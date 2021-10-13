Празднование 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России глазами делегата из Москвы

Вот и закончились торжества, посвященные 30-летию восстановления структур Католической Церкви в России, проходившие в выходные дни 9 и 10 октября в Новосибирске. И, покидая гостеприимных хозяев, я хотела бы поделиться своими впечатлениями, своим взглядом делегата, в поле зрения которого оказалось кое-что из того, что «за кадром», что не вошло в официальную информацию. Мой рассказ — скорее о царившей на празднике атмосфере…

Но сперва расскажу о предыстории того, как я оказалась в числе делегатов. Всё началось с обращенной ко мне просьбы генерального викария Архиепархии Божией Матери в Москве отца Кирилла Горбунова подготовить материал для выставки, посвященной отмечаемому событию. Дав согласие, я не представляла себе, какие трудности при этом возникнут. С одной стороны, нужен материал для написания текста, с другой – необходимы фотографии; и если вопрос с фотоснимками последних лет решался сам собой, то откуда можно взять «старые» фотографии было непонятно. Я обратилась с этой проблемой к одним, к другим, но ответа не получила. Время шло, а я еще даже не приступала к работе – оставалось только сказать отцу Кириллу: «Извините, я не смогла».

Однако сдаваться – это не в моем характере, мне было нужно лишь признать тот факт, что я слишком понадеялась на собственные силы, которых как всегда оказалось явно недостаточно, между тем как рядом постоянно был Тот, Кто обязательно помогает. Стоит только, не стесняясь своей «слабости», попросить помощи, что я и сделала, прочитав простую молитву, и помощь тут же явилась в лице отцов Кшиштофа Цабало и Дариуша Гойко. Первый священник помог мне найти архивные фотографии, а второй – материал для написания текста. Но тут возникла еще одна проблема: организаторы выставки жестко ограничили количество знаков в тексте, так что собранный мной материал в эти рамки не вмещался. И начались мои «творческие муки» по его сокращению: мне было непонятно, как можно вместить большую и яркую, полную событий человеческую жизнь всего лишь в 2500 знаков, не считая пробелов?

С Божией помощью я справилась и с этой проблемой, потом приступила к подготовке второго материала, а тем временем решила узнать, что же это будет за мероприятие, ради которого я так стараюсь? Написала сибирякам с просьбой дать информацию и выяснила, что празднования намечены на 9 – 10 октября в Новосибирске, но количество делегатов от каждой епархии ограничено пятью людьми ввиду пандемии Covid-19. Конечно, меня и это не остановило, и я опять доверила принятие решения Тому, Кто знает, что на самом деле пойдет нам во благо. В итоге Господь всё устроил, и в начале сентября наш Владыка Павел Пецци сообщил, что меня включили в число делегатов. Честно скажу, в первую минуту я даже не поверила своим ушам. Потом поспешила к Дарохранительнице, чтобы просто сказать «спасибо».

И вот я в Новосибирске на праздновании, где погрузилась на два дня в благодатную атмосферу, которую сложно даже передать словами. Это была атмосфера мира, гармонии, единства – всего того, чего так не хватает современному миру. В этой атмосфере хотелось не только побыть подольше, но и поделиться ею с другими. Начало ее формированию было положено Владыкой Иосифом Вертом, который во вступительном слове, предваряющем открытие выставки «30 лет свободы вероисповедания в России», так представил участников и гостей торжества, что возникло ощущение, будто ты не просто знаком с каждым из них лично, а знаешь их уже много лет. Всё это весьма располагало к общению, к делению сокровенным, к активной взаимопомощи. Не ощущалось ни возрастных, ни национальных границ, не было языковых или каких-либо иных преград, разделений на «свой – чужой»: все общались на равных. А если и возникали языковые проблемы, то Владыка Клеменс Пиккель тут же спешил на помощь…

Вот искрометный юмор архиепископа-митрополита на покое Тадеуша Кондрусевича разряжает обстановку и создает превосходное настроение, а тут уже и отец Коррадо Трабукки «как ураган» налетает на тебя, не успев даже толком представиться, и, едва узнав, что я из Москвы, дает мне поручение, а попутно, активно жестикулируя, рассказывает мне о францисканской школе, что на новосибирском левобережье, где он служит директором…

Сестры-монахини, которые почему-то ассоциируются у меня со стайкой маленьких щебечущих птичек, подходят, чтобы обменяться приветствиями. Со многими из них мы и раньше были знакомы, а потому сразу же начинаем обмениваться с ними новостями, а с другими знакомимся только сейчас, но и с ними очень скоро начинаем делиться как со старыми знакомцами.

Общение за столом – это не трапеза в компании незнакомых или мало знакомых людей, а обед в большой и дружной семье. За трапезой можно услышать продолжение свидетельств, прозвучавших в рамках программы празднований, прикоснуться к возникшим в связи с этим воспоминаниям, поделиться впечатлениями от посещения выставки, которую открыли Владыки Павел Пецци и Иосиф Верт, перерезав в первый день торжеств красную ленточку.

И Библиотека Епископа, в которую нас любезно приглашает Владыка Иосиф Верт, тоже становится площадкой неформального общения. Владыка рассказывает нам о книгах, переданных в дар, среди которых есть даже сталинская энциклопедия, а затем плавно переходит от рассказа о книгах к личным воспоминаниям о своих детских годах, проведенных в карагандинском пригороде с народным названием «Берлин», о годах юности и о годах учебы в семинарии, а еще – об установке большого памятного Креста на месте бывшего кладбища своего родного, когда-то очень многолюдного селения Шенхен в немецком Поволжье, где теперь расстилается «чисто поле». Рассказ Владыки находит самый живой отклик в сердцах и душах собеседников, давая мощный импульс дальнейшему общению.

И хотя количество делегатов от епархий на торжествах в Новосибирске было очень ограниченным, вселенское измерение нашей Церкви ощущалось очень отчетливо. В храме и в храмовом дворе можно было услышать речь на многих языках, но никто никого не спрашивал какой он национальности: при всём многообразии звучащих языков всегда находился общий язык.

Два дня пролетели не просто как один день, а как одно мгновение. Но мой телефонный справочник изрядно пополнился за это время новыми номерами, и я знаю, что они не лягут в нём мертвым грузом, а станут прочной нитью, связующей меня с новыми друзьями.

В понедельник 11 октября утром я покидаю гостеприимный Новосибирск с багажом новых фотографий и впечатлений от той атмосферы доброты, которая царила на завершившейся встрече и которой так хочется поделиться. Но прежде чем отправиться в аэропорт, я вновь иду во двор Кафедрального собора Преображения Господня, чтобы еще раз осмотреть выставку, как бы «пролистывая» страницу за страницей 30-летнюю историю возрожденной Католической Церкви в России в ее лицах, запечатленных на фотографиях и в скупых строках сохранившихся документов…



Ольга Дубягина, делегат от Архиепархии Божией Матери в Москве

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