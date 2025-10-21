«Сердце Христа учит любви и состраданию». Лев XIV встретился с общиной Папской португальской коллегии (+ ФОТО)

20 октября, в день, когда исполнилось 125 лет со дня основания Папской португальской коллегии, Папа Лев XIV принял на частной аудиенции делегацию коллегии в Апостольском дворце — священников и студентов, проходящих богословскую и пастырскую подготовку в Риме. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Папа подчеркнул, что годы учёбы и служения в Риме — это время, когда человек учится слушать Бога, Церковь и друг друга. Такое внутреннее внимание помогает укреплять церковное единство, делает возможным подлинный синодальный путь, где рождается общая вера и общая надежда.

В атмосфере Юбилейного года для священников и студентов особенно ярко проявляются два важных аспекта христианской жизни — вселенскость Церкви и Божье милосердие, подчеркнул Папа.

Понимание вселенскости Церкви побуждает к заботе и вниманию к другим, к открытому обмену опытом и духовными дарами; через активное участие в этом живом обмене каждый может благодарить Господа и укреплять гармонию единства и многоголосие церковного общения.

Важной частью духовного пути воспитанников коллегии, по словам Папы, остаётся созерцание Божьего милосердия. Именно ему с первых дней была посвящена Португальская коллегия, а образ Святейшего Сердца Иисуса украшает её герб. Епископ Рима призвал воспитанников всегда вверять свою жизнь Христу и учиться у Него состраданию, ведь «коллегия, посвящённая Сердцу Иисуса, — это школа Божественного милосердия, где студенты, следуя примеру возлюбленного ученика (ср. Ин 13,25), прислушиваются к сердцебиению любви Бога и тем самым становятся истинными богословами».

Святейший Отец также напомнил, что коллегия всегда была местом духовного общения и дружбы, домом, а не гостиницей, где формируется подлинная церковная семья. Он призвал членов общины хранить традицию братства и гостеприимства, напомнив, что во времена Второй мировой войны Португальская коллегия открыла свои двери для еврейских беженцев, став настоящим «домом жизни».

В конце встречи Папа поблагодарил настоятеля коллегии и всех сотрудников за служение и материнскую заботу о будущих пастырях. Он попросил о молитве за Церковь и о мире, препоручив всех заступничеству Фатимской Божей Матери.