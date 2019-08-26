Предисловие к «Запискам паломницы»: прогулки по Варшаве

Наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина рассказывает о своем посещении польской столицы перед началом паломничества в Ченстохову.

Первое знакомство с городом для каждого из нас начинается обычно с вокзала или аэропорта. Так было и со мной: мы приехали в Варшаву на поезде, прибывшем на Центральный вокзал. Поезд останавливается у перрона, можно сказать на нулевом этаже, отчего создается впечатление, что ты находишься в метро. Краткий переход по перрону, и вот ты уже поднимаешься наверх и оказываешься в здании вокзала, где тебя окружает более привычная атмосфера: табло с указанием прибытия и отправления поездов, билетные кассы, кафе и множество маленьких магазинчиков, как и множество людей, встречающих, провожающих, прибывающих и отъезжающих. Короче говоря, всё так же, как и на любом вокзале. Впереди – стеклянные двери. Еще несколько шагов – и ты на привокзальной площади… Прямо перед тобой маячит «высотка» – хорошо знакомая «московская «высотка». Да и вообще городской пейзаж выглядит таким знакомым: с одной стороны ты видишь как бы здание МГУ, с другой – гостиницу «Украина» что в Москве стоит на площади трех вокзалов, с третьей – «высотку на Краснопресненской». Первая мысль, промелькнувшая в голове: «Где это я?!» Оглядываешься по сторонам: позади тебя стеклянное здание вокзала, высотные здания делового центра из стекла и бетона, торговый центр со стеклянной крышей, напоминающей морскую волну, но твой взгляд вновь и вновь возвращается к «высотке». Еще много раз я буду проходить мимо этой «высотки»: она станет для меня своеобразным маяком, помогающим сориентироваться при возвращении с прогулок, поскольку мы поселились недалеко от нее. Она будет попадаться мне на глаза и по дороге в храм Святого Креста, куда я буду ходить на Святые Мессы.

Именно с похода в храм Святого Креста и со Святой Мессы начнется мое более близкое знакомство с городом. Старый храм, стоящий в окружении вековых деревьев, фонтан, у которого уютно расположились мамы с детьми и велотуристы… Ступеньки храма, с которых тебя приветствует каменный Иоанн Павел II. Я поднимаюсь наверх: массивная дверь открывается с трудом, в притворе – полумрак, прохлада и неповторимый запах старого храма, на стене расписание богослужений. Помню, как я была слегка удивлена, что первая Месса в будние дни в шесть утра. Тут же промелькнула мысль: так кто же приходит на такую Мессу? Между тем, оказалось, что приходит на нее не так уж мало народу. Еще одна дверь, и я вхожу в неф: пахнет штукатуркой, слышатся удары молотка, алтарная часть затянула пленкой, зато открыты боковые алтари, а в центральном проходе сооружен временный центральный алтарь. Некоторые фигуры из алтарной части, тоже укрытые пленкой, стоят вдоль стен у боковых алтарей, но всё это не нарушает сакральной атмосферы храма…

Пожилая монахиня, готовит всё к Литургии. Она двигается неспешно ввиду своего немолодого возраста, но как раз это и делает ее жесты какими-то особо величественными и благоговейными. Я и мои подруги присаживаемся на лавки в ожидании Мессы. Монахиня, заметив нас, подходит и что-то очень быстро говорит. Мы общими усилиями догадываемся, что она хочет сказать: оказывается, Мессы в 17.00 не будет, она начнется на час позже. Я, воспользовавшись возникшей паузой, встаю, чтобы осмотреть храм… Выхожу на улицу, где яркое солнце буквально ослепляет, а в голове неотступно вертится мысль: «Чин Мессы знаю, а как понять проповедь? Ведь я не знаю языка…». Потом я обхожу вокруг статую Иоанна Павла II и возвращаюсь в храм. Присаживаюсь, начинаю молиться, просто, без каких-либо «предисловий»: прошу Господа, как ребенок просит своего отца: «Господи, помоги понять проповедь».

Странный звук колокольчика: длинный и тихий… Я оглянулась по сторонам: храм практически полон народа, однако услышанный звон – это отнюдь не сигнал, оповещающий о начале богослужения. Это всего лишь та самая старая монахиня проходит по храму с колокольчиком в руках, направляясь в пресвитерий. «Дзинь-дзинь, трынь-трынь», — позвякивает колокольчик, а я закрываю глаза и погружаюсь тишину храма, вбираю в себя его атмосферу: звук колокольчика, шаги входящих в него людей, едва слышные голоса, шепчущие слова молитв, мерный стук молотка рабочего…

Начинается Святая Месса, мои глаза закрыты: первое, второе чтение, Евангелие и проповедь… Я ловлю каждое слово…Встаю на Причастие, и только после моего ответа «Amen», когда я уже сижу и читаю молитву, вдруг осознаю, что на самом деле я поняла практически всё, что было сказано священником на проповеди. Вот так просто, без каких-либо усилий с моей стороны, Господь исполнил мою просьбу. Ведь Он, как добрый Отец, всё знает, всё слышит и гораздо лучше тебя понимает, что тебе в данный момент нужнее всего. Еще больше меня поразило то обстоятельство, что проповедь была именно на тему молитвы: о том, что и как мы просим у Бога, главной же мыслью ее было то, что если мы и имеем нужду в чем-либо, нам не следует долго и многословно упрашивать об этом Господа. В таком случае бывает достаточно одной фразы, одной мысли, хотя порой необходимо проявлять настойчивость, так, как это делал, например, Авраам. Возможно, именно в такие моменты нашего общения с Богом мы интенсивнее всего переживаем свою веру, глубже чем обычно понимаем, что мы – и в самом деле Его творения, Его чада…

В дальнейшем с утренней Святой Мессы будет начинаться каждый из трех проведенных мною в Варшаве дней. А после Мессы будут прогулки по городу. Современная Варшава – это город со множеством высотных зданий из стекла и бетона, деловых центров, офисов и кафе. По улицам снуют трамваи, автобусы, автомобили. Присутствует и изрядное количество велосипедистов, как и тех, кто предпочитает передвигаться на самокате, стоянки которых находятся в шаговой доступности. Новые районы европейских городов не слишком отличаются друг от друга, но есть ведь и историческая часть, которая как раз и является «лицом» города, придает ему индивидуальность, делает незабываемым. Это «изюминка», она же «вишенка на торте» Варшавы – «старый город». Вот, остались позади современные дома и проспекты, и ты не просто вступаешь на «старую» мостовую варшавских улочек. На самом деле ты вдруг оказываешься в ином времени, перед твоими глазами плавно сменяют друг друга архитектурные стили различных эпох.

«Старый город» – это Варшава во всём великолепии ее неповторимой атмосферы. Вот крепостная стена, с которой открывает прекрасный вид на город. Вот узенькие улочки, широкие площади и множество храмов. По воскресеньям Святые Мессы в них начинаются в разное время и потому, переходя из храма в храм, можно пройти через всю Литургию от начала до конца, начав с вступительного приветствия и завершив заключительным благословением. Входя в храм, ты тут же погружаешься в атмосферу благочестия и молитвы: здесь замирает сама жизнь и нет уже спешащих куда-то шумных людей – тишину нарушают лишь чьи-то робкие шаги. А вокруг – фигуры святых, замерших в почтительном и величавом молчании, старые фрески, иконы и картины на религиозные сюжеты, а еще – флаги: красно-белый – Польши, желто-белый – Ватикана и бело-голубой – Богородичный, а в полевом храме Армии Краёвой на стенах – таблички с именами погибших, икона Божьей Матери, а под ней – Розарий, собранный из снарядных гильз. Подсвечниками здесь тоже служат болванки от снарядов.

На площадях «старой Варшавы» снует множество народа: здесь смешение языков и наречий, здесь на каждом шагу музыканты, играющие на различных инструментах и исполняющие самые разные произведения от классики до современной музыки, здесь лотки и палатки с сувенирами, здесь уличный минитеатр марионеток, здесь фонтан с фигурой русалки, здесь городская колонка, из которой можно напиться, здесь множество кафе и ресторанов, а еще храмы, храмы, храмы… и фигуры святого Иоанна Павла II. Проходишь пару-тройку шагов и «старый город» оказывается позади. Вокруг – опять современная Варшава. Я спускаюсь в метро, где меня ожидает встреча с сестрой Терезой. Мы посещаем Ботанический сад с его многочисленными прудами и парковыми постройками, а также Варшавский ораторий. На этом мое краткое знакомство с Варшавой заканчивается.