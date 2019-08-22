Паломничество в Ченстохову (записки паломницы)

Своими впечатлениями от летнего паломничества в Ченстохову делится наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина (Москва)…

Вот и закончилось наше паломничество в Ченстохову. Пройдено больше трехсот километров пути, позади остались большие и маленькие города и села, новые знакомства и встречи, усталость от пройденного за день пути, сбитые ноги… И сейчас, оглядываясь назад, вдруг осознаёшь, что эти пятнадцать дней паломничества были одной большой нескончаемой дорогой через поля с кукурузой и хлебом, свеклой и картофелем, через леса и рощи, а под ногами сменяли друг друга то мягкий от солнца асфальт шоссе, то песчаная тропинка в перелесках, то пролегающая между полевых посевов дорожка.. И всё время было очень-очень много солнца…

А начиналось всё на небольшой железнодорожной стации Щанец, куда мы приехали на поезде из Варшавы. (О трех днях, проведенных в Варшаве, нужно говорить отдельно). При выходе на перрон, у меня тут же возникло ощущение, что я нахожусь на каком-то забытом Богом полустанке на бескрайних просторах России. Пройдя через пути и войдя в маленькое, с облупившейся краской на стенах здание местного вокзальчика, я вышла на привокзальную площадь. И сразу попала совсем в другой мир. Моим глазам явилась как бы открытка с изображением обычной европейской «глубинки»: улочки, двухэтажные домики и дворики с аккуратно подстриженными деревьями, люди на велосипедах, тишина сельской местности, которую нарушает лишь крик петуха и бой башенных часов. Всё вокруг тебя движется будто в замедленном темпе. И воздух здесь совсем иной, чем на перроне: нет ни запаха солярки, ни запаха поездов. Просто чистый сельский воздух.

Идем по тихим улочкам, вот здание школы: здесь нам дадут первые инструкции и определят на наш первый ночлег. Сюда же подтягиваются и остальные паломники, те, с кем нам предстоит пройти весь путь. Кто-то радостно приветствует своих знакомых, а наша группа из России стоит несколько обособленно. Оно и понятно: просто элементарное незнание языка. Подъезжают машины, и собравшиеся у школы паломники разъезжаются на постой, остаемся только мы – россияне – и небольшая группа поляков. Но вскоре уезжают и они вместе с частью наших подруг, нас остается шестеро. Теперь у школы только мы одни. Подходят две сестры-салезианки – Юстина и Марта. Сестра Юстина, та, что постарше, что-то говорит. Мимо проходит отец Михал, тоже что-то быстро говорит. Я не столько понимаю, сколько догадываюсь, что он нас успокаивает, призывая не волноваться. Просто тот человек, который должен был за нами подъехать, немного задерживается. Мы выходим на улицу, садимся на ступеньки и ждем. Наконец, подъезжает машина и энергичная женщина начинает руководить погрузкой наших вещей. Мы усаживаемся в машину и отправляемся в путь. Выезжаем загород и едем довольно долго вдоль полей, пока не оказываемся перед воротами огромной усадьбы, с конюшнями, с большим загоном, в котором прогуливаются ламы и ослица с осленком, да еще два барашка. Где-то вдалеке раздаются крики петуха и павлина, а совсем рядом располагается «парк» раритетных машин с мотоциклами, велосипедами и телегами. На пригорке – огромный виноградник, вокруг много строений: это жилые дома, амбары, погреба…

В усадьбе проживает большая семья – шестеро взрослых детей, имеющих собственные семьи, и их родители. Эльжбета – хозяйка дома – руководит детьми, которые помогают ей накрыть на стол. И чего только на нем нет! Хозяйка с гордостью объясняет, что всё, что мы видим, выращено их собственными руками: и куры, и овощи, и фрукты, и масло, и сметана, и молоко… Всё это домашнее, а торты и пирожные спекла она сама и ее дочь. Утром мы прощаемся с гостеприимными хозяевами, которые снабжают нас в дорогу бутербродами, соком и водой. Эльжбета вручает нам конверт с интенциями, которые мы должны принести в Ченстохову. Я тогда еще не догадываюсь, что эти люди, первыми встретившие меня, будут теми же, с кем я пройду последние километры до санктуария на Ясной Горе (Jasna Góra), этой конечной точки нашего паломничества. Как и о том, что, обменявшись телефонами, мы будем общаться через WhasApp, сообщая друг другу о новостях. Потом будут и другие встречи, и другие новые друзья по переписке. А пока мы выходим из храма, чтобы начать наше паломничество. Между тем, небо хмурится и начинается дождь, который будет сопровождать нас на протяжении всего первого дня нашего пути. Замечу, что и последний день нашего пути в Ченстохову мы тоже проведем под дождем.

В пути нас будут сопровождать конференции и молитвы, Розарий на польском и русском языках, песни, которые очень помогут нам «наматывать» километры, а также множество шуток, передаваемых по нашему паломническому «радио Dzban» с его бессменным ведущим – клириком (семинаристом) Кшиштофом (он же станет нашим гидом в первый день нашего пребывания в Кракове уже по окончании паломничества). На привалах пройдут беседы в группах, а также неформальные беседы и разговоры, благодаря которым мы сможем лучше узнать друг друга – своих братьев и сестер по паломничеству. Вечерами нам предстоит стать участниками евангелизации на городских площадях, обычно у храма или на рынке. Здесь соберутся местные жители с детьми и без детей. Каждый найдет себе занятие по вкусу – петь, танцевать или стать зрителем представления для детей и взрослых, подготовленного самодеятельной театральной группой. Отдельная программа с танцами и играми пройдет и для самых маленьких. Ближе к завершению евангелизационного мероприятия, когда всем присутствующим уже потребуется небольшой отдых, на ступеньках алтаря, если евангелизация была в храме, либо на ступеньках храма, если она проходила перед ним, либо рядом с импровизированной сценой на рыночной площади, будет положен микрофон и каждый желающий сможет дать свидетельство о своей личной встрече с Богом.

Так, по одной программе, шли дни за днем: пеший переход, краткий отдых и вечерняя евангелизация, которая не заканчивалась на площади, но имела продолжение в домах тех, кто принимал нас на ночлег. Помню, как впервые услышав, что мы должны евангелизировать, то есть давать свои свидетельства и «на постое», я подумала, что это невозможно: как же я могу что-то рассказать, если не знаю языка!? Но, видимо, Господь посылал мне Святого Духа, так что мои беседы с гостеприимными хозяевами заканчивались далеко за полночь и мы, как ни странно, легко находили общий язык. Кому-то хотелось просто выговориться, рассказать о своей, не всегда простой жизни, о самых сложных, казалось бы безвыходных ситуациях, из которых Господь помогал найти выход. Кто-то интересовался, как живут люди в России, как они приходят к вере, или спрашивал, почему мы – католики, тогда как Россия – православная страна. Спрашивали, как складываются отношения между католиками и православными, да и еще много чего спрашивали… Только здесь, будучи в паломничестве, я до конца поняла значение слова «евангелизировать». «Евангелизировать» – это отнюдь не значит заявлять: «давайте сейчас поговорим о Боге». Нет, «евангелизировать» – это просто слушать и давать свидетельства из собственной жизни, стараться быть христианином на деле, не только на словах, но и самой своей жизнью. А для меня это были еще и уроки польского «методом глубокого погружения».

Наши дни измерялись пройденными километрами, а еще – новыми встречами, новыми знакомыми, новыми свидетельствами… И новыми храмами. Вот старый храм в Пшемете, с высокими сводами и фигурами святых и ангелов почти в человеческий рост, расположенными в алтарной части, вдоль стен и под потолком. В нем тишина и прохлада, и здесь проходит наша первая в паломничестве (на третий его день) Адорация. Впереди у нас еще две Адорации: на девятый день в санктуарии в Твардогуре и в одиннадцатый – в храме в Рыхтале. Но это будет позже, а пока я стою на коленях перед Пресвятыми Дарами, меня ничто не тревожит, я не чувствую усталости от дневного перехода, и все мои мысли сосредоточены на созерцании. Музыка, пение – это как фон, как эхо: они не отвлекают, я стою на коленях, я растворяюсь в обстановке Адорации… И только потом, когда мы встаем на ноги, чтобы, выстроившись в очередь как на Причастие, подойти для индивидуального благословения Пресвятыми Дарами, я осознаю, что всё это время простояла на коленях, но при этом почему-то ноги не затекли, я с легкостью поднялась, ощущая, как внутри разливается удивительный покой. Такое чувство я испытала впервые…

А вот мы приходим в Бошково на пляж: прохлада песка, слегка влажного, приятный ветерок и вода, искрящаяся на солнце. На берегу – паломники в белых футболках (это те, кто в первый раз идет в Ченстохову), вместе со своими восприемниками – «бывалыми» паломниками. Они заходят в воду, чтобы принять «крещение паломника». Впереди шествует священник, за ним следуют несущие крест и знак SPE, дальше – все остальные. «Крещение паломника» имитирует Таинство Крещения. После «крещения» большинство принявших его остается в воде, ведь она так приятна после пусть даже и небольшого (в этот день мы прошли не более 15 км) перехода по горячему асфальту дороги. А те, кто всё же вышел из воды, танцевали, делали для местной детворы фигурки из шариков, изображали на лицах малышей забавные мордочки кошек и собак и надували мыльные пузыри.

Потом, оставив позади прохладу песка и искрящуюся на солнце воду, мы вновь будем отсчитывать километры пути по горячему асфальту дорог, чтобы на девятый день прийти в Твардогуру. Здесь, на площади перед санктуарием Пресвятой Девы Марии, мы укладываемся на землю, принимая позу «креста». Точно так же мы будем лежать вечером в санктуарии на Адорации, и еще раз – в самой Ясной Гуре — конечном пункте нашего пути. Мы лежим перед санктуарием, а местные жители, проходя мимо, приостанавливаются в почтительном молчании, всякое движение вокруг нас замирает…



Наше паломничество подходит к концу: мы уже тринадцать дней в пути, и останавливаемся на главной площади городка Лиготы для малой дневной евангелизации. Это была первая и единственная евангелизация днем, во время перехода. Площадь быстро заполняется местным населением и туристами, все с интересом наблюдают за происходящим, постепенно присоединяясь к танцующим. Кто-то спрашивает, куда мы идем, просит о молитве, а когда зрители узнают, что мы еще и из России, на нас обрушивается целый шквал вопросов, часть из которых мы просто не слышим из-за громкой музыки и шума толпы, но всё же стараемся ответить. Спрашивают разное: и где находится Москва и сама Россия, и как там живут люди, и какая там погода… Некоторые думают, что в России очень холодно, и потому слегка удивлены нашему загару. Хотя ради справедливости следует признать, что загорели мы именно в паломничестве.

В предпоследний день нашего странствования, на вечерней Святой Мессе, всем нам вручили кресты на память об участии в паломничестве, а тем, кто побывал в нем четыре раза, – еще и памятных рыбок. Наступает последний день. Ранний подъем, дождь, а впереди – путь в Ченстохову. Глаза буквально слипаются от сна, первые полчаса в моей голове крутится единственная мысль – только бы не уснуть на ходу. Но вот, сон отступает, а тут и небо начинает проясняться и дождь заканчивается. Мы снимаем мокрые, тяжелые от воды дождевики. Еще пара километров и мы в Ченстохове. На площади перед храмом, внешне напоминающем маяк, меня ожидает приятная встреча: это Эльжбета с мужем и сыном радостно машут руками, пытаясь привлечь мое внимание. Мы спешим друг другу навстречу, обнимаемся, делимся новостями последних пятнадцати дней и присоединяемся к группе, чтобы пройти последние три километра. Впереди колонны уже растянули салезианский баннер, до Ясной Гуры остался один переход.

Вот и он преодолен. На площади, на которую со всех сторон входят группы паломников, мы видим Российский флаг, чуть дальше – флаги Польши, Испании, Италии… На обочинах дороги палатки «пилигримов-одиночек», тех, кто индивидуально или с семьей приехал на праздник Пресвятой Богородицы Ченстоховской. Перед санктуарием мы ложимся ниц на землю, потом поднимаемся и направляемся на площадь, чтобы выступить там со своим приветствием. Каждая группа паломников заготовила свое уникальное приветствие, включавшее песни и речевки, а также какой-то отличительный знак: у кого-то – воздушные шары, кто-то одет в одинаковые футболки или кепки… Нашим отличительным знаком стали большой баннер и файеры, красно-белый дым которых покрыл всю площадь. В этом-то дыму мы и продолжили свое движение к подножию санктуария. А когда дым рассеялся, то оказалось, что мы уже стоим у подножия стены, с вершины которой нас приветствуют священнослужители. Вереница паломников из разных уголков мира медленно движется к иконе Божией Матери Ченстоховской. Здесь мы оставляем записки с интенциями, которые привезли из Москвы или получили в пути. Из Богородичного санктуария мы направляемся в часовню Св. Иосифа на Святую Мессу, по окончании которой я прощаюсь с Эльжбетой и ее семьей, чтобы уже на следующий день включиться в переписку с ней через соцсети.

В этот день я побываю еще на одной Мессе. Торжественная Святая Месса в полночь в самом санктуарии – это финальная точка нашего паломничества. Утром мы покинем гостеприимную Ясну Гуру, чтобы вернуться домой или продолжить свое путешествие по Европе. Меня же ожидала поездка в Краков, но об этом – в следующий раз.