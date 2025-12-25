Рождественское послание Папы Льва XIV «Граду и миру»

В полдень 25 декабря Папа Лев XIV обратился к миру с рождественским посланием Urbi et Orbi, размышляя о природе мира и ответственности. Епископ Рима подчеркнул, что Богомладенец в яслях – это радикальный выбор Всевышнего разделить человеческую долю до самого конца.

Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

Дорогие братья и сёстры, «Возрадуемся во Господе: Спаситель наш родился в мир. Ныне истинный мир сошел к нам с небес» (Входной антифон Рождественской Мессы ночью). Так воспевает литургия в рождественскую ночь, и вновь звучит в Церкви вифлеемская весть: Младенец, рожденный Девой Марией – Христос Господь, посланный Отцом спасти нас от греха и смерти. Он – наш мир, Он – Тот, кто победил ненависть и вражду милосердной Божьей любовью. Поэтому «Рождество Господне – это Рождество мира» (Св. Лев Великий, Проповедь 26).

Иисус родился в хлеву, потому что для Него не было места в гостинице. Сразу после рождения Его мать Мария «спеленала Его, и положила Его в ясли» (ср. Лк 2,7). Сын Божий, через Которого сотворено всё, не был принят, и колыбелью для Него стала простая кормушка для животных.

Предвечное Слово Отца, Которого не могут вместить небеса, избрал прийти в мир именно так. Из любви Он пожелал родиться от женщины, дабы разделить наше человеческое естество; из любви Он принял нищету и отвержение, и отождествил Себя с отверженными и пренебрегаемыми.

В Рождестве Иисуса уже проявляется основополагающий выбор, который будет направлять всю жизнь Сына Божьего до Его смерти на Кресте: не заставлять нас нести бремя греха, но нести его за нас, взять его на Себя. Только Он мог это сделать. Но в то же время Он показал то, что можем сделать только мы: каждый из нас берет на себя свою долю ответственности. Да, потому что Бог, сотворивший нас без нашего участия, не может спасти нас без нашего согласия (ср. св. Августин, Проповедь 169,11,13), то есть без нашей свободной воли любить. Кто не любит, тот не спасен; тот погибнет. И кто не любит брата своего, которого видит, тот не может любить Бога, которого не видит (ср. 1 Ин. 4.20).

Братья и сёстры, вот путь к миру: ответственность. Если каждый из нас – на всех уровнях – вместо того, чтобы обвинять других, сначала признает собственные недостатки и попросит у Бога прощения, и в то же время поставит себя на место страждущих, проявит солидарность с самыми слабыми и угнетенными, тогда мир изменится.

Иисус Христос – наш мир, во-первых, потому что Он освобождает нас от греха, и во-вторых, потому что Он показывает путь к преодолению всех конфликтов, от межличностных до международных. Без сердца, свободного от греха, без прощенного сердца, мы не можем быть людьми мира, миротворцами. Вот почему Иисус родился в Вифлееме и умер на Кресте: чтобы освободить нас от греха. Он – Спаситель. С Его благодатью мы можем и должны внести личный вклад в то, чтобы отвергнуть ненависть, насилие и противостояние, и осуществлять диалог, мир и примирение.

В этот праздничный день я хочу послать теплый и отеческий привет всем христианам, особенно тем, кто живёт на Ближнем Востоке, с которыми я недавно встретился во время своего первого апостольского путешествия. Я выслушал их опасения и хорошо понимаю их чувство беспомощности перед силами, которые их превосходят. Младенец, Который рождается сегодня в Вифлееме, – это тот же Иисус, Который говорит: «Имейте мир во Мне. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир!» (Ин 16,33).

Попросим Его о справедливости, мире и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля, Сирии, уповая на эти Божественные слова: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки» (Ис 32,17).

Князю Мира мы вверяем весь европейский континент, прося Его и дальше вдохновлять в нем дух общности и сотрудничества, верности своим христианским корням и истории, солидарности и гостеприимства по отношению к нуждающимся. Помолимся особенно за истерзанный народ Украины: да умолкнет грохот оружия, и пусть вовлеченные стороны, при поддержке международного сообщества, найдут в себе дерзновение вести искренний, прямой и уважительный диалог.

Вознесем молитву к вифлеемскому Младенцу о мире и утешении для жертв всех войн, идущих в мире, особенно войн забытых; для тех, кто страдает от несправедливости, политической нестабильности, религиозных преследований и терроризма. Я особо вспоминаю наших братьев и сестёр в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго.

В эти последние дни Юбилея надежды помолимся Богу, ставшему человеком, о возлюбленном народе Гаити, дабы в стране прекратилось всякое насилие и она могла идти по пути мира и примирения.

Младенец Иисус да вдохновит всех, кто несет политическую ответственность в Латинской Америке, чтобы при решении многочисленных проблем отдавалось предпочтение диалогу во имя общего блага, а не идеологическим и партийным препятствиям.

Мы просим Князя Мира озарить Мьянму светом будущего примирения: вернуть надежду молодому поколению, направить весь бирманский народ на путь мира и поддержать лишенных крова, безопасности и уверенности в будущем.

Мы просим Его о том, чтобы восстановилась древняя дружба между Таиландом и Камбоджей и чтобы вовлеченные стороны продолжали прилагать усилия для достижения примирения и мира.

Мы также вверяем Ему народы Южной Азии и Океании, подвергшиеся тяжёлым испытаниям во время недавних разрушительных стихийных бедствий, нанёсших тяжелый удар по целым народам. Перед лицом таких испытаний я призываю всех дать убедительное подтверждение нашему общему обязательству помогать страдающим.

Дорогие братья и сёстры, во мраке ночи «был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1,9), но «свои не приняли Его» (Ин 1,11). Давайте не будем равнодушны к страждущим, ибо Господь не равнодушен к нашим страданиям.

Становясь человеком, Иисус берет на Себя нашу слабость и отождествляет Себя с каждым из нас: с теми, у кого ничего не осталось и кто потерял всё, как жители Газы; с теми, кто страдает от голода и нищеты, как, например, йеменский народ; с теми, кто бежит из своей страны в поисках будущего в другом месте, как многочисленные беженцы и мигранты, переплывающие Средиземное море или пересекающие Америку; с теми, кто потерял работу, и с теми, кто её ищет, как многие молодые люди, которым трудно найти себе применение; с теми, кто подвергается эксплуатации, как многие низкооплачиваемые работники; с теми, кто находится в тюрьме и часто живет в нечеловеческих условиях.

Призыв к миру, доносящийся со всех земель, достигает сердца Божьего, как пишет поэт: «Не мира перемирия и даже не видения волка и ягненка, а скорее мира в сердце, когда волнение утихает и остаётся лишь говорить о великой усталости. <…> Пусть он придёт, как полевые цветы, внезапно, ибо поле нуждается в этом первозданном мире» (Y. Amichai, “Wildpeace”, in The Poetry of Yehuda Amichai, Farrar, Straus and Giroux, 2015).

В этот святой день откроем сердца нашим братьям и сёстрам, нуждающимся и страждущим. Тем самым мы открываем их Младенцу Иисусу, Который с распростертыми объятиями принимает нас и открывает Свою Божественность: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин 1,12).

Через несколько дней закончится Юбилейный год. Святые врата закроются, но Христос, надежда наша, останется с нами навсегда! Он – вечно открытая дверь, вводящая нас в Божественную жизнь. Вот радостная весть этого дня: родившийся Младенец – это Бог, ставший человеком. Он приходит не для того, чтобы осудить, но чтобы спасти; Его появление не мимолетно, Он приходит, чтобы остаться и отдать Себя. В Нем исцеляется любая рана, и каждое сердце обретает покой и мир. «Рождество Господне – это Рождество мира».

Всем желаю от всего сердца безмятежного святого Рождества!



Источник: русская служба Vatican News