Папа Лев XIV о почившем кардинале Меникелли: «ревностный пастырь и щедрый пресвитер»

Святейший Отец выразил соболезнования архиепископу-митрополиту Анконы и Озимо монсеньору Анджело Спине в связи с кончиной его предшественника на кафедре кардинала Эдоардо Меникелли, сообщает Vatican News.

86-летний иерарх ушел из жизни 20 октября. Это был один из первых итальянцев, возведенных в кардинальское достоинство Папой Франциском.

В годы своего служения новопреставленный кардинал Меникелли занимал различные должности в Римской Курии, в частности, он был официалом в Верховном трибунале Апостольской сигнатуры, секретарем в Конгрегации Восточных Церквей, личным ассистентом ее префекта Акилле Сильвестрини. Он нес служение также в римском приходе Святейших Сердец Иисуса и Марии, особым образом занимаясь душепопечением о семьях. Почивший кардинал был духовным ассистентом в клинике «Мафальда» и сотрудничал в семейной консультации медицинского факультета клиники им. Джемелли, где несколько лет преподавал профессиональную этику среднему медицинскому персоналу.

В 1994 году Папа Иоанн Павел II назначил его архиепископом Кьети и Васто, а в 2004-м он был переведен на кафедру Анконы и Озимо. В 2015 году Папа Франциск возвел его в сан кардинала.

В телеграмме соболезнований Папа Лев XIV называет новопреставленного кардинала Меникелли «ревностным пастырем» и «великодушным пресвитером».

«Вспоминая этого возлюбленного брата, который служил Церкви и Святейшему Престолу с самоотдачей, я возношу молитву Господу, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Он принял его в небесном Иерусалиме, и от всего сердца преподаю апостольское благословение членам его семьи, тем, кто ему помогал с любовью, и всем участникам погребального обряда».