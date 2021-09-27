Воскрешая историю немцев Поволжья…

Как мы уже сообщали, 28 августа 2021 г. Преосвященный Иосиф Верт освятил мемориальный Крест, воздвигнутый на территории бывшего кладбища своего «родового» селения Шенхен в память о всех упокоившихся в Господе жителях этого славного населенного пункта. В беседе с сотрудниками редакции Владыка подробнее рассказал как о самом акте освящения, так и о том, что ему предшествовало и что его сопровождало. Ниже мы приводим его рассказ.

Эта история восходит к событиям трехгодичной давности. Я тогда получил письмо от человека по фамилии Верт. Зовут его Анатолий, он на девять лет моложе меня и родился в Кемеровской области в смешанной семье: отец был немец, а мама – русская. В семье говорили только по-русски и почти не говорили про семейную историю. Когда Анатолию было лет 12 или 14, к ним в гости приехал родной брат его отца, т.е. его дядя. Дядя был намного старше его отца. За несколько дней, которые дядя смог провести вместе с мальчиком, он очень многое рассказал ему о Поволжье, о существовавшей там процветающей немецкой колонии и о деревне Шенхен, откуда Верты были родом. И мальчик загорелся желанием получше узнать свои корни, вникнуть в историю своей семьи: он искал информацию о немцах Поволжья во всех доступных ему библиотеках, но в начале 70-х годов там едва ли можно было что-то найти на эту тему. Позже он стал писать в архивы. Ответы чаще всего не приходили, а если и приходили, то обычно бывали отрицательными: «к сожалению, у нас таких материалов нет». Но со временем стали появляться и положительные ответы. Так, по крупицам, Анатолий собирал материал для своей летописи. В общей сложности его изыскания продолжались сорок лет, из которых двадцать лет было отдано написанию книги, которая недавно наконец увидела свет. Книга на русском языке (а сам Анатолий в настоящее время живет в Германии) имеет заглавие «Хроника семьи Верт из села Панино (Шенхен) Саратовской области». Ее презентация состоялась прямо у подножия воздвигнутого Креста.

Три года назад Анатолий Верт в своем кратком письме спрашивал меня, как я смотрю на то, чтобы воздвигнуть и освятить на бывшем кладбище бывшего села Шенхен Крест в память о всех почивших и похороненных там его уроженцах. Я сразу же ответил и полностью поддержал его идею, но предложил не торопиться, а подготовить конференцию, скажем, продолжительностью дня в три, посвященную истории, культуре, языку, традициям немцев Поволжья, с участием отечественных и зарубежных специалистов в этих вопросах, потомков российских немцев, а также вообще всех желающих. Эта конференция должна предварять саму церемонию воздвижения Креста. Упомянутая инициатива нашла поддержку и в Культурном центре российских немцев в Нюрнберге, который я посетил два года назад. Там работает крупнейший специалист по истории немецкого Поволжья Ольга Литценбергер, выехавшая в Германию на ПМЖ несколько лет назад, работают другие специалисты – как правило, это российские немцы, переехавшие в Германию, или их прямые потомки. Коллектив Центра с большим энтузиазмом воспринял идею проведения конференции, и от них поступило встречное предложение: всю работу по ее подготовке и проведению они пожелали взять в свои руки. За Церковью в этом случае оставалась только установка Креста. Мероприятие было намечено на вторую декаду сентября 2020 г., а его кульминацией должна была стать установка Креста 14 сентября – в день праздника Воздвижения Креста, являвшегося престольным для католического храма в Шенхене, носившего этот титул. Но в наши планы вмешалась пандемия COVID-19. Нам пришлось всё отложить на неопределенный срок.

Лишь спустя год карантинные меры были отчасти ослаблены. Между тем, текущий 2021 год является особенным еще и в том отношении, что в этом году исполняется 80-лет депортации российских немцев – все лица этой национальности из европейских регионов России подлежали высылке за Урал, в Сибирь или Казахстан. И поэтому все немецкие общественные организации, «Немецкие дома» (Немецкий дом есть и у нас в Новосибирске) готовились отметить эту трагическую круглую дату. Ключевое значение при этом имеет дата 28 августа – именно в этот день 80 лет назад был обнародован соответствующий указ Верховного Совета СССР. К этой дате обширный план мероприятий приготовили немецкие общественные организации Саратовской области. И когда их куратор, Елена Кондратьевна Гейт, узнала о нашем намерении освятить Крест, она подсказала, что очень хорошо было бы это сделать в рамках намечаемых мероприятий и именно 28 августа. Мы со своей стороны ответили полным согласием: ведь таким образом наша «частная», «семейная» инициатива смогла получить всероссийский размах, была вписана в общий контекст исторической судьбы всех российских немцев.

Сам Крест изготовил наш новосибирский мастер – тот же самый, кто изготовил Крест, возвышающийся на нашем католическом кладбище. Мы надеялись найти такого мастера в Саратове, раз уж Крест планировалось воздвигать там, но оказалось, что это не так-то просто: обычно похоронные фирмы предлагают лишь небольшие стандартные надмогильные кресты. Изготовленный в Новосибирске Крест имеет 3 метра в высоту, он сделан из очень хорошего дерева – лиственницы, и сделан очень качественно. Готов он был к 14 сентября 2020 г., когда планировалась его установка, и тогда же был транспортирован в город Маркс, где лежал весь этот год. Попутно замечу, что сначала у меня было намерение воздвигнуть очень большой, не менее чем пятиметровый Крест, но именно инициатор всего дела Анатолий Верт отговорил меня, резонно указав, что скромность и умеренность в данном случае не помешают. Когда мы более-менее определились со сроками установки Креста, начались подготовительные работы. Под руководством и непосредственным участием настоятеля прихода в Марксе отца Боско на месте села Шенхен (в 40 км от Маркса) в начале августа был заложен фундамент (согласно современным технологиям, Крест не закапывается в землю, а воздвигается на фундаменте), сама же установка имела место в начале 20-х чисел августа, и я в ней лично участвовал. Разумеется, всё это произошло с согласия местной муниципальной администрации. Оставалось установленный Крест торжественным образом освятить.

Надо сказать, что отношение местных властей к «немецким инициативам» неоднозначное. С одной стороны, не все, видимо, им рады. Но, с другой стороны, Саратовская область – одна из беднейших, в ней нет ценных полезных ископаемых и крупных производств, а немецкая активность по воскрешению истории немецкого присутствия в Поволжье – это новые туристические маршруты, возможно, новые инвестиции…

Отмечу, что на месте села Шенхен сейчас нету почти ничего. Деревня опустела в августе 1941 г., когда всех немцев выслали в Сибирь и Казахстан, а потом ее стали заселять эвакуированными из западных областей СССР. В 1944 г. здесь скончался красноармеец, Давид Маркович Линденман из эвакуированной еврейской семьи, получивший инвалидность на фронте, и был похоронен на местном кладбище. Его могила сохранилась до сих пор, и рядом с нею мы и воздвигли наш Крест.

Из всего немецкого населения села Шенхен депортации удалось избежать только одной женщине, которая была замужем за украинцем. Сын этой женщины жив до сих пор, он живет в соседней деревне Ястребовка (бывшая Гаттунг). Мы нашли его, пригласили на наше мероприятие. Он сначала смущенно стал отказываться: «У меня овечки, их нужно выгонять на пастбище утром и вечером…». Но когда мы объяснили ему, что церемония пройдет в 4 часа дня и будет длиться около одного часа, он согласился прийти, и действительно пришел, да еще и со своим соседом.

Когда мы устанавливали Крест, к нам подошел проживающий неподалеку фермер. Настроен он был очень позитивно, и поведал нам, что окончательно село Шенхен было ликвидировано в 1979 г., когда ему самому исполнилось всего три месяца. Произошло это в связи с проведением аммиакопровода по дну Волги по соображениям безопасности. Немногие жители села были переселены в иные населенные пункты. Среди переселенных были и родители нашего собеседника с их детьми. Разбираясь в подробностях прошлого, доброжелательный фермер постоянно консультировался по сотовому телефону со своей мамой.

Вся территория вокруг шенхенского мини-кладбища – это в настоящее время поля, засеянные просом, – плод усилий предпринимателей нашего времени. Раньше здесь простиралась бескрайняя голая степь, а теперь мы видим аккуратно уложенное в рулоны сено.

Теперь об участниках праздника. Большинство их было из Саратова и Маркса, и они были довольно молоды. Была супружеская пара из Германии. Это как раз был Анатолий Верт с супругой Татьяной, с которой он прожил почти 40 лет. Но мероприятие не было массовым: всего нас было около 60 человек. Была делегация лютеранских пожилых женщин из 10-13 человек. Они приехали вместе с Еленой Кондратьевной – она возглавляет Немецкий Дом в Марксе и представляет вообще всех немцев Саратовской области перед областной администрацией. Инициатива с воздвижением Креста нашла с ее стороны самую горячую поддержку.

Самой церемонии предшествовало пешее паломничество, в котором приняло участие около 30 человек, включая генерального викария Епархии Святого Климента в Саратове отца Диогенеса Уркизу и меня (я был самым старшим по возрасту в этом паломничестве). Мы немного не рассчитали со временем, а потому пришлось идти очень быстро, но мы всё равно опоздали на 15 минут. 12 км мы прошли часа за 3, причем особенно ускорились в последний час. Нужно сказать, что нам выпала весьма приличная нагрузка. Мне есть с чем сравнивать: в августе я был в Альпах, откуда только что вернулся. Там я ходил по 5 часов в день, но равномерно распределяя нагрузку. Оказалось, что пройти 12 км в быстром темпе по степи было гораздо тяжелее.

28 августа 2021 г. – это наш трагический «юбилей»: в этот день 80 лет назад было опубликовано постановление Верховного Совета СССР о ликвидации Автономной Республики Немцев Поволжья и о депортации всего немецкого населения на восток страны. В 10 часов утра в городе Энгельс (он расположен по другую сторону Волги от Саратова и соединен с ним мостом) прошел митинг у памятника депортированным. Мы с епископом Клеменсом Пиккелем были на него приглашены, нам было предоставлено слово. Присутствовали также лютеранские пасторы. Между прочим, именно женщины-лютеранки подхватили молитву Отче наш на немецком языке, так что ее даже не пришлось повторять по-русски. В наше время это не часто встретишь. На митинге выступал заместитель главы Культурной Автономии Поволжских Немцев – есть такая общественная организация, созданная как бы «взамен» так и не состоявшемуся в 90-х годах проекту возрождения Республики Немцев Поволжья – Александр Арндт. Я его пригласил на наше мероприятие, и он с радостью принял приглашение вместе с супругой. Он снимал нашу церемонию на видео (с собственными комментариями) и был очень доволен. Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр обратился к нам с приветственным посланием, извинившись, что не может присутствовать на «гражданской панихиде в Шёнхене под Саратовом по случаю освящения памятного креста в 80-ю годовщину сталинского указа о депортации немцев Поволжья» лично.

У Креста мы отслужили Литургию Слова, продолжавшуюся больше часа. Чтения были с Мессы 14 сентября – праздника Воздвижения Креста. Богослужение возглавил епископ Клеменс Пиккель. Я выступил со словом проповеди. Было еще два выступления: Елены Кондратьевны и Анатолия Верта. Было зачитано приветственное письмо посла Германии. Сам обряд освящения Креста совершил я. Всё было прекрасно организовано.

Из сопутствующих впечатлений хочу отметить мое посещение театральной постановки, посвященной непростым судьбам поволжских немцев, в Доме культуры в Марксе по приглашению Елены Кондратьевны. В постановке участвовало 10-15 молодых непрофессиональных актеров (только режиссер был профессиональный), а продолжалась она минут 40. На меня этот мини-спектакль произвел очень сильное впечатление. Меня попросили сказать приветственное слово. В своем кратком выступлении я поделился своими воспоминаниями конца 80-х. Я тогда служил настоятелем в Марксе и в этот город приехал с гастролями профессиональный немецкий театр из Темиртау (Казахстан). На представление пришло много людей, и это был первый спектакль, специально посвященный истории и традиции немцев Поволжья. Эти мои слова были встречены аплодисментами: оказалось, что в зале присутствовало немало людей, которые были на том спектакле и хорошо помнят его. А вот та немецкоговорящая католическая община, которую я тогда возглавлял, выехала полностью: сегодня от нее в Марксе не осталось ни одного человека. Осталось несколько человек из лютеранской общины. И тем более радостно, что есть и ныне молодые люди, интересующиеся темой российских немцев, чему свидетельство – увиденный мною спектакль.

А еще меня очень порадовала традиция паломничеств, укоренившаяся в последние годы у местных католиков и лютеран. Бывают паломничества пешие, а бывают и на велосипедах. Их организуют приходы, сама епархия… Иногда католики и лютеране ходят в паломничества вместе. Паломничества проходят по местам бывших, а в каких-то случаях и до сих пор существующих немецких деревень, к местам развалин некогда возвышавшихся здесь католических и лютеранских храмов. Замечу, что территория расселения поволжских немцев примерно равна территории Литвы, хотя населения здесь и в лучшие годы было поменьше: около миллиона. Так что паломникам «есть где разгуляться». Епископ Клеменс Пиккель после освящения Креста сказал: «Теперь у нас есть еще одно место для паломничеств». К сожалению, у нас в Сибири есть только одно место для регулярных паломничеств: место захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии. За паломничествами в Поволжье стоит глубокая историческая традиция, они сами по себе крайне интересны и познавательны…

Еще до самой церемонии, когда устанавливали Крест, я отправился в одиночестве «погулять по Шенхен». Взглянул на часы: было 12 дня. В нашей Курии в это время читают «Ангел Господень». И я вспомнил, как моя тетя, на 9 лет старше моего отца, еще заставшая «традиции Шенхен», рассказывала, как трижды в день, в 6 утра, 12 дня и 6 вечера, церковный колокол призывал всех на молитву Angelus. И тогда все бросали тяпки и лопаты и начинали молиться. И я прочитал «Ангел Господень» с таким чувством, как никогда прежде. Я пошел дальше, до Волги так и не дошел, поскольку моя родная деревня отделена от этой великой реки протоками и озерами. Зато обнаружил мощеный подъем (Шенхен возвышается над уровнем реки на 10-15 метров): когда-то мои предки возили по нему необходимую для хозяйственных нужд речную воду. У нас ходили устные легенды про «шенхенского силача» по фамилии Шнорр. Я слышал их с детства. Одна история гласила, что однажды лошадь, тащившая наверх бочку с водой, забуксовала. Тогда дядя Шнорр выпряг лошадь, дружески потрепал ее по крупу со словами «ну, сегодня мне придется тебя опозорить», впрягся в телегу сам и вытащил ее на гладкую дорогу. И теперь я увидел ту самую дорогу, на которой дядя Шнорр совершал свои «подвиги», о которых я слышал от отца и его друзей 50-60 лет назад.