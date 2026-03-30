Поздравление Преосвященнейшему Варфоломею с назначением главой Новосибирской митрополии

Его Высокопреосвященству

Епископу Новосибирскому и Бердскому Варфоломею

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый Владыка Варфоломей!

Благодати Вам и мира от Бога, Отца нашего, и от Господа нашего Иисуса Христа!

От имени католической общины Новосибирска и Новосибирской области, а также всей Преображенской Епархии мы Вас сердечно поздравляем с Вашим назначением и восхождением на кафедру митрополии Новосибирской и Бердской церкви!

Как пишет свт. Игнатий Антиохийский христианам в Смирне, «там, где епископ, там должен быть и народ, ведь где Христос, там и вселенская Церковь». Поэтому мы Вам желаем, чтобы Вы, вместе с вверенным Вам христианским народом, жили во всем со Христом, Пришедшим на землю ради нашего спасения. И лично Вам мы желаем, чтобы через Ваше служение народ в нашем городе и в окрестностях всё больше сблизился со Христом.

Мы глубоко уверены, что мир, и в том числе наш город, нуждается в совместном свидетельстве всех христиан. Поэтому мы надеемся на плодотворное и дружное сотрудничество ради блага всех людей в нашем городе, и в частности, бедных и отверженных, и мы будем рады скорой встрече.



С любовью во Христе,



+ Иосиф Верт, правящий епископ и ординарий католической Преображенской Епархии в Новосибирске



+ Штефан Липке, вспомогательный епископ католической Преображенской Епархии в Новосибирске