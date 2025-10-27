Послание Святейшего Отца Льва XIV по случаю 40-го Всемирного дня молодежи (полный текст)

Дорогие молодые люди!

В начале своего первого обращения к вам я хотел бы поблагодарить вас! Спасибо вам за радость, которую вы принесли, когда посетили Рим на свой юбилей, и спасибо всем молодым людям со всего мира, которые присоединились к нам через свои молитвы. Это был драгоценный момент для того, чтобы возродить наш энтузиазм по отношению к вере и поделиться надеждой, которая горит в наших сердцах! Я надеюсь, что юбилейная встреча станет для каждого из вас не единичным событием, а шагом вперед в христианской жизни и сильным стимулом для постоянного свидетельства своей веры.

Та же динамика лежит в основе следующего Всемирного дня молодежи, который мы будем отмечать 23 ноября, в Праздник Христа Царя, под девизом: «Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин 15:27). Как паломники надежды, силой Святого Духа мы готовимся стать мужественными свидетелями Христа. Давайте отправимся в путешествие, которое приведет нас к празднованию Всемирного дня молодежи в Сеуле в 2027 году. И держа это событие в уме, я хотел бы сосредоточиться на двух аспектах свидетельства: нашей дружбе с Иисусом, которую мы получаем от Бога как дар, и нашем стремлении быть строителями мира в обществе.

Друзья, следовательно, свидетели

Христианское свидетельство возникает из дружбы с Господом, Который был распят и воскрес для спасения всех. Это свидетельство не следует путать с идеологической пропагандой, поскольку оно является подлинным принципом внутреннего преображения и общественного сознания. Иисус решил называть своих учеников «друзьями». Он открыл им Царство Божие, попросил их оставаться с Ним, стать Его общиной, и послал их возвещать Евангелие (ср. Ин 15:15, 27). Поэтому, когда Иисус говорит нам: «Будьте свидетелями», он заверяет нас, что считает нас Своими друзьями. Он один полностью знает, кто мы такие и зачем мы здесь. Молодые люди, он знает ваше сердце, ваше возмущение перед лицом дискриминации и несправедливости, ваше стремление к истине и красоте, к радости и миру. Благодаря своей дружбе Он слушает вас, мотивирует и направляет, призывая каждого из вас к новой жизни.

Взор Иисуса, который всегда желает нам только добра, опережает нас (ср. Мк 10:21). Он не хочет, чтобы мы были слугами или «активистами» политической партии; Он призывает нас быть с ним друзьями, чтобы наша жизнь могла обновиться. И свидетельство возникает спонтанно из радостной новизны этой дружбы. Это уникальная дружба, которая дарует нам общение с Богом; верная дружба, которая помогает нам осознать как свое достоинство, так и достоинство других людей; вечная дружба, которую не может разрушить даже смерть, потому что ее источником является воскресший и распятый Господь.

Давайте рассмотрим послание, которое апостол Иоанн дает нам в конце четвертого Евангелия: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (Ин 21:24). Весь предыдущий рассказ сводится к «свидетельству», полному благодарности и удивления, от ученика, который никогда не называет своего имени, но называет себя «учеником, которого любил Иисус». Это название отражает взаимоотношения: это не имя отдельного человека, а свидетельство личной связи со Христом. Вот что действительно важно для Иоанна: быть учеником Господа и чувствовать Его любовь. Таким образом, мы понимаем, что христианское свидетельство — это плод отношений веры и любви с Иисусом, в котором мы находим спасение нашей жизни. То, что пишет апостол Иоанн, относится и к вам, дорогие молодые люди. Христос приглашает вас следовать за ним и сидеть подле Него, прислушиваться к его сердцу и принимать непосредственное участие в Его жизни! Каждый из вас является для Него «любимым учеником», и из этой любви проистекает радость свидетельства.

Другим мужественным свидетелем Евангелия является предшественник Иисуса, Иоанн Креститель, который пришел «свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через Него» (Ин 1:7). Хотя он пользовался большой известностью в народе, он прекрасно знал, что был всего лишь «голосом», указывающим на Спасителя, когда воскликнул: «Вот Агнец Божий» (Ин 1:36). Его пример напоминает нам о том, что истинные свидетели не стремятся занять центральное место или привязать к себе своих последователей. Истинные свидетели скромны и внутренне свободны, прежде всего от самих себя, то есть от стремления быть в центре внимания. Поэтому они могут свободно слушать, понимать, а также говорить правду всем, даже в присутствии тех, кто обладает властью. Из евангелия от Иоанна Крестителя мы узнаем, что христианское свидетельство — это не провозглашение самих себя и не восхваление наших духовных, интеллектуальных или нравственных способностей. Истинное свидетельство — это признание Иисуса и указание на Него, когда Он появляется, поскольку Он единственный, кто спасает нас. Иоанн узнал Его среди грешников, погруженных в обычную человечность. С этой целью Папа Франциск так часто настаивал на том, что если мы не выйдем за пределы самих себя и своей зоны комфорта, если мы не обратимся к бедным и тем, кто чувствует себя исключенными из Царства Божьего, мы не сможем встретиться со Христом и свидетельствовать о нем. Мы теряем сладостную радость евангелизации — себя и других.

Дорогие друзья, я приглашаю каждого из вас продолжать узнавать о друзьях и свидетелях Иисуса в Библии. Читая Евангелие, вы обнаружите, что все они открыли истинный смысл жизни благодаря своим живым взаимоотношениям со Христом. Действительно, наши самые сокровенные вопросы не будут услышаны и мы не получим на них ответ, бесконечно прокручивая ленту в своих мобильных телефонах; это привлекает наше внимание, но оставляет нас с усталыми умами и пустыми сердцами. Этот поиск не приведет нас далеко, если ограничится тем, что скрыто внутри нас или в узких рамках. Исполнение наших подлинных желаний всегда достигается через выход за пределы самих себя.

Свидетели, следовательно, миссионеры

Таким образом, дорогие молодые люди, с помощью Святого Духа вы сможете стать миссионерами Христа в мире. Многие из ваших сверстников подвергаются насилию, вынуждены применять оружие, разлучены со своими близкими и вынуждены мигрировать или бежать. Многим не хватает образования и других необходимых благ. Все они разделяют с вами поиск смысла жизни и сопровождающую его неуверенность, дискомфорт от растущего социального и рабочего давления, трудности преодоления семейных кризисов, болезненное ощущение отсутствия возможностей, а также сожаление о совершенных ошибках. Вы можете встать рядом с другими молодыми людьми, идти рядом с ними и показать, что Бог через Иисуса приблизился к каждому человеку. Как часто говорил Папа Франциск, «Христос показывает, что Бог — это близость, сострадание и нежная любовь» (Dilexit nos, 35).

Конечно, свидетельствовать не всегда легко. В Евангелиях мы часто сталкиваемся с напряжением между принятием и отвержением Иисуса: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5). Точно так же ученик-свидетель на собственном опыте испытывает неприятие, а иногда даже яростное противодействие. Господь не скрывает этой болезненной реальности: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин 15:20). Однако это дает возможность претворить в жизнь величайшую заповедь: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44). Именно это делали мученики с самого основания Церкви.

Дорогие молодые люди, это не история, которая относится только к прошлому. По сей день во многих уголках мира христиане и люди доброй воли страдают от преследований, обмана и насилия. Возможно, этот болезненный опыт отразился и на вас, и у вас, возможно, возникло искушение ответить инстинктивно, поставив себя на один уровень с теми, кто отверг вас, заняв агрессивную позицию. Но давайте вспомним мудрый совет святого Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим 12:21).

Так что не отчаивайтесь: подобно святым, вы тоже призваны сохранять надежду, особенно перед лицом трудностей и преград.

Братство как залог мира

Из дружбы со Христом, которая является даром Святого Духа внутри нас, возникает образ жизни, носящий характер братства. Молодые люди, встретившиеся со Христом, приносят с собой «тепло» и «аромат» братства, куда бы они ни пошли, и любой, кто вступает с ними в контакт, погружается в новое и глубокое измерение, состоящее из бескорыстной близости, искреннего сострадания и неподдельной нежности. Святой Дух позволяет нам по-новому взглянуть на ближнего: в другом человеке мы видим брата, сестру!

Свидетельство братства и мира, которое пробуждает в нас дружба со Христом, избавляет от безразличия и духовной лени, помогая нам преодолеть замкнутость и подозрительность. Это также укрепляет связи между нами, побуждая нас работать сообща, от волонтерства до «политической благотворительности», чтобы создать новые условия жизни для всех. Не следуйте за теми, кто использует слова веры для разделения; вместо этого составляйте планы по устранению неравенства и примирению разделенных и угнетенных сообществ. С этой целью, дорогие друзья, давайте прислушаемся к голосу Бога внутри нас и преодолеем свой эгоизм, став активными созидателями мира. Этот мир, который является даром воскресшего Господа (ср. Ин 20:19), станет видимым в мире благодаря общему свидетельству тех, кто носит Его Дух в своих сердцах.

Дорогие молодые люди, перед лицом страданий и надежд мира давайте сосредоточим свой взор на Иисусе. Умирая на кресте, Он вверил Деву Марию Иоанну как Свою мать, а Иоанна — ей как Своего сына. Этот высший дар любви предназначен для каждого ученика, для каждого из нас. Я приглашаю вас принять эту святую связь с Марией, матерью, полной любви и понимания, и укреплять ее, в частности, читая молитву Розария. Таким образом, в любой жизненной ситуации мы будем чувствовать, что мы не одиноки, потому что мы — дети Бога, и Он всегда любит, прощает и ободряет нас. С радостью свидетельствуйте об этом!



Из Ватикана, 7 октября 2025 года, в День памяти Пресвятой Девы Марии Святого Розария

Источник: Молодежный Центр Архиепархии Божией Матери в Москве