с Господом, что сама вера окажется под вопросом, а вместе с тем утратит свою силу и Слово Божие.

Другая возможность: воспринять Слово Божие по образу каменистой, непригодной для земледелия почвы. В неглубоком грунте семена быстро прорастают, но столь же быстро и засыхают, будучи лишены глубоких корней. Это бывает свойственно людям поверхностным, увлекающимся, однако неспособным по-настоящему глубоко проникнуться Словом. При первых же трудностях, скорбях, жизненных треволнениях, их вроде бы горячая вера испаряется подобно тому, как засыхает семя, попавшее между камней.

Есть и третий вариант, также указанный Иисусом в Его притче: мы можем воспринимать Слово Божие подобно земле, усеянной сорняками. Сорняки – это метафора погони за успехом и богатством в мире сем, метафора погружения в нескончаемый событийный водоворот. В этом случае семя Слова, если и прорастет, будет подавлено, погибнет, не принесет плода.

И лишь четвертая возможность является благоприятной. Эта возможность состоит в том, чтобы воспринять Слово Божие подобно плодородной почве, на которой семя глубоко укореняется и дает урожай. Эта «добрая земля» символизирует людей, слышащих Слово, принимающих его, хранящих его в сердце своем и следующих ему в своей повседневной жизни.

Рассказанную Господом притчу о сеятеле называют «матерью» всех Его притч, поскольку ее темой является слушание и восприятие Его Слова. Она напоминает нам о том, что Слово Божие есть семя – семя полное жизненных сил и эффективное само по себе; и Бог со всей возможной щедростью, не скупясь, разбрасывает его повсюду. Такое уж у Господа Сердце!

Всякий из нас – это земля, на которую падает семя Слова. Всякий без исключения! Слово Божие предназначено для всех в равной мере! Но нам следует задаться вопросом: почвой какого рода являюсь я? Напоминаю ли я придорожную обочину, скальный грунт или участок заросший сорняками? Но если мы по-настоящему этого захотим, то станем «доброй землей», хорошо вскопанной и ухоженной, подходящей для того, чтобы на ней вызрело семя Божия Слова. Это Слово уже живет в наших сердцах, но станет ли оно плодоносным, зависит от нас, зависит от того, как мы его воспринимаем.

Как же часто наше внимание бывает отвлечено посторонними интересами, вызовами; как же трудно бывает расслышать среди множества звучащих вокруг голосов и слов Голос и Слово Господа, тот единственный Голос, который делает нас свободными. Поэтому очень важно выработать у себя привычку к слушанию и чтению Слова Божия. Еще раз напомню вам мой совет: постоянно имейте при себе карманное издание Евангелия, ежедневно прочитывайте по короткому отрывку из Священного Писания… Всё это для того, чтобы уяснить, какое именно семя посылает нам Господь на текущий день и в какого качества грунт мы его помещаем.

Так пусть же Дева Мария, непревзойденный образец доброй и плодородной почвы, поможет нам Своим молитвенным ходатайством стать «доброй землей», землей без сорняков и камней, способной обильно плодоносить для Бога и наших братьев.

Перевод «Сибирской католической газеты»