«С Христом на нашем пути не может быть тупиков и преград». Встреча Папы с иезуитами из редакции La Civilta’ Cattolica (+ ФОТО)

25 сентября Папа Лев XIV встретился с иезуитами, составляющими редакцию журнала La Civilta’ Cattolica: Коллегию литераторов и сотрудников. Аудиенция была приурочена к 175-летию основания журнала Общества Иисуса, которое торжественно отмечалось 1 апреля на Вилле Мальта, где проживает община сотрудников издания. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил иезуитов за щедрое служение Апостольскому Престолу:

«Ваш труд содействовал и продолжает содействовать тому, чтобы Церковь была представлена в мире культуры, в созвучии с учением Папы и с ориентирами Святейшего Престола».

Журнал La Civilta’ Cattolica называют «окном в мир», подразумевая его открытость, и Папа Лев подтвердил эту характеристику: «умение подойти к современности, не боясь не справиться с ее вызовами и противоречиями».

Святейший Отец выделил три значимых аспекта этого служения: учить людей разумной и активной деятельности в мире, делаться голосом последних и быть вестникам надежды.

Первый из этих аспектов – педагогический — заключается в том, чтобы «помочь читателям лучше разобраться в многосложном обществе, в котором мы живем, оценить его потенциал и слабости, в поиске тех самых “знамений времен”, на внимании к которым настаивал Второй Ватиканский собор». Речь идет о таких основоположных темах, как социальное равенство, семья, образование, новые вызовы технологий, мир. Публикации La Civilta’ Cattolica предлагают «полезные критерии для действия, так чтобы каждый мог внести вклад в созидание более справедливого и братского мира в истине и свободе», подчеркнул Папа Лев.

Второй аспект – стать голосом самых бедных и отверженных. Это неотъемлемая часть жизни и миссии каждого христианина, которая требует «большой и смиренной способности слушать, быть рядом с тем, кто страдает, чтобы призвать в его безмолвном крике возглас Распятого: “Жажду”».

Третий аспект служения общины La Civilta’ Cattolica – быть посланниками надежды, возвещая, что наша окончательная надежда – это Христос:

«В Нем и с Ним на нашем пути больше нет ни тупиков, ни таких вещей, которые, какими бы жесткими и сложными они ни были, могли бы нас остановить и помешать с доверием любить Бога и братьев».

В конец речи Папа Лев XIV привел несколько фраз, сказанных его предшественником Франциском, в частности, о том, что «журнал является по-настоящему католическим только если обладает взглядом Христа на мир, передает его и свидетельствует о нем».

«Я всецело разделяю сказанное моим покойным предшественником и вновь вас благодарю, заверяя в молитвенной памяти, и благословляю от всего сердца».