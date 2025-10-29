Программа визита Папы Льва XIV в Турцию и Ливан

С 27 ноября по 2 декабря Папа Лев XIV совершит первое апостольское путешествие за пределы Италии – в Турцию и Ливан. Программу поездки обнародовал Зал печати Святейшего Престола.

Паломничество, приуроченное к 1700-летию Первого Никейского собора, начнётся 27 ноября в Анкаре. По прибытии в столицу Святейший Отец встретится с президентом Турции Эрдоганом, после чего обратится к представителям властей, общественности и дипломатического корпуса. Вечером того же дня Папа перелетит в Стамбул.

На следующий день, 28 ноября, Лев XIV встретится в кафедральном соборе Святого Духа с поместным епископатом, духовенством, монашествующими и пастырскими служителями, а затем посетит приёмный дом, которым управляют Малые сёстры бедных. Днём Папа совершит короткий перелёт на вертолёте в Никею – нынешний Изник, где примет участие в экуменической молитве у раскопок древней базилики святого Неофита. Вечером он вернётся в Стамбул и проведёт встречу с епископами в здании апостольской делегации.

29 ноября начнётся с визита в мечеть Султанахмет, известную как Голубая мечеть. Затем состоится частная встреча с главами поместных Церквей и христианских общин в сиро-православной церкви Мор Эфрем. Во второй половине дня Лев XIV примет участие в благодарственном молебне в патриаршем храме Св. Георгия, встретится с Патриархом Варфоломеем I и подпишет с ним совместную декларацию в патриаршей резиденции. Завершится день торжественной Мессой на стамбульской Volkswagen Arena.

В воскресенье 30 ноября, в праздник св. апостола Андрея, Папа посетит кафедральный собор Армянской Апостольской Церкви, а затем отправится в Фанар и примет участие в Божественной литургии в патриаршем храме Св. Георгия. После совместного экуменического благословения Святейший Отец разделит трапезу с Патриархом Варфоломеем.

Во второй половине дня Папа вылетит из стамбульского аэропорта Ататюрка в Ливан, начав вторую часть апостольской поездки. По прибытии в Бейрут Лев XIV проведёт отдельные встречи с президентом и высшим руководством Республики, а затем выступит перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

1 декабря программа начнётся с паломничества к гробнице св. Шарбеля Махлуфа в монастыре св. Марона в Аннае. Оттуда Лев XIV отправится в святилище Пресвятой Богородицы Ливанской в Хариссе, где встретится с епископами, духовенством, монашествующими и пастырскими сотрудниками. В апостольской нунциатуре состоится частная встреча Папы с католическими патриархами Востока. После обеда запланирована экуменическая и межрелигиозная встреча на площади Мучеников в Бейруте. День завершится встречей с ливанской молодёжью на площади перед маронитской патриархией в Бкерке.

Утром 2 декабря Святейший Отец посетит больницу De La Croix в Джаль-эд-Диб, встретится с пациентами и персоналом. Затем, в 9 часов 30 минут, он в молчании вознесёт молитву на месте взрыва в бейрутском порту, произошедшего в 2020 году.

Заключительным событием апостольского путешествия станет торжественная Месса на набережной Бейрута. После прощальной церемонии в международном аэропорту Папа Лев XIV вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино около 16 часов.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — логотипы визитов Святейшего Отца в Турецкую Республику и Ливанскую Республику)