В Москве представлена книга о католическом священнике, которого знала вся Литва и не только

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер» (Издательство францисканцев, 2023) состоялась 8 июня в Культурном центре «Покровские ворота». Книга рассказывает о замечательном человеке, литовском священнике, монахе ордена капуцинов – отце Станисловасе Добровольскисе (1918–2005). Он был известен всей Литве и далеко за ее пределами; когда говорили просто «патер», всем ясно было, что речь идет об о. Станисловасе.

Как сообщает книжная аннотация, от первого обретения Литвой независимости в 1918 году до следующего, в 1990-м, о. Станисловас разделил со своим народом все тяготы той эпохи. Приход в уединенной деревне Пабярже, где о. Станисловас продолжил свое служение и собрал уникальную коллекцию церковного и народного искусства, посещали паломники со всего Советского Союза – православные, католики, «бегущие по волнам» (так называл мечущихся в духовных поисках о. Александр Мень, который сам приезжал к о. Станисловасу и посылал к нему своих духовных чад). Его гостями были Наталия Трауберг, о. Владимир Зелинский, о. Евгений Гейнрихс, о. Александр Борисов, Зоя Масленникова и другие. Автор собрала и включила в книгу воспоминания многих из них, а также проанализировала более 800 публикаций о священнике.

Мария Чепайтите – дочь переводчицы и христианской просветительницы Наталии Трауберг (1928–2009), во многом благодаря которой, по ее собственным словам, к о. Станисловасу с конца 1960-х «повалили люди». Дочь написала книгу фактически «по завещанию» матери, «для которой образ Патера был очень важен», отметила ведущая презентации, научный сотрудник КЦ «Покровские ворота» Джованна Парравичини.

Приход в уединенной деревне, где о. Станисловас совершал свое служение, со временем стал местом настоящего паломничества для тех, кто искал Бога. Его открытость, милосердие и защита обездоленных и отверженных привлекали в Пабярже многих, и он принимал всех – христиан, буддистов, хиппи, русскую и литовскую интеллигенцию, деревенских прихожан. Мария Чепайтите в своем видеоинтервью отмечает, что многие рассказывали о встрече с Патером «как о чуде – в 1970-е годы они попадали в настоящее христианское пространство, в настоящий рай, ведь в России они не видели такой открытости». «Я не хочу быть стеной, я хочу быть открытой дверью», – говорил о. Станисловас, и у него это получалось. Литовские францисканцы, которых он тайно окормлял в советские годы, вспоминали, что учились у него духовной практике под названием «проходной двор». Все знали, что в Пабярже «не врут, не прячутся и не закрывают двери дома и церкви», а еще – раздают все, что приносят: еду, книги, деньги.

Автор книги подчеркнула, что в условиях советского государственного атеизма для о. Станисловаса не было деления на католиков и православных: он говорил о единстве тех, кто верит в Иисуса Христа. Сам же он очень любил православие, уважал восточнохристианскую традицию, «хвалил долгую русскую службу» и перед смертью просил прочесть молитву по-русски. Патер приложил немало усилий, чтобы восстановить старообрядческую церковь неподалеку от Побярже, приезжал к соседу-православному священнику в его обезлюдевший храм и пел вместе с ним службу, «чтобы храм не пустовал».

Протоиерей Александр Борисов узнал об о. Станисловасе от Наталии Трауберг и поехал к нему в 1978 году. «Он нас с радостью принял. Нас поразил его дом: он был увешан начищенными медными кастрюлями, которые выглядели как предметы искусства. Он сам владел кузнечным делом, выковывал и всем раздавал знаменитые солнышки с крестом, был каменщиком, с большим уважением относился ко всякой ручной работе, в его доме был замечательный порядок. Он соединял в себе то, что о. Александр Мень считал одной из центральных идей христианства, которое не должно быть только спиритуальным, но должно освящать все в мирской жизни, в том числе – домашний труд», – рассказывал о. Александр.

Искусствовед Ирина Языкова не раз бывала в Литве, но ей не довелось познакомиться с о. Станисловасом лично. Однако «вся юность прошла под впечатлением от Патера, к нему ездили все мои друзья», сказала она. Как и все яркие религиозные деятели того времени, Патер был под наблюдением КГБ, который дал ему кличку «Коллекционер» – из-за многочисленных предметов старины, которые он собирал и бережно хранил: это старинные священнические облачения, предметы церковной утвари. Его дом был похож на музей, где все экспонаты жили своей жизнью и были в абсолютном порядке. Языкова тоже много слышала от друзей про «открытую дверь» и «проходной двор»: рассказывают, что Патер мог подолгу терпеливо выслушивать монологи своих гостей про их экзотические духовные искания, а проводив их, добродушно ворчать: «Вот Кришна проклятая! Ничего-то они не поняли…»

Для Ирины Языковой Патер воплощал свидетельство «неискоренимости христианства»: десять лет лагерей, постоянная слежка КГБ, «забота» приставленных к нему стукачей не сломили его стойкости. «Вы изменили свои убеждения?» – спрашивали его на суде. «Нет, мои убеждения не изменяются, они углубляются», – отвечал священник, молился за своих преследователей и рассказывал потом, что лагерь избавил его от многих искушений. Отметим, что в книгу включены фрагменты допросов и доносов, с сохранением орфографии писавших.

«Узкими вратами входят в Царствие Небесное, и Патер в любую эпоху шел против мейнстрима, всегда действовал по зову совести», – сказал руководитель Издательства францисканцев Игорь Баранов. В этой книге скрещиваются судьбы многих людей, отражаются драматические события эпохи, приведены живые разнообразные свидетельства, которые «пересекаются только в одном – в любви», отметил он.

Католический священник Евгений Гейнрихс прислал свою видеореплику из Петрозаводска. Он рассказал, что дважды был у о. Станисловаса в начале 80-х. Из многих впечатлений ему запомнилась афористичность речи Патера, которая иногда могла быть и «смешной», его любовь к русской культуре и «трогательное отношение к православию, которое он при этом не идеализировал». О. Евгению не забыть суровые бытовые условия, в которых жил Патер: зимой холод в храме был такой, что губы примерзали к чаше с причастием, а маленький рефлектор на алтаре не отогревал окоченевших рук. Он привел также наставление-напутствие, которое о. Станисловас дал когда-то маленькой Марии Чепайтите: «Со всеми считайся, а туфельки ставь ровно». По словам о. Евгения, в этом простом предложении заключено «все содержание христианской жизни: любовь к ближним и упорядочивание мира, превращение хаоса в космос». А еще Патер часто повторял слова прп. Амвросия Оптинского, так созвучные ему: «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение».

Инженер Владимир Юликов – один из тех, кого его духовный отец прот. Александр Мень посылал к о. Станиславосу. Он считает эту встречу «потрясающим везением, наградой от Бога». Главное, чему научили его о. Александр и о. Станисловас своим примером – это живое обращение к Богу в молитве о всех насущных проблемах. «В Пабярже мы видели реальную Церковь!» – сказал он, имея в виду не только богослужение и молитву, но и поразившее его поведение Патера, который мог, не задумываясь, отдать детям из соседней деревни всю еду, которая была в доме, и не беспокоился о том, чем питаться и кормить гостей – Бог пошлет! И ведь посылал…

«О. Станисловас учил не словами, а всеми мелочами своей жизни. Он для нас был примером нестяжания, отданности призванию и абсолютного принятия, человеком огромного мужества», – рассказал иконописец Александр, который познакомился с Патером в 1970-е годы. А Ольга с мужем приехали в Пабярже в конце 1980-х, когда, как и многие, «рванули в Церковь» и мечтали познакомиться с настоящим священником. Знакомство состоялось, и их поразило, что о. Станисловас встретил их «как родных»: «Он так разговаривал с нами, как будто душу свою отдавал».

На вечере были продемонстрированы отрывки из двух литовских фильмов, посвященных о. Станисловасу. «Людей одолевал синдром страха – и вот они приходят к Слову, хотят креститься. Это такой праздник! Но это не сам человек пришел, а Бог постучался к человеку, он услышал этот стук и прильнул к Господу. Отнесемся уважительно к этой тайне общения… Сегодня надо особенно молиться, чтобы больше людей пришли к Богу», – говорит с экрана Патер.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»