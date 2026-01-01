«Сила прощения побуждает к новой жизни». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на юбилейной аудиенции 31 декабря 2025 года

Последнюю общую аудиенцию 2025 года Лев XIV посвятил катехизическому наставлению о Юбилее, призвав паломников к размышлению о Божьих дарах и к испытанию совести. «Бог есть любовь!» – подтвердил Папа, цитируя св. Павла VI: это невыразимое откровение, которым Святой год наполнил наши сердца.

Обращаясь к верующим на площади Св. Петра, Епископ Рима сказал:

Возлюбленные братья и сёстры, здравствуйте и добро пожаловать!

Мы встречаемся и размышляем в последний день гражданского года, на исходе Юбилея и в самом сердце рождественского времени.

Ушедший год, без сомнения, был отмечен важными событиями: одни были радостными, как паломничество множества верных по случаю Святого года; другие – скорбными, как кончина приснопамятного Папы Франциска и картины войн, терзающих мир. Завершая год, Церковь призывает нас предать всё Господу, вверяя себя Его промыслу и прося, чтобы в грядущие дни в нас и вокруг нас обновились дивные дела Его благодати и милосердия.

Именно в этой духовной динамике укоренена традиция торжественного пения Te Deum, которым мы сегодня вечером возблагодарим Господа за обретённые благодеяния. Мы воспоём: «Тебя, Бога, хвалим», «Да будет милость Твоя, Господи, на нас, как мы уповаем на Тебя», «Навеки сопричисли их ко святым Твоим во славе». По этому поводу Папа Франциск замечал, что «мирская благодарность и мирская надежда выглядят мнимыми, <…> плоскими, сосредоточенными на эгоизме и его интересах, <…> тогда как в этой литургии ощущается совершенно иная атмосфера хвалы, изумления, благодарности» (Проповедь на Первой вечерне праздника Пресвятой Богородицы Марии, 31 декабря 2023 г.).

Именно с такими чувствами мы сегодня призваны размышлять о том, что Господь совершил для нас в минувшем году, а также провести честное испытание совести: оценим наш ответ на Его дары и попросим прощения за все те моменты, когда мы не сумели сберечь Его вдохновения и наилучшим образом распорядиться доверенными нам талантами (см. Мф 25,14–30).

Это побуждает задуматься и о другом великом знаке, сопровождавшем нас в минувшие месяцы: знаке «пути» и «цели». Бесчисленные паломники приходили в этом году со всех концов света, чтобы помолиться у гробницы Петра и подтвердить свою верность Христу. Это напоминает, что вся наша жизнь – странствие, конечная цель которого превосходит пространство и время, чтобы исполниться во встрече с Богом и в полной, вечной общности с Ним (см. Катехизис Католической Церкви, 1024). Мы попросим об этом и в молитве Te Deum, произнося: «Навеки сопричисли их ко святым Твоим во славе». Не случайно св. Павел VI называл Юбилей великим актом веры в «ожидании грядущих судеб <…>, которые мы уже ныне предвкушаем и приготовляем» (Общая аудиенция, 17 декабря 1975 г.).

В этой же эсхатологической перспективе встречи конечного с бесконечным раскрывается и третий знак: переход через Святые врата, который совершили многие из нас, молясь и испрашивая индульгенцию для себя и своих близких. Он выражает наше «да» Богу, Который Своим прощением просит нас переступить порог новой жизни, одушевлённой благодатью, сформированной Евангелием, пламенеющей «любовью к ближнему, в определении которого <…> заключён каждый человек, <…> нуждающийся в понимании, помощи, утешении, жертве, даже если он лично нам незнаком, даже если неприятен и враждебен, но наделён несравненным достоинством брата» (Св. Павел VI, Проповедь на завершение Святого года, 25 декабря 1975 г.; см. Катехизис Католической Церкви, 1826–1827). Это наше «да» жизни, проживаемой с усердием в настоящем и устремлённой к вечности.

Возлюбленные, мы созерцаем эти знамения в свете Рождества. Святой Лев Великий видел в празднике рождения Иисуса возвещение радости, предназначенной всем: «Да ликует святой, – восклицал он, – ибо приближается к награде; да возрадуется грешник, ибо ему предлагается прощение; да ободрится язычник, ибо он призван к жизни» (Первая проповедь на Рождество Господне, 1).

Его призыв обращён сегодня ко всем нам, святым по Крещению, ибо Господь стал нашим спутником на стези к истинной Жизни. Это призыв к нам, грешникам, ибо, прощённые, мы можем с Его благодатью подняться и продолжить путь; наконец, к нам, бедным и слабым, ибо Господь, приняв нашу немощь, искупил её; Он явил её красоту и силу в Своей совершенной человечности (см. Ин 1,14).

Поэтому я хочу завершить словами, которыми св. Павел VI в конце Юбилея 1975 года описывал его главное послание: оно заключено в одном слове – «любовь». И добавлял: «Бог есть Любовь! Вот неизреченное откровение, которым Юбилей с его педагогикой, индульгенцией, прощением и, наконец, миром, полным слёз и радости, наполняет наш дух сегодня и всю жизнь завтра: Бог есть Любовь! Бог любит меня! Бог ждал меня, и я вновь Его обрёл! Бог есть милосердие! Бог есть прощение! Бог есть спасение! Бог, воистину Бог есть жизнь!» (Общая аудиенция, 17 декабря 1975 г.). Да сопровождают нас эти мысли в переходе от старого года к новому, а затем всегда, на протяжении всей нашей жизни.



Источник: русская служба Vatican News