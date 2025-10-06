Проповедь Папы Льва XIV на Мессе по случаю Юбилея миссионеров и Юбилея мигрантов. 5 октября 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Утром 5 октября на площади Святого Петра состоялась воскресная Месса под предстоятельством Льва XIV по случаю Юбилея миссионеров и Юбилея мигрантов.

В своей проповеди Святейший Отец напомнил, что миссия Церкви – нести «радость и утешение Евангелия всем, особенно тем, чья жизнь изранена». Это относится в первую очередь к мигрантам, пережившим «ночи страха и одиночества, дискриминацию и насилие».

Святой Дух посылает нас продолжать дело Христа на перифериях мира, отмеченных войнами, несправедливостью и страданием. Эти мрачные события не могут не вызывать крика отчаяния: «Почему, Господи, Ты это допускаешь?». Этот скорбный крик, пронизывающий всё Писание, звучал уже из уст пророка Аввакума: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Для чего даёшь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия?» (Авв 1,2–3).

Епископ Рима процитировал своего предшественника Папу Бенедикта XVI, который после своего исторического визита в Аушвиц сказал: «Бог безмолвствует, и это молчание разрывает душу молящегося, который непрестанно зовёт, но не находит ответа. Бог кажется таким отстраненным, таким забывчивым, таким отсутствующим».

Тем не менее ответ Господа дарует надежду: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв 2,4). Вера, даже «с зерно горчичное», даёт новую возможность жить и спасаться, становясь «орудием спасения, которым Бог и сегодня желает действовать в мире». Спасение свершается, когда мы становимся «рабами ничего не стоящими», служа Евангелию и братьям бескорыстно, лишь для того, чтобы нести миру Божью любовь.

Святейший Отец подчеркнул, что в истории Церкви открывается «новая миссионерская эпоха». Если раньше миссия ассоциировалась с «отправлением» в далёкие земли, то теперь границы изменились: «Сегодня границы миссии уже не географические, ибо нищета, страдания и жажда надежды сами приходят к нам» в виде историй множества мигрантов, полных драмы, страдания, страха и опасностей, подстерегающих на пути к лучшей жизни.

Папа резко осудил безразличие по отношению к мигрантам:

«Братья и сестры, эти лодки, которые надеются разглядеть безопасную гавань, чтобы к ней пристать, и эти глаза, полные тревоги и надежды, которые ищут твёрдую землю, не могут и не должны сталкиваться с холодом безразличия или клеймом дискриминации!»

Учитывая рост миграционных потоков, Церковь должна «оставаться» на местах, чтобы возвещать Христа через радушие, сострадание и солидарность с мигрантами, оставаться, чтобы «открывать им объятья и сердца, принимать их как братьев, неся им утешение и надежду», пояснил Святейший Отец, поддержав призыв Папы Франциска о необходимости утвердиться в «постоянном состоянии миссии».

В этих новых условиях на первый план выходят две важные задачи: координация миссионерской деятельности между Церквами и новые миссионерские призвания среди мирян, монашествующих и священников. Обращаясь напрямую к мигрантам, Святейший Отец дал им особое благословение и произнёс слова утешения:

«Будьте всегда желанными гостями! Моря и пустыни, которые вы пересекли, в Писании становятся “местами спасения”, где Бог являлся, чтобы спасти Свой народ. Я желаю вам найти этот лик Бога в миссионерах и миссионерках, которых вы встретите!»

В конце проповеди Лев XIV вверил паломников ходатайству Пресвятой Девы:

«Да поддержит Она нас, дабы все мы стали соработниками Царства Христова, Царства любви, справедливости и мира».



Источник: русская служба Vatican News