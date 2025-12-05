Словакия и Св. Престол подтвердили добрые отношения

4 декабря Папа Лев XIV принял в Ватикане президента Словакии Петера Пеллегрини. После аудиенции глава государства продолжил визит посещением Государственного секретариата, где встретился с кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Михэйцэ Блажем.

По сообщению ватиканской пресс-службы, беседа прошла в сердечной атмосфере. Стороны выразили взаимную признательность за добрые двусторонние отношения, напомнив о 25-летии подписания Основного соглашения между Св. Престолом и Словацкой Республикой. В ходе встречи было подтверждено общее стремление укреплять социальную сплочённость, содействовать справедливости и защищать семью.

Кроме того, был рассмотрен международный контекст, с особым вниманием к войне в Украине, её последствиям для европейской безопасности, а также к ситуации на Ближнем Востоке.



Источник: русская служба Vatican News