С Днём Весны и Труда — францисканское приветствие из Уссурийска

«Труд облагораживает человека» — этот афоризм обычно приписывается Чарльзу Дарвину, отцу «Теории эволюции», хотя нет уверенности, что фраза была произнесена именно им.

В XIX веке цель этого высказывания заключалась в том, чтобы напомнить, как каждый человек должен внести свой вклад в общество и в развитие всего человечества.

Сегодня смысл пословицы ясен: труд, в отличие от безделья, дает человеку благородство, человек, трудясь, реализует себя, и труд помогает человеку расти по нравственной лестнице.

Очевидно: человек также должен периодически отвлекаться от работы и отдыхать.

Также очевидно, что лень или «инерцию», как утверждали древние латиняне, не следует путать со справедливым отдыхом и правом на отдых.

Таким образом, латиняне, у которых «Праздность была отцом пороков — Праздность рождает пороки», во время отдыха посвящали себя литературе, изучению и воспитанию духа: «Otium littiratum».

В итоге: благодаря работе, духовному и умственному развитию, человек становится лучше.

И также улучшается общество, в котором человек живет и работает, и вместе с ним развивается все человечество.

И это, независимо от того, какая работа выполняется: любой честный труд имеет свое достоинство и облагораживает человека.

И это независимо от вида оплаты труда: в контексте общества и экономической модели, в которых мы живем, конечно, не только это важно, но и по справедливости — экономическое признание ценности собственного труда. Достоинство работы не зависит от её оплаты, и, тем более, от прибыли, которую кто-то может получить. Каждый вид работы — носитель достоинства!

И это тоже вне зависимости от возраста, от уровня навыков работающего, от способностей и от пола: человек, по природе своей не только – «Homo sapiens», то есть мыслящий и созерцающий, но и – «Homo Faber», человек, который создает и работает: в любом возрасте, будь это мужчина или женщина, является ли он способным или, ментально или физически, неспособным.

Человек, на самом деле, создан по образу Бога: Создатель, Который, прежде чем почить, сделал все то, что существует, поставив, в конце своего труда, человека его хранить, и наделив способностью именно человеку работать, чтобы продолжить Свое творение: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15).

Итак, человек призван Богом работать на земле не для того, чтобы воспользоваться творением, а для того, чтобы красота творения никогда не угасала, и чтобы иметь что-то, чтобы себя поддержать.

Праздник Первого Мая, Праздник Весны и Труда, дает нам возможность еще раз поразмышлять над темой работы в центре «Тау» (Францисканская благотворительная организация, расположенная в городе Уссурийске Приморского края).

В Приюте центра принимаются бездомные люди, которые потеряли не только дом, но и работу, если это не инвалиды или пожилые люди.

Работа, для первых, безусловно, оказывается фундаментальным элементом их реабилитации и реинтеграции в общество: восстановить, то есть, то человеческое достоинство, которое, возможно, они потеряли, оставаясь на улице, и исключив себя из социальной жизни, в том числе по причине алкогольной зависимости.

Для наших инвалидов и пожилых постояльцев занятия тоже оказываются очень важны именно для того, чтобы не потерять то достоинство, которое дает работа человеку, и по-прежнему чувствовать себя полезным обществу и кому-то.

Таким образом, если некоторые наши постояльцы находят работу, часто в ее поисках при помощи социального работника за пределами центра «Тау», другие, помимо повседневной работы по уборке или созданию уюта в помещениях приюта, занимаются различными делами, которые, в зависимости от времени года, сменяются: с первомайских праздников начинаются весенние и работы на огороде и на территории центра «Тау».

Каждый человек имеет право на работу и участие в творящей работе Бога.

Все работы, выполняемые нашими постояльцами, помогают им расти или возвращаться в общество, помогают чувствовать ответственность за себя, за вещи, за других; и они развивают “Homo faber”, который есть в каждом, и желание, неявное или явное, внести свой вклад в творящее действие Бога. И соблюдать, с другой стороны, правило, данное Святым Павлом, которое явно запрещает «инерцию, безделье»: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь!» (2 Фес. 3, 10).

С Днем Весны и Труда!

Из Уссурийска — брат Стефано Инверницци, OFM,

президент Фонда святого Франциска Ассизского

(территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России)