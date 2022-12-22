Рождество — время чудес, ангелов и… имбирного печенья

Рождество – праздник, несомненно, богатый традициями, в том числе и кулинарными. Причем в наш век глобализации многие традиции сильно переплетены друг с другом. Пока оставим рождественского гуся с яблоками, расстегаи и холодец, а обратим взор на печенье с пряностями.

Имбирное печенье и пряники — традиционный символ Рождества в Европе, однако и у нас в последние годы они приобрели большую популярность. Как и в европейских странах, в России их выпекают хозяйки, продают в магазинах и на рождественских базарах, дарят друзьям и родным.

Имбирная выпечка популярна в Европе со времен крестовых походов. С тех самых пор европейские праздничные ярмарки стали называть «имбирными», а всевозможные воплощения теста с имбирем превратились в обязательные блюда рождественского стола.

Имбирь — специя весьма полезная, родом из Северной Индии. Еще до Рождества Христова его использовали в Китае в медицинских целях. Об имбире упоминал Конфуций. Был имбирь известен и в арабских странах, (в Коране существуют упоминания об этой специи). В Европу он был завезён наряду с другими специями, привозимыми с Востока. Подобного рода пряности тогда стоили немалых денег, и позволить себе имбирь могли только «богатые и знаменитые». С развитием мореплавания транспортировка становилась все дешевле, и уже каждый желающий мог купить специи в нужных количествах.

История имбирного печенья восходит корнями к туманному Альбиону. Существует легенда, что первыми добавлять имбирь в выпечку стали английские монахи. В XI веке монах по имени Патрик замешал в деревянной форме тесто, в которое щедрой рукой добавил привезенные братом из крестового похода специи, а выпечке предал форму ангелов, крестов и фигурок святых. Вскоре вкусному имбирному печенью радовался весь монастырь, особенно оно понравились настоятелю, который попросил монаха испечь фигурки к празднику Рождества для украшения елки. Но тогда пряники были очень простыми, имели круглую, овальную, а то и вовсе кривоватую форму, далекую от современных произведений кулинарного искусства.

Традиция придавать пряникам четкие формы появилась уже в XIX веке. Именно тогда из имбирного теста стали создавать архитектурные шедевры – дома и даже целые пряничные городки.

В европейских странах рождественское имбирное печенье – непременный атрибут зимних праздников. Часто, выполненное в форме различных фигурок и религиозных символов, оно вешается на елку, и все дожидаются, когда его можно будет снять и просто съесть. Особенно популярно печенье со специями в Германии. Нюрнберг считается настоящей имбирной столицей, здесь печенье и пряники превращают в настоящие произведения искусства.

В Германии, Англии и Франции существуют даже серьёзные гильдии пекарей пряников и печенья. В Латвии со специями выпекают пипаркукас (piparkūkas) – в буквальном переводе, печенье с перцем; есть эстонский вариант – «припаркок». В Англии из имбирного теста также выпекают мягкие буханки (имбирный хлеб), которые едят со сливками, маслом и сметаной. Это очень вкусно и калорийно, но для зимы, когда организм требует обильного питания – самый подходящий вариант.

Существует огромное число вариантов выпекания имбирного печенья, но я напишу рецепт того, которым пользуюсь уже несколько лет, причем оно подойдет и для тех, кто любит пряности, и для тех, кто их в выпечке избегает, поскольку имеет вполне мягкий, но в то же время насыщенный вкус.

Рецепт имбирного печенья

Для выпекания вкусного имбирного печенья нам потребуются:

Мука — 200 г.;

Сода — 1.5 ч. л.;

Яйцо— 1 шт.;

Имбирь(молотый) — 2 ч. л.;

Корица(молотая) — 1 ч. л.;

Кардамон(молотый) — 1 ч. л.;

Гвоздика (молотая) — 1/2 ч. л.;

Масло сливочное — 100 г.;

Сахар— 110 г.;

Мед (жидкий или любой сироп) — 3 ч. л.;

Для глазури:

Взбить 2 белка, постепенно добавляя сахарную пудру (примерно 1,5 стакана). Добавить немного лимонного сока. Для получения цветной глазури можно использовать пищевые красители или (для сторонников полной натуральности продуктов) уваренные соки овощей/ягод.

Способ приготовления:

Первым делом нам нужно измельчить кардамон и гвоздику. К получившемуся порошку добавляем молотый имбирь и соду, затем всыпаем муку. В отдельной посуде растираем миксером масло и сахар, туда же добавляем яйца и мед, предварительно слегка подогретый. Вместо меда можно использовать сахарный или кленовый сиропы. Все взбиваем! Теперь муку всыпаем в яично-масляную смесь и хорошо перемешиваем. Тесто прямо на глазах приобретает интенсивный коричневый цвет. Хорошо вымешиваем его руками и отправляем в холодильник на 1,5 -2 часа. Сначала тесто будет слегка мягким, но после холода его можно спокойно раскатывать! Затем раскатываем его довольно тонко и формочками вырезаем фигурки.

Тесто довольно хрупкое и при неверном движении разваливается, нужно очень аккуратно, лучше с помощью лопаточки, перекладывать фигурки на противень, который мы заранее смазываем растительным маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Выпекается очень быстро! Главное – не отвлекаться, а то сгорит моментально!

Вынимать следует, как только верх начнет коричневеть!

И, конечно, самый главным и излюбленным моментом для всей семьи может стать украшение печенья.

Я украшала готовые пряники сахарной глазурью из полиэтиленовых мешочков.

А вот варианты для вдохновения.

Лично мне нравятся все, особенно человечки, немного напоминающие веселую печеньку из мультика про Шрека :)

Автор — Александра Орлова

Источник: Матроны.RU