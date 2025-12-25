«Рождество дарит надежду и делает нас вестниками мира». Проповедь Папы Льва XIV на Ночной Мессе в Ватикане 24 декабря 2025 года

24 декабря 2025 г. в базилике Св. Петра Папа Лев XIV возглавил ночную Мессу Рождества Христова, в которой приняли участие 6 тысяч верующих. Ещё 5 тысяч паломников собрались на главной площади Ватикана, чтобы следить за священнодействием на больших экранах; перед Мессой Папа тепло их приветствовал, пожелав, чтобы Младенец Иисус даровал земле мир и Божью любовь. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец обратил внимание на образ звезды, озарившей ночное небо Вифлеема. Именно этот свет, по слову пророка Исайи, увидел народ, ходивший во тьме: в рождении Христа человечеству возвещена весть о Спасителе, пришедшем в сердцевину истории. В Рождестве Бог даёт человеку нечто большее, чем помощь или утешение, – Он дарует Самого Себя. Тот, без Кого ничто не существует, входит в пространство и время, живёт среди нас и освещает ночь светом спасения. Нет такой тьмы, которую этот свет не смог бы рассеять, ибо он зажигает зарю новой и вечной жизни.

Говоря о тайне Боговоплощения, Епископ Рима напомнил: чтобы найти Спасителя, нужно склониться к яслям. Всемогущество Бога сияет в беспомощности новорождённого, красноречие предвечного Слова звучит в первом детском крике, а святость Духа – в маленьком теле Богомладенца, нуждающегося в заботе и тепле. Эта уязвимость, по словам Папы, становится откровением: Божественный свет помогает распознать человека в каждой зарождающейся жизни.

Рождество, отметил Святейший Отец, исцеляет человеческую слепоту, ибо Всевышний открывается людям через самого человека – как через Свой подлинный образ. Папа сослался на слова Бенедикта XVI: если нет места для человека, нет места и для Бога. Но там, где человека принимают, находится место и для Бога; тогда ясли становятся святыней, а лоно Девы Марии – ковчегом нового Завета.

Папа призвал верующих созерцать премудрость Рождества: Бог отвечает на ожидания народов, страдания бедных, насилие и угнетение не идеей и не программой, а историей любви, в которую Он вовлекает каждого. Он посылает безоружного Младенца как слово надежды и силу для тех, кто падает, Он зажигает кроткий свет, несущий спасение всем чадам этого мира. Так Бог, становясь подобным нам, открывает бесконечное достоинство каждого человека – в резком контрасте с логикой господства и эксплуатации мира сего.

Над вертепом Вифлеема, где Мария и Иосиф безмолвно пребывают у яслей, небо наполняется множеством небесного воинства (см. Лк 2,13): безоружные хоры прославляют Бога, чья слава на земле являет себя как мир – знак любви между небом и землёй, Творцом и творением.

Цитируя слова Папы Франциска, прозвучавшие в начале Юбилейного года, Лев XIV напомнил: Рождество вновь побуждает нести надежду туда, где она угасла. Христиане призваны делиться радостью Рождества, праздника веры, в которой Бог становится человеком; любви, воплощённой в братском даре себя; и надежды, которую Младенец Иисус зажигает в сердцах, делая христиан «вестниками мира».