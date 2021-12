Рораты-2021 в Новосибирске

Для периода Адвента характерны особые Богородичные Мессы. Их обычно служат два раза в неделю ранним утром при потушенном свете и зажжённых свечах. Они называются «Рораты» (по первому слову входного песнопения «Кропите небеса свыше…» на латинском языке). «Рораты» иллюстрируют наше ожидание пришествия Спасителя в молитвенном общении с Марией.

Roráte caéli désuper, et núbes plúant iústum:

aperiátur térra, et gérminet Salvatórem.

Ps. 18: Caeli enarrant gloriam Dei:

et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.



Фото — Алёна Брук: