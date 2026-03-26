Против войны и за святость жизни: слова Папы Римского в защиту мира

Во время встречи с паломниками в среду 25 марта Лев XIV призвал к защите человеческой жизни в условиях «безумия войны» и к тому, чтобы всегда быть готовыми исполнять волю Божию, следуя примеру Пресвятой Девы Марии.

В конце общей аудиенции на площади Св. Петра в Ватикане Папа Римский обратился к верующим, говорящим на разных языках, сосредоточив внимание на текущих вызовах, стоящих перед Церковью и современным обществом.

Особое место в его речи заняла тема защиты человеческого достоинства, которая приобретает все большее значение в контексте международной напряженности. Приветствуя польских паломников, Папа напомнил о Дне святости жизни, который отмечается в их стране, и поддержал инициативу духовного усыновления зачатого ребенка. Эта практика заключается в девятимесячной ежедневной молитве о жизни ребёнка, которому грозит опасность. В 1994 году это начинание благословил и поддержал св. Иоанн Павел II, с тех пор оно распространилось по всему миру. Начать такую заступническую молитву можно в любой день года. По словам Льва XIV, современный мир очень нуждается в подобных начинаниях.



Защита прав человека как ответ на жестокость конфликтов

«В эпоху, отмеченную безумием войны, важно защищать жизнь от зачатия до ее естественного исчезновения», — сказал Лев XIV. Папа подчеркнул, что забота о беззащитных является приоритетом для человечества, которое теряет свой моральный компас в условиях насилия. Этот призыв прозвучал в торжество Благовещения, когда Церковь вспоминает полную готовность Пресвятой Девы Марии служить Божьему замыслу.

Обращаясь к англоязычным верующим, Папа призвал их просить о благодати следовать примеру Марии в Её полном «да» Богу, чтобы сердца людей оставались открытыми Его воле даже в самых трудных жизненных испытаниях.

В приветственном обращении к арабоязычным христианам и паломникам со Святой Земли Лев XIV подчеркнул важность христианского свидетельства:

«Каждый христианин призван быть любящим учеником и дерзновенным глашатаем, чтобы возвещать Евангелие по всему миру».



Молитва за священников и за построение мирного мира

В своем обращении к французским и немецким паломникам Епископ Рима сосредоточился на ответственности епископов как преемников апостолов. Он призвал молиться о пастырях Церкви, «дабы они, действуя соборно и коллегиально, ревностно возвещали Благую весть и помогали верующим активно участвовать в созидании Церкви и мира на земле». По словам Святейшего Отца, самопожертвование духовенства должно вдохновлять верующих на активное участие в «построении мира», где нет места ненависти и вражде.

Лев XIV также уделил внимание молодежи, больным и молодым парам, благословляя их на пути христианского свидетельства в повседневной жизни.



По материалам Vatican News