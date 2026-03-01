«Преображение – свет, исцеляющий раны истории». Слово Папы перед молитвой Angelus 1 марта 2026 года, площадь Святого Петра

В полдень 1 марта, обращаясь к паломникам перед молитвой «Ангел Господень», Папа Лев XIV прокомментировал евангельское повествование о Преображении Господнем (Мф 17,1-9). Он подчеркнул, что слава Божья – это не внешнее зрелище, а акт глубокого доверия, способный преобразить самые тяжелые человеческие страдания.

Епископ Рима сосредоточился на уникальности Божьего откровения. Христос, стоящий на горе Фавор между Моисеем и Илией, являет Собой живую Премудрость, в которой закон и пророчества находят окончательное исполнение. Особое значение в этом контексте имеет понятие «смиренной славы». В отличие от мирского блеска, сияние Христа – не шоу для толпы, а торжественное доверие Бога человеку. В этом «человеческом великолепии Бога» ученики призваны увидеть истинное достоинство плоти, которое мир часто пытается унизить.

Пасхальный свет Христа решительно противостоит теням современного мира. Там, где зло стремится превратить человеческую личность в «разменную монету» или анонимную массу, Преображение напоминает о священном характере достоинства каждого человека. Лев XIV отметил, что Христос излучает свет на все тела, истерзанные насилием, распятые болью или оставленные в нищете, напоминая, что Его откровение – это поразительный дар спасения.

Эта благая весть служит ответом на главные духовные тупики нашей эпохи. На отчаяние атеизма Небесный Отец отвечает даром Сына-Спасителя, а от агностического одиночества верующих избавляет Святой Дух, предлагая вечное общение жизни и благодати. Перед лицом нашей слабой и колеблющейся веры вновь звучит весть о будущем воскресении – именно то, что ученики увидели в сиянии Христа, хотя для полного осознания этой тайны им потребовалось время.

Папа Лев напомнил, что для понимания тайны Фавора необходимо время. Период Четыредесятницы является прежде всего временем тишины, когда мы учимся заново слышать Слово и вкушать общение с Господом. «Переживая всё это во время Великого поста, попросим Пресвятую Деву Марию, Наставницу молитвы и Утреннюю звезду, хранить наши шаги в вере», – воззвал в конце обращения к верующим Епископ Рима.



Источник: русская служба Vatican News