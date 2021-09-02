В день печального «юбилея» Владыка Иосиф Верт освятил мемориальный Крест на месте своего родового села Шенхен

28 августа 2021 г. российские немцы, чьи предки более 250 лет назад заселили южное Поволжье и Причерноморье по приглашению императрицы Екатерины II и превратили эти области в цветущий край, отмечали 80-ю годовщину трагического события, переломившего судьбы всех немецких семей: в этот день в 1941 г. увидело свет постановление Верховного Совета СССР, коим ликвидировалась Автономная Республика Немцев Поволжья, а все лица немецкой национальности подлежали высылке за Урал: в Сибирь, Казахстан и республики Средней Азии.

Связанные с печальной датой богослужения, митинги, памятные вечера и встречи прошли во многих российских городах. Одним из наиболее ярких мероприятий в этом ряду, имевшем, однако, характер религиозного паломничества и торжества, стало освящение мемориального Креста на месте бывшего кладбища не существующего ныне села Шенхен (Schönchen).

Когда-то большое и процветающее село, чье имя означает «красивое» или «прекрасное», было «малой родиной» многих семейств, носящих фамилию «Верт». Предложение почтить память всех его упокоившихся в Господе жителей воздвижением Креста было выдвинуто проживающим ныне в Германии российским немцем Анатолием Вертом, опубликовавшим на русском языке книгу «История семьи Верт из села Шенхен». У епископа Иосифа Верта это предложение с самого начала нашло горячую поддержку.

Церемония, коей, по замыслу организаторов, должна была предшествовать конференция, посвященная истории немцев Поволжья, в программу которой входила и презентация упомянутой книги, была намечена на 14 сентября 2020 г. – в праздник Воздвижения Креста, бывший престольным для шенхенского католического храма, носившего этот титул. Однако разразившаяся пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, так что этим планам было суждено сбыться лишь спустя год.

Рядом с воздвигнутым мемориальным Крестом была отслужена Литургия Слова, которую возглавил ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, а Владыка Иосиф Верт обратился к присутствующим со словом проповеди. Он же совершил обряд освящения Креста.

В богослужении также приняли участие генеральный викарий Епархии Святого Климента священник Диогенес Уркиза и около шестидесяти мирян – верных местных католических и лютеранских общин, представителей общественных организаций российских немцев, гостей из Германии…

«Приветствие гражданской панихиде в Шёнхене под Саратовом по случаю освящения памятного креста в 80-ю годовщину сталинского указа о депортации немцев Поволжья» прислал на имя Правящего Архиерея католической епархии в Саратове Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германии в России.

Следует отметить, что праздничной церемонии предшествовало паломничество: все ее участники, включая священнослужителей, прошли за 3 часа 13 километров по волжской степи. Памятный Крест в бывшем селе Шенхен высотою в три метра изготовлен из лиственницы опытным новосибирским мастером: его же авторству принадлежит большой Крест, осеняющий собою католическое кладбище столицы Сибири.

Историческая справка: С 1764 по 1772 годы в Поволжье по приглашению российской императрицы Екатерины II, заинтересованной в освоении пустующих земель, в общей сложности прибыло порядка 28 тысяч немецких переселенцев, которые основали 108 сёл. Так появилось новое понятие, новое словосочетание, зародился новый национальный этнос: «поволжские немцы». Через 100 лет, исключительно за счёт высокой рождаемости, численность немецкого населения Поволжья увеличилась в 10 раз, а перед началом Первой Мировой войны в Поволжье проживало уже около полумиллиона этнических немцев. В период коллективизации, в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века, в Казахстан и Сибирь были высланы десятки тысяч «раскулаченных» поволжских немцев, а в 1941-м году всё немецкое население Поволжья было депортировано за Урал. Сегодня потомки поволжских немцев живут в странах бывшего Советского Союза, Германии, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Парагвае, Чили и других странах мира. Многие из них интересуются своей историей и бережно хранят память о своих предках. Начиная с 1956 года, когда была отменена «комендатура», поволжские немцы стали приезжать из мест депортаций в Поволжье как в Землю Обетованную, чтобы прикоснуться к святыне, чтобы ещё раз увидеть Волгу и свою старую Родину. До сегодняшнего дня многие потомки поволжских немцев продолжают интересоваться своей историей. Для них территория бывшей Немецкой Поволжской Республики (в нынешней Саратовской области) является местом регулярных паломничеств. Село Шенхен, основанное немецкими колонистами в 1767 году, располагалось в 100 км от Саратова и в 40 км от главного культурного центра поволжского немецкого района Катариненштадта – ныне это город Маркс. После депортации 1941 г. село Шенхен почти полностью опустело, но спустя некоторое время его временно заселили прибывшие из западных областей беженцы еврейской национальности. О событиях тех времен напоминает сохранившаяся могила красноармейца-инвалида, скончавшегося здесь от полученных ран. Рядом с ней и был воздвигнут и освящен мемориальный Крест. Здесь же находится еще одна, более скромная могила: в ней похоронена девочка – сестра одной из очень немногих жительниц Шенхена, сумевшей избежать депортации, поскольку она была замужем за призванным в армию украинцем. Окончательно «прекрасное» село было ликвидировано в 1979 г. в связи со строительством пролегавшего через его территорию аммиачного трубопровода. Немногие его жители переместились в близлежащие села или иные населенные пункты.



(В материале использованы фото епископа Клеменса Пиккеля и других участников события)