Послание Папы Льва по случаю 10-летия Amoris laetitia

19 марта, в праздник святого Иоcифа, Папа Лев XIV обнародовал послание по случаю 10-летия постсинодального апостольского увещания Папы Франциска Amoris laetitia.

Лев XIV называет этот документ, плод трехлетнего синодального распознавания и Святого года милосердия, «светлым посланием надежды о супружеской и семейной любви». Папа возносит благодарение Господу за «импульс, который был дан исследованиям и пастырскому обращению Церкви», и молится о «мужестве, чтобы продолжать этот путь, всегда по-новому принимая Евангелие и радуясь, что его можно возвестить всем».

Святейший Отец отмечает, что Amoris laetitia предлагает «ценное учение, которое мы должны сегодня углубить: библейскую надежду, выраженную в любвеобильном и милосердном присутствии Бога». Эта надежда позволяет переживать «истории любви» даже когда они пронизаны семейными кризисами. Папа Лев перечисляет основные пункты апостольского увещания: необходимость развивать новые пастырские пути, укреплять воспитание детей, сопровождать, распознавать и интегрировать уязвимость, преодолевая всякое упрощение нормы, и продвигать «духовность, проистекающую из семейной жизни».

Наше время – подчеркивает Папа Лев – отмечено стремительными переменами еще больше, чем это было десять лет назад. Оно требует особого пастырского внимания к семьям, ведь Господь доверяет им участие в церковной миссии возвещения и свидетельства Евангелия. Поистине есть места и обстоятельства, в которых Церковь не может стать солью земли без верных мирян, и в первую очередь без семей. Поэтому обязательство Церкви в этой области следует обновлять и углублять, дабы те, кого Господь призвал к браку и семье, могли жить супружеской любовью во Христе, а молодые люди чувствовали привлекательность призвания к браку в Церкви.

В конце послания, посвященного десятилетию Amoris laetitia, Папа Лев сообщает о своем решении:

«Принимая во внимание перемены, которые продолжают влиять на семьи, я решил созвать в октябре 2026 года председателей епископских конференций всего мира, чтобы продолжить, выслушивая друг друга, синодальное распознавание тех шагов, которые нужно сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня, в свете Amotis laetitia и учитывая то, что было реализовано в поместных Церквах».

Папа Лев вверяет этот путь заступничеству святого Иосифа, хранителя Святого Семейства из Назарета.



