Присяга Папской швейцарской гвардии

4 октября новобранцы Папской швейцарской гвардии принесли присягу на верность Святейшему Отцу и его преемникам.

В конце церемонии Папа приветствовал гвардейцев и гостей, в том числе президента Швейцарской Конфедерации, поблагодарив в первую очередь Бога за дар жизни и веры.

Обращаясь к самим новобранцам, Святейший Отец сказал:

«Это очень важное свидетельство в сегодняшнем мире. Оно позволяет понять ценность дисциплины, самоотречения, жизни в соответствии с верой, которая по-настоящему показывает молодежи важность самопожертвования, служения и внимания к другим. Благодарю вас лично и от имени всего Святейшего Престола за ваше служение».



Источник: русская служба Vatican News