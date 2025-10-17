Послание Папы на IX Всемирный день бедных (полный текст)

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ЛЬВА XIV НА IX ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕДНЫХ

XXXIII воскресенье рядового времени 16 ноября 2025 года



«Ты — надежда моя, Господи Боже» (Пс 70, 5)

1. «Ты — надежда моя, Господи Боже» (Пс 70, 5). Эти слова исходят из сердца, стеснённого тяжкими испытаниями: «Ты посылал на меня многие и лютые беды» (Пс 70, 20), — говорит псалмопевец. Но, несмотря на это, его дух остаётся открытым и доверяющим, ведь он укоренён в вере, которая признаёт опору в Боге и исповедует: «ибо твердыня моя и крепость моя — Ты» (Пс 70, 3). Отсюда рождается несокрушимая уверенность в том, что надежда на Него не обманет: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек» (Пс 70, 1).

Посреди жизненных испытаний надежду оживляет твёрдая и ободряющая уверенность в любви Божией, излитой в сердца Святым Духом. Поэтому она не разочаровывает (ср. Рим 5,5), и святой Павел может написать Тимофею: «Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого» (1 Тим 4,10). Этот Бог Живой есть «Бог надежды» (Рим 15,13), Который во Христе, через Свою смерть и воскресение, стал «нашей надеждой» (1 Тим 1,1). Мы не можем забывать, что спасены именно в этой надежде, и должны оставаться в ней укоренёнными.

2. Бедный может стать свидетелем крепкой и действенной надежды именно потому, что исповедует её в условиях жизни, полной лишений, хрупкости и отверженности. Он не полагается на уверенность, которую дают власть и обладание; напротив, он страдает от них и часто становится жертвой. Его надежда может покоиться в чём-то другом. Осознавая, что Бог — наша первая и единственная надежда, мы также совершаем переход от временных надежд к постоянной надежде. И ввиду желания иметь Бога своим спутником, богатства теряют для нас прежнее значение, потому что открывается истинное сокровище, в котором мы действительно нуждаемся. И звучат ясно и сильно слова Господа Иисуса, обращённые к ученикам: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф 6,19–20).

3. Самая тяжкая бедность — это не знать Бога. Об этом напоминал нам папа Франциск, когда в Evangelii gaudium писал: «Наихудшая форма дискриминации бедных — отсутствие духовного внимания. Бесчисленному множеству бедных присуща особая открытость к вере; они нуждаются в Боге, и мы не можем пренебрежительно не предлагать им Его дружбу, Его благословение, Его Слово, совершение Таинств и ответ на путь возрастания и созревания в вере» (EG 200). Это важное и совершенно особое осознание того, как обрести в Боге своё сокровище. Апостол Иоанн наставляет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4,20).

Это истина веры и секрет надежды: все земные блага — материальные ценности, удовольствия мира, экономическое благополучие — хотя и важны, но не могут наполнить сердце счастьем. Богатства часто обманывают и приводят к драматическим формам бедности, и прежде всего — к мысли, будто нам не нужен Бог, и к попытке строить жизнь независимо от Него. Приходят на ум слова святого Августина: «Вся твоя надежда пусть будет на Бога: ощущай в Себе нужду в Нём, чтобы быть Им наполненным. Без Него всё, что бы ты ни имел, сделает тебя ещё более пустым» (Толкование Псалмов. 85,3, пер. на русский с польского издания Jan Sulowski, Warszawa 1986, s. 90).

4. Христианская надежда, на которую указывает Божье Слово, — это уверенность на пути жизни, потому что она основана не на человеческой силе, а на Божьем обещании, которое всегда верно. Поэтому христиане с первых времён избрали символом надежды якорь, который даёт устойчивость и безопасность. Христианская надежда — как якорь, что утверждает наше сердце на обетовании Господа Иисуса, Который спас нас Своей смертью и воскресением и Который вновь придёт среди нас. Эта надежда продолжает указывать на истинную перспективу жизни: «новое небо» и «новую землю» (2 Пет 3,13), где всё творение обретёт свой подлинный смысл, ибо наше истинное отечество — на небесах (ср. Флп 3,20).

Град Божий, таким образом, призывает нас заботиться о городах человеческих. Они уже теперь должны начинать уподобляться ему. Надежда, укрепляемая любовью Божией, излитой в сердца наши Святым Духом (ср. Рим 5,5), преображает человеческое сердце в плодородную землю, где прорастает милосердие ради жизни мира. Традиция Церкви постоянно утверждает этот круговорот трёх богословских добродетелей: веры, надежды и любви. Надежда рождается из веры, которая её питает и поддерживает, на основании любви, являющейся матерью всех добродетелей. И любовь нам нужна сегодня, сейчас. Это не обещание, а реальность, на которую мы смотрим с радостью и ответственностью: она вовлекает нас, направляет наши решения к общему благу. Тот же, кому недостаёт любви, лишается не только веры и надежды, но и отнимает надежду у ближнего.

5. Библейский призыв к надежде несёт с собой обязанность принимать последовательные решения в истории, не откладывая. Ведь любовь — «величайшая социальная заповедь» (Катехизис Католической Церкви, 1889). Бедность имеет структурные причины, которые необходимо решительно устранять. Пока это происходит, все мы призваны создавать новые знаки надежды, свидетельствующие о христианской любви, как это делали многие святые во все времена. Так, больницы и школы были основаны как выражение заботы о самых слабых и отверженных. Они должны входить в систему общественной политики каждой страны, но войны и неравенства часто этому препятствуют. Сегодня всё более значимыми знаками надежды становятся семейные дома, общины для детей, центры слушания и приёма, столовые для бедных, ночлежки, народные школы. Сколько таких скрытых знаков, на которые мы порой не обращаем внимания, а ведь они так важны, чтобы стряхнуть с себя равнодушие и пробудиться к служению в самых разных формах волонтёрства!

Бедные — это не отвлечение для Церкви, а самые любимые братья и сёстры, ведь каждый из них своей жизнью, словами и мудростью призывает нас прикоснуться к истине Евангелия. Поэтому Всемирный день бедных напоминает нашим общинам: бедные находятся в центре всей пастырской деятельности. Не только её милосердного измерения, но и того, что Церковь совершает и возвещает. Бог воспринял их бедность, чтобы обогатить нас их голосами, историями и лицами. Все формы бедности, без исключения, — это призыв жить Евангелием конкретно и предлагать действенные знаки надежды.

6. Таков призыв, исходящий из празднования Юбилея. Недаром Всемирный день бедных отмечается в конце этого года благодати. Когда Святые врата будут закрыты, мы должны будем хранить и передавать Божественные дары, которые были излиты в наши руки в течение целого года молитвы, обращения и свидетельства. Бедные — это не объекты нашей пастырской заботы, но творческие субъекты, которые побуждают находить всё новые формы жить Евангелием сегодня. Перед лицом новых волн обнищания есть риск привыкнуть и смириться. Мы встречаем бедных и обедневших каждый день, и иногда случается, что сами становимся нуждающимися: мы теряем то, что прежде считали надёжным — жильё, пищу на каждый день, доступ к лечению, достойный уровень образования и информации, свободу вероисповедания и выражения.

Продвигая общее благо, наша социальная ответственность основывается на созидательном действии Бога, давшего всем дары земли: так же и плоды человеческого труда должны быть доступны каждому справедливо. Помощь бедному — это прежде всего вопрос справедливости, а уже затем милосердия. Как замечает святой Августин: «Ты даёшь хлеб голодному, но было бы лучше, если бы никто не голодал, пусть даже у тебя тогда не было бы кому давать. Ты одаряешь одеждой нагого, но насколько лучше было бы, если бы все были одеты и не существовало бы этой нужды» (Комментарий к 1 Ин, VIII, 5. пер. на русский с польского издания Homilie na Ewangelie i Pierwszy List Świętego Jana. Część druga; Homilia 8, p. 5, ATK, Warszawa 1977).

Желаю, чтобы этот Год Юбилея побудил к развитию политики борьбы со старыми и новыми формами бедности, а также к новым инициативам поддержки и помощи беднейшим среди бедных. Труд, образование, жильё и здоровье — вот условия безопасности, которая никогда не может быть достигнута оружием. Я благодарю за уже существующие инициативы и за тот труд, который ежедневно совершается на международном уровне столь многими людьми доброй воли.

Доверимся Пресвятой Деве Марии, Утешительнице скорбящих, и вместе с Ней вознесём песнь надежды, делая своими слова Te Deum: «In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum — На Тебя, Господи, уповал я, да не постыжусь вовек». (В российском сборнике № 174, к. 14: «Кто судьбу доверил Богу, тот вовек не постыдится»)



+ ЛЕВ XIV, Папа Римский

Ватикан, 13 июня 2025 года, память святого Антония Падуанского, покровителя бедных

Источник: Журнал «Климент»