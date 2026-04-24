Рим готовится к рукоположению восьми диаконов

Восемь диаконов будут рукоположены в священники для епархии Рима в воскресенье 26 апреля во время Евхаристии, которую возглавит Папа Лев XIV в базилике Св. Петра. Этому событию будет предшествовать молитвенное бдение о призваниях, которое состоится вечером 24 апреля в Латеранской базилике.

Будущие пресвитеры идут к этому дню разными путями, объединённые общей радостью призвания.

Во время бдения прозвучат свидетельства, среди которых — опыт Кристиана Сгуаццино. Его путь начался в приходе: ещё ребёнком он проводил много времени в церкви, где, несмотря на юношескую непосредственность, постепенно открывал для себя притягательность алтаря и тишины перед дарохранительницей. Позднее важную роль сыграла встреча со священниками, радостно живущими своим служением.

Иной путь у Жоса Эммануэля Нлеме Сабате, родом из Камеруна. Выросший в некатолической семье, он познакомился с католической верой в малой семинарии, куда поступил ради учёбы. Крещение в двенадцать лет стало моментом, когда, по его словам, уже созрело решение стать священником. Позднее, уже в Риме, его призвание обогатилось вниманием к людям с инвалидностью.

32-летний будущий священник Джованни Эммануэле Нунцианте вспоминает, что первое желание общения с Богом возникло ещё в детстве, но со временем угасло. Оно вернулось спустя годы во время литургии четвёртого воскресенья Пасхи, когда Джованни услышал Евангелие о Добром пастыре, и он ясно осознал призыв посвятить свою жизнь Богу и служению людям.

Некоторые из будущих священников оставили уже сложившийся жизненный путь. Антонино Ордине (27 лет), прошедший путь веры в Неокатехуменате, где и зародилось его призвание, в поиске ответа на вопрос о Божьей воле открыл для себя красоту повседневного служения Церкви.

Даниеле Ришика, начавший успешную международную карьеру пианиста и выступавший, в частности, в Бразилии, Китае и Мозамбике, ощутил, что достигнутые цели не приносят полноты, и нашёл её, поступив в семинарию.

Есть и те, чей путь включал неожиданные этапы: Гульельмо Лапенна, 35 лет, родом из Пескары, до семинарии работал на ликёро-водочном заводе. Во время Всемирного дня молодёжи в Кракове в 2016 году он принял решение изменить свою жизнь и последовать призванию, переехав затем в Рим.

Разные истории, разные дороги — но единый опыт: открытие призвания как дара Божьего и готовность посвятить свою жизнь служению Церкви.



Источник: русская служба Vatican News