Проповедь Папы Льва XIV на Св. Мессе в Пасхальное воскресенье, 5 апреля 2026 года. Ватикан, Площадь Святого Петра

В воскресенье 5 апреля Папа Лев XIV возглавил торжественное пасхальное богослужение на ватиканской площади Св. Петра. В своей проповеди, обращенной к 45 тысячам паломников и ко всему миру, он провозгласил победу жизни над «призраком смерти», который сегодня угрожает человечеству как на личном, так и на глобальном уровнях.

Пасхальное возвещение, отметил Епископ Рима, – это не просто воспоминание о прошлом, а весть, достигающая самых глубоких «бездн смерти». Сегодня эту надежду принять не всегда легко, потому что власть смерти продолжает заявлять о себе, проявляясь в двух измерениях: внутри и снаружи. Смерть внутри нас – это груз грехов, разочарования, одиночество, обиды и усталость, которые заставляют человека чувствовать себя запертым в «туннеле без выхода». Смерть вне нас проявляется в несправедливости, угнетении бедных, идолопоклонстве перед прибылью и, прежде всего, в «жестокости войны, которая убивает и разрушает».

Несмотря на мрак, Пасха призывает нас поднять взоры и открыть сердца к Богу: «Она продолжает питать в наших душах и на путях истории семя обещанной победы». Святейший Отец напомнил слова своего предшественника, Папы Франциска, из его первого программного документа Evangelii gaudium: Воскресение Христа – это не достояние истории, а «небывалая сила», которая пробивается даже там, где всё кажется мертвым.

«Через трещины воскресения, пробивающиеся во тьме, Господь вверяет наши сердца надежде: власть смерти не является окончательным пределом нашей жизни».

Святейший Отец отметил евангельское указание на время воскресения – «первый день недели»: это прямо отсылает к первому дню сотворения мира. Пасха – это «новое творение», новый старт для всего человечества, где жизнь окончательно становится вечной благодаря победе Бога над древним врагом.

В конце проповеди Лев XIV призвал христиан не оставаться в статичном ожидании, а «бежать, подобно Марии Магдалине», неся весть о победе жизни на улицы мира: «Мы должны нести радость воскресения повсюду, где еще бродит призрак смерти, чтобы там воссиял свет жизни», – сказал Папа, завершив проповедь традиционным пасхальным приветствием:

«Христос, Пасха наша, да благословит нас и дарует мир всему миру».



Источник: русская служба Vatican News