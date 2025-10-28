Рим: кардинал Бёрк совершил Тридентскую Мессу в базилике св. Петра (+ ФОТО)

Кардинал Реймонд Бёрк совершил Св. Мессу экстраординарного обряда – традиционную Тридентскую латинскую Мессу – в базилике святого Петра 25 октября, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Богослужение на алтаре Кафедры святого Петра стало первой Тридентской Мессой в Ватиканской базилике с 2022 года, когда Папа Франциск существенно ограничил служение по «старому обряду», отменив традицию совершения этой литургии в главном храме Католической Церкви.

В сентябре 2025 г. Папа Лев XIV разрешил возобновить служение Тридентской Мессы, проходящее в рамках ежегодного паломничества католиков-традиционалистов Summorum Pontificum. Оно получило название в честь motu proprio Папы Бенедикта XVI, разрешавшего служение Латинской Мессы.

В этом году паломничество Summorum Pontificum началось 24 октября служением Тридентской Мессы в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, его возглавил архиепископ Болонский кардинал Маттео Дзуппи. Заключительное богослужение паломничества состоялось 26 октября в церкви Сантиссима-Тринита-дей-Пеллегрини

***

Американский кардинал Реймонд Лео Бёрк (род. 1948) известен своими консервативными взглядами. Во время понтификата Бенедикта XVI в 2008 году он возглавил важное подразделение Римской Курии – Верховный трибунал Апостольской сигнатуры, а в 2010 году был возведен в кардинальское достоинство.

Сторонник традиционной латинской мессы и один из самых известных критиков иерархии покойного Папы Франциска, 22 августа 2025 года Бёрк встретился с новым Папой Львом на частной аудиенции.

В июле Лев XIV направил поздравительное письмо по случаю 50-летия священнического служения кардинала Бёрка.