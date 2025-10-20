Проповедь епископа Николая Дубинина на Мессе для российских паломников в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме в Риме, 18 октября 2025 г.

Возлюбленныe во Христе братья и сестры!

Наше паломничество, как и любое паломничество, связано с посещением святых мест. Рим — это город святых мест. Это город святых. Это город свидетельства, мученичества. Это город живой Церкви, куда, особенно в Юбилейный год, стекаются люди со всего мира.

И мы с вами, как один из ручейков, вливаемся в единство – богатое и прекрасное своим разнообразием – единство Церкви, которое дает, которое основал и к которому призывает нас сам Господь.

Христиане обозначают святые места храмами. В паломничестве мы уже посетили немало таких мест. Храм — это видимый знак живого строения, которым является Церковь. Наверняка со вчерашнего дня в ваших сердцах звучит то, что вчера мы как Католическая Церковь в России услышали из уст Папы Льва ХIV. Он обратил внимание, что все мы составляем живое строение и призвал нас быть живыми камнями в Церкви.

Переходя от одной базилики к другой, молясь в посещаемых благочестиво храмах, мы можем продолжать размышлять о том, что это значит в нашей жизни – быть живыми камнями Церкви. Как вчера сказал Папа, даже самый маленький камень, размещенный Господом на своем месте, важен для устойчивости всего здания. Мы можем увидеть себя как такой камень, при этом очень важно осознать, что это Господь дал то время и то место, в котором мы находимся в Церкви и вообще в нашей жизни. Важно принять это время и место как волю Божию и как дар: чтобы мы не жаловались на то, что приходится жить в непростые времена; чтобы не впадать в ностальгию по прошлому, которое уже не вернешь или в иллюзии о будущем, которого еще нет, но чтобы принимать то время, то место, те условия, в которых Господь дал нам жить, как Его дар, как миссию, как задание.

Второе, что мы можем увидеть и осознать: когда говорим о стройности, устойчивости, стабильности всего здания Церкви, то речь не идёт о чём-то маленьком или фрагментарном (например, о приходе, о епархии, даже о Церкви в стране). Речь идёт, действительно, обо всей Церкви. Для нас как католиков это особенно важно, ведь мы принадлежим к единой Церкви, которая выше всяких границ и разделений. Конечно, в церковном строении важны различные уровни. Их можно сравнить с разными элементами рукотворного храма. Например, приходы — это как стены бокового придела или часовни, с которой можно сравнить епархию. А всё строение, частью которого все эти стены, колонны, часовни и нефы являются, это для нас, католиков, именно Католическая, то есть Вселенская Церковь, пребывающая в видимом единстве через преемника Апостола Петра, Папу Римского.

Поэтому очень важно, чтобы в наших мыслях, молитвах, в наших действиях мы действительно свидетельствовали об этом единстве. Конечно, поскольку каждый из нас мал, мы не можем нести ответственность за всю Церковь, но влияем на ее облик и на всю ее стройность, как нам напомнил Папа.

Мы несем ответственность, как, опять же, нам вчера сказал Святейший Отец, за нашу поместную Церковь, за тот важный и цельный фрагмент Вселенской Церкви, который мы составляем как поместная Церковь. Папа призывал нас, вернувшись на свои места, осознавая эту ответственность, стремиться к тому, чтобы давать свидетельство мира, солидарности, братства, взаимного уважения там, где мы живем. В России мы, католики, составляем меньшинство, но это меньшинство не нечто инородное. Это меньшинство не некий замкнутый круг по интересам, не кружок обиженных, не сообщество вовлеченных людей, чувствующих себя «лучшими». Да, нас мало, мы малое стадо, но там, где мы живем, где нас Господь поставил, мы составляем все-таки важную и деятельную часть того общества, в котором у нас есть собственная миссия, свое задание. Это нам подтверждает еще раз сегодняшнее Евангелие.

В праздник святого Луки мы слышим о призвании семидесяти учеников, слышим слова о миссии. Мы прекрасно знаем эти слова. «Идите, проповедуйте». Это живые слова, обращенные сегодня к нам. Но они рождают и вопросы: а как мы это конкретно делаем? Как чувствуем, как откликаемся? Еще раз скажу, дорогие: от нас зависит, как живет наша поместная Церковь. Какие отношения в нашей общине друг с другом, как мы молимся и поддерживаем духовенство и монашествующих, как духовенство служит верующим. Это не зависит от «великих» идей, не зависит от Папы. Это зависит от нас с вами. От молитвы, от действия, от обращения, преображения сердца, которые мы позволяем (или не позволяем) Господу. Об этом нужно размышлять и молиться, и я приглашаю вас делать это хотя бы в ближайшие дни.

Наша ответственность, наша миссия – в том, чтобы быть евангельским зачином, закваской в обществе, в котором мы живем. Не ожидать, что сначала нас поймут, что нам откроют все двери, что нас будут звать, приглашать, восхищаться нами. Но мы призваны стремиться быть, как апостолы (как двенадцать, так и семьдесят), которые во имя Христа шли туда, куда их не звали, и говорили то, о чем мы их не просили, потому что познали и уверовали в главную истину и провозглашали эту истину – Господа Христа, который Своим крестом нас искупил, дал новую жизнь и призывает к этой жизни всех. Вот и мы точно так же призваны смело, отважно идти во имя Его и нести людям мир и добро.

Мы призваны нести свой крест, которым нас Господь искупил, укрепляясь в единстве через Слово Божие и через Таинство Евхаристии, к которому мы и сегодня приступаем. Причащение по-латински называется «Communio», и во многих других языках имеет этот же корень, означающий «общность». То есть, причастие – это не только «моя личная принадлежность ко Христу». Это наше единство, которое дает Христос. Папа Лев своим папским девизом избрал слова: «In Illo uno unum» – «В Нем Одном мы едины». Пусть же эти слова звучат в наших сердцах и приносят плоды, чтобы мы стремились к единству во Христе, Который собрал нас вместе, несмотря на наши расстояния, несмотря на различия. Он уже собрал нас вместе, даровал нам искупление, спасение, новую жизнь в Церкви, чтобы в наших сердцах находился достойный отклик, достойное свидетельство, чтобы действительно в Нем, во Христе, мы были едины. Аминь.



Рим, базилика Святого Креста в Иерусалиме, 18 октября 2025 года

Фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве