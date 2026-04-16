Сердце Африки: начался визит Папы Льва XIV в Камерун (+ ФОТО)

15 апреля 2026 года Лев XIV прибыл в Камерун, начав новый этап своего путешествия по Африке. В аэропорту Яунде Папу Римского встретили церковные иерархи и высокопоставленные правительственные чиновники, сообщает Vatican News.

Самолет Airbus A330-900neo итальянской авиакомпании «ITA», на борту которого находился Святейший Отец, приземлился в международном аэропорту Яунде-Нсимален.

Перелет из Алжира, длившийся около 5 часов, прошел над территориями Нигера, Чада и Нигерии, преодолев расстояние в 4014 километров. Этот визит является частью масштабного путешествия Папы Римского по Африке, которое проходит с 13 по 23 апреля 2026 года и охватывает Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.



Папа Римский ступает на землю «города семи холмов»

Сразу после приземления, примерно в 15:15 по местному времени, началась официальная церемония встречи. Апостольский нунций в Камеруне и Экваториальной Гвинее архиепископ Жозе Авелину Беттанкур вместе с главой протокола поднялись на борт, чтобы поприветствовать Папу Римского. У трапа Льва XIV встретил премьер-министр Камеруна Жозеф Дьон Нгют. В соответствии с прекрасной местной традицией двое детей в национальных костюмах преподнесли Святейшему Отцу цветы, после чего прозвучали национальные гимны, был отдан салют флагам и состоялась презентация делегаций.

Местная Католическая Церковь сыграла особую роль в организации встречи. Следует напомнить, что Епископская конференция Камеруна, которую в настоящее время возглавляет архиепископ Баменды Эндрю Нкеа Фуанья, координирует пастырскую деятельность в 5 церковных провинциях и 26 епархиях.

Присутствие Папы Римского в Яунде, городе, который часто называют «городом семи холмов», стало настоящим праздником для многочисленной общины верующих страны, история которой восходит к колониальным временам и обретению независимости в 1960 году.



Встреча во Дворце Единства подчеркивает значимость визита

После торжеств в аэропорту папский кортеж направился к официальной резиденции президента Камеруна – Дворцу Единства, также известному как «Дворец Этуди». Маршрут протяженностью более 20 километров проходил через живописные северные кварталы столицы. Этот архитектурный комплекс, построенный на холме по проекту франко-тунисского мастера Оливье-Клемана Какуба, является символом государственности и местом, где Папа проведет первые важные переговоры с руководством страны во время своего пребывания на камерунской земле.