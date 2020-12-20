Послание Папы Франциска на Всемирный день мира (полный текст)

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ 54-го ВСЕМИРНОГО ДНЯ МИРА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Культура заботы как путь мира

1. На пороге нового года я хочу передать мои самые почтительные приветствия Главам Государств и Правительств, руководителям Международных организаций, духовным лидерам и верным разных религий, всем людям доброй воли. Ко всем обращаюсь с наилучшими пожеланиями, дабы этот год позволил человечеству продвигаться по пути братства, справедливости и мира между людьми, общинами, народами и Государствами.

2020 год был отмечен серьезным санитарным кризисом COVID-19, превратившимся в многосекторный и глобальный феномен, усугубив такие тесно связанные между собой кризисы, как климатический, продовольственный, экономический и миграционный кризис, и породив тяжелые страдания и неудобства. Я думаю прежде всего о тех, кто потерял члена семьи или близкого человека, но также и о тех, кто остался без работы. Особым образом я хочу упомянуть о врачах, о медсестрах и медбратьях, о фармацевтах, об исследователях, волонтерах, капелланах, о работниках больниц и медицинских центров, которые проявили и продолжают проявлять щедрость со столь великими трудами и лишениями, что некоторые из них погибли, стараясь находиться рядом с больными, облегчать их страдания или спасать им жизнь. Воздавая дань памяти этим людям, я возобновляю призыв к политическим руководителям и к частному сектору принять надлежащие меры для обеспечения доступа к вакцине против COVID-19 и к основным необходимым технологиям для помощи больным и всем, кто беднее и слабее.[1]

Приходится с болью констатировать, что наряду с многочисленными свидетельствами любви и солидарности, к сожалению, новый подъём переживают различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, сеющие смерть и разрушение.

Эти события, как и другие, отметившие путь человечества в минувшем году, учат нас тому, как важно заботиться друг о друге и о творении, чтобы построить общество, основанное на отношениях братства. Вот почему я избрал для этого послания тему Культура заботы как путь мира. Культура заботы, чтобы победить культуру безразличия, отбросов и столкновения, которая сегодня часто преобладает.

2. Бог-Творец, источник человеческого призвания к заботе

Во многих религиозных традициях есть повествования, относящиеся к происхождению человека, к его отношениям с Творцом, с природой и с себе подобными. В Библии Книга Бытия с самого начала раскрывает важность заботы или оберегания в замысле Бога о человечестве, подчеркивая отношения между человеком (ʹadam) и землей (ʹadamah) и между братьями. В библейском рассказе о сотворении мира Бог вверяет сад, ʺнасаженный в Эдемеʺ (ср. Быт 2,8), в руки Адама, с заданием ʺвозделывать его и хранитьʺ (ср. Быт 2,15). Это означает, с одной стороны, сделать землю плодородной, а с другой – оберегать ее и позволить ей сохранить свою способность поддерживать жизнь.[2] Глаголы ʺвозделыватьʺ и ʺхранитьʺ описывают отношения Адама с его домом-садом и указывают также на то, что Бог доверяется ему, делая его господином и хранителем всего творения.

Появление на свет Каина и Авеля порождает историю братьев, отношения между которыми будут истолкованы – негативно – Каином в терминах защиты или охраны. Убив своего брата Авеля, Каин так отвечает на вопрос Бога: «Разве я сторож брату моему?» (Быт 4,9).[3] Да, разумеется! Каин – ʺсторожʺ своему брату. «В этих столь древних рассказах, богатых глубоким символизмом, уже заключено ощущаемое сегодня убеждение: всё взаимосвязано, подлинная забота о нашей жизни и наших связях с природой неотделимы от братства, справедливости и верности во взаимоотношениях друг с другом».[4]

3. Бог-Творец, образец заботы

Священное Писание представляет Бога не только как Творца, но и как Того, кто заботится о своих творениях, в особенности об Адаме, о Еве и об их детях. Тот же Каин, хотя на него и пало проклятие из-за совершенного преступления, получает от Творца в дар знак защиты, чтобы его жизнь была сохранена (ср. Быт 4,15). В то время как этот факт подтверждает неприкосновенное достоинство личности, созданной по образу и подобию Бога, он также выражает Божественный план сохранения гармонии творения, потому что «мир и насилие никак не могут обитать в одном жилище».[5]

Именно забота о творении лежит в основе установления Шаббата, который не только регулировал Божественный культ, но и стремился к восстановлению общественного порядка и внимания к бедным (Быт 1,1-3; Лев 25,4). Празднование Юбилея по случаю седьмого, субботнего, года, давало передышку земле, рабам и должникам. В этот год благодати люди возлагали на себя заботу о тех, кто слабее, предлагая им новую жизненную перспективу, так чтобы в народе не было никого, кто нуждался (ср. Втор 15,4).

Достойна внимания и пророческая традиция, где высшая точка библейского понимания справедливости проявляется в том, каким образом община относится к наиболее слабым своим членам. Именно поэтому в особенности Амос (2,6-8; 8) и Исаия (58) постоянно возвышают голос в защиту справедливости для бедных, которые, ввиду своей уязвимости и неимения власти, услышаны только Богом, заботящимся о них (ср. Пс 34,7; 113,7-8).

4. Забота в служении Иисуса

Жизнь и служение Иисуса олицетворяют вершину откровения любви Отца к человечеству (Ин 3,16). В синагоге Назарета Иисус явил Себя как Тот, кого Господь помазал и «послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лк 4,18). Эти мессианские действия, характерные для юбилеев, составляют самое красноречивое свидетельство вверенной Ему Отцом миссии. В Своем сострадании Христос приближается к больным физически и духовно и исцеляет их; Он прощает грешников и дарует им новую жизнь. Иисус – Добрый пастырь, который заботится об овцах (ср. Ин 10,11-18; Иез 34,1-31); Он – Добрый самарянин, склоняющийся над раненым человеком, врачующий его раны и заботящийся о нем (ср. Лк 10,30-37).

На вершине Своей миссии Иисус запечатлевает Свою заботу о нас жертвой на Кресте, тем самым освобождая нас от рабства греха и смерти. Таким образом, даром Своей жизни и Своей жертвой Он открыл нам путь любви, и Он говорит каждому из нас: ʺСледуй за Мной. И ты поступай так жеʺ (ср. Лк 10,37).

5. Культура заботы в жизни последователей Иисуса

Дела духовного и телесного милосердия составляют ядро служения любви в первоначальной Церкви. Христиане первого поколения практиковали совместное пользование благами, чтобы никто из них не нуждался (ср. Деян 4,34-35), и старались сделать из общины гостеприимный дом, открытый для каждой человеческой ситуации, готовый взять на себя ответственность за самых слабых. Так вошли в привычку добровольные пожертвования для того, чтобы насытить бедных, похоронить умерших и накормить сирот, пожилых и жертв таких бедствий, как кораблекрушения. Когда в последующие периоды христиане уже не проявляли щедрость с таким рвением, некоторые Отцы Церкви стали настаивать на том, что собственность предназначена Богом для общего блага. Амвросий утверждал, что «природа предоставила все вещи людям для общего пользования. […] Природа создала общее право, алчность же сделала его правом для немногих».[6] Пережив гонения первых столетий, Церковь воспользовалась свободой, чтобы вдохновлять общество и его культуру. «Нужды времени требовали новых обязательств на служении христианской любви. Исторические хроники приводят бесчисленные примеры дел милосердия. Из этих согласованных усилий возникли многочисленные институты для помощи во всех человеческих нуждах: больницы, жилища для бедных, сиротские дома, приюты для детей, прибежища для странников и так далее».[7]

6. Принципы социального учения Церкви как основа для культуры заботы

Диакония первых времен, обогатившаяся мыслью Отцов и вдохновленная, на протяжении столетий, деятельной любовью множества ярких свидетелей веры, стала пульсирующим сердцем социального учения Церкви, предложив себя всем людям доброй воли как драгоценное сокровище принципов, критериев и указаний, от которых можно черпать ʺграмматикуʺ заботы: продвижение достоинства каждого человека, солидарность с бедными и беззащитными, заботу об общем благе, защиту творения.

* Забота как продвижение достоинства и прав личности.

«Представление о личности, рожденное и созревшее в христианстве, помогает стремиться к развитию, которое является всецело человеческим. Поскольку личность всегда означает отношения, а не индивидуализм, она утверждает включенность, а не исключение, её единственное и неприкосновенное достоинство, а не использование».[8] Каждый человек – уже сам по себе цель, и никогда он не является попросту средством, которое следует ценить лишь за его полезность, и он создан для того, чтобы жить вместе с другими в семье, в общине, в обществе, где все члены равны в достоинстве. Именно от этого достоинства происходят все права человека, равно как и обязанности, которые взывают, например, к ответственности принимать бедных, больных, отверженных, каждого нашего «ближнего, близкого или далекого во времени и пространстве»[9], и помогать им.

* Забота об общем благе.

Каждый аспект общественной, политической и экономической жизни находит своё свершение, когда ставит себя на служение общему благу, то есть «в совокупности тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства».[10] Вследствие этого наши планы и усилия должны всегда учитывать воздействие на всю человеческую семью, взвешивая их последствия для настоящего момента и для будущих поколений. То, насколько это верно и актуально, нам показала пандемия COVID-19, перед лицом которой «мы поняли, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные, но в то же время важные и необходимые, призванные грести вместе»[11], потому что «никто не спасается в одиночку»[12] и ни одно изолированное национальное Государство не может обеспечить общее благо для собственного населения.[13]

* Забота посредством солидарности.

Солидарность выражает конкретным образом любовь к другому человеку не как расплывчатое чувство, а как «твердую и постоянную решимость трудиться ради общего блага: ради блага всех и каждого, потому что все мы поистине ответственны за всех».[14] Солидарность помогает увидеть другого – будь то отдельный человек либо, в широком смысле, народ или нация, – не просто как элемент статистики или как средство, которым можно воспользоваться и потом выбросить его, когда оно больше не нужно, – но как ближнего, как спутника на дороге, призванного участвовать наравне с нами в пире жизни, на который все мы равным образом приглашены Богом.

* Забота о творении и его защита.

Энциклика Laudato si’ полностью принимает к сведению взаимосвязанность всей сотворенной реальности и выявляет потребность прислушаться как к стенанию нуждающихся, так и к стенанию творения. От этого внимательного и постоянного слышания может родиться эффективная забота о земле, нашем общем доме, и о бедных. В связи с этим я хочу вновь подчеркнуть, что «не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о людях».[15] «Мир, справедливость и сохранение творения – три полностью взаимосвязанных проблемы, которые нельзя разделять и трактовать отдельно, не подвергая себя угрозе снова впасть в редукционизм».[16]

7. Компас для совместного маршрута

В эпоху преобладания культуры отбросов, перед лицом обострения неравенства внутри Наций и между ними,[17] я хотел бы, таким образом, пригласить руководителей Международных организаций и правительств, мира экономики и науки, социальных коммуникаций и образовательных учреждений взять в руки этот ʺкомпасʺ вышеупомянутых принципов, чтобы принять общее направление в процессе глобализации, «направление поистине человечное».[18] Оно позволило бы уважать ценность и достоинство каждого человека, действовать вместе и солидарно ради общего блага, поддерживая тех, кто страдает от бедности, от болезни, от рабства, от дискриминации и конфликтов. Я призываю всех стать, посредством этого компаса, пророками и свидетелями культуры заботы, чтобы устранить многочисленные проявления социального неравенства. А это будет возможно только при условии активного и повсеместного протагонизма женщин, в семье и во всех социальных, политических и институциональных сферах.

Компас социальных принципов, необходимый для продвижения культуры заботы, является указателем и для отношений между Нациями, которые должны вдохновляться братством, взаимным уважением, солидарностью и соблюдением международного права. В связи с этим нужно снова поставить акцент на защите и продвижении основных прав человека, неотчуждаемых, универсальных и неделимых.[19]

Необходимо упомянуть также об уважении гуманитарного права, прежде всего на данном этапе, когда конфликты и войны непрерывно чередуются. К сожалению, многие регионы и общины уже не помнят тех времен, когда они жили в мире и безопасности. Многочисленные города стали подобны эпицентрам незащищённости: их жители борются за сохранение обычного хода жизни, беспрепятственно подвергаясь нападениям и обстрелам бомбами, артиллерией и стрелковым оружием. Дети не могут учиться. Мужчины, женщины не могут работать, чтобы содержать семью. Неурожай наблюдается там, где раньше его не знали. Люди вынуждены бежать, оставляя позади не только собственные дома, но и семейную историю и культурные корни.

У конфликта множество причин, но всегда один результат: разрушение и гуманитарный кризис. Мы должны остановиться и задуматься: что привело к нормализации конфликта в мире? И, прежде всего, – как обратить наше сердце и изменить менталитет, чтобы по-настоящему искать мира в солидарности и братстве?

Сколько ресурсов расточается для оружия, особенно ядерного,[20] ресурсов, которые можно было бы использовать для более значимых приоритетов в обеспечении безопасности людей, таких как продвижение мира и целостного человеческого развития, борьба с бедностью, обеспечение медицинских нужд! Впрочем, это тоже было выявлено такими глобальными проблемами, как нынешняя пандемия COVID-19 и климатические изменения. Каким мужественным было бы решение «создать за счет средств, задействованных в вооружении и в других военных расходах, ʺВсемирный фондʺ для того, чтобы окончательно искоренить голод и способствовать развитию беднейших стран»![21]

8. Воспитывать культуру заботы

Продвижение культуры заботы требует воспитательного процесса, а компас социальных принципов составляет для этой цели надёжный инструмент в различных контекстах, связанных между собой. Я хотел бы привести в связи с этим некоторые примеры.

— Воспитание заботы зарождается в семье, естественной и основной ячейке общества, где люди учатся строить отношения и жить во взаимном уважении. В то же время семья должна быть поставлена в такие условия, которые позволили бы ей выполнять эту жизненно важную и необходимую задачу.

— Другими субъектами, предназначенными для воспитания, в постоянном сотрудничестве с семьей, являются школа и университет и, аналогично и в некоторых аспектах, субъекты социальной коммуникации.[22] Они призваны распространять систему ценностей, основанную на признании достоинства каждого человека, каждой языковой, этнической и религиозной общины, каждого народа и исходящих из него основных прав. Воспитание является одним из столпов наиболее справедливых и солидарных обществ.

— Религии как таковые и религиозные лидеры в особенности могут сыграть незаменимую роль в передаче верным и всему обществу ценностей солидарности, уважения различий, гостеприимства и заботы о самых слабых братьях. Напомню по этому случаю слова Папы Павла VI, обращенные к угандийскому Парламенту в 1969 году: «Не бойтесь Церкви; она вас уважает, воспитывает вас как порядочных и честных граждан, не подстрекает к соперничеству и разделениям, старается продвигать здравую свободу, социальную справедливость, мир; если у нее и есть предпочтения, то только в пользу бедных, в пользу воспитания детей и народа, в пользу заботы о страждущих и покинутых».[23]

— Всем, кто трудится на служении народам, в международных, правительственных и неправительственных организациях, наделенных воспитательной миссией, и всем, кто тем или иным образом действует в сфере воспитания и исследовательской работы, я возобновляю мой призыв, дабы можно было прийти к воспитанию «более открытому и инклюзивному, способному терпеливо выслушивать, способному к конструктивному диалогу и взаимному пониманию».[24] Я надеюсь, что это приглашение, обращенное в контексте Глобального воспитательного пакта, сможет найти широкую и разнообразную поддержку.

9. Нет мира без культуры заботы

Привилегированный путь для строительства мира составляет культура заботы как общее, солидарное и инициативное обязательство по защите и продвижению достоинства и блага всех, как готовность интересоваться, уделять внимание, готовность к состраданию, примирению и исцелению, к взаимному уважению и к принятию друг друга. «Во многих частях планеты необходимы такие пути мира, которые привели бы к заживлению ран, необходимы ремесленники мира, готовые запускать процессы исцеления и обновленной встречи, ̶ с изобретательностью и бесстрашием».[25]

В это время, когда лодка человечества, сотрясаемая бурей кризиса, с трудом продвигается в поисках более спокойного и ясного горизонта, штурвал достоинства человека и ʺкомпасʺ основных социальных принципов могут позволить нам перемещаться по надежному и совместному курсу. Как христиане, мы постоянно устремляем взгляд к Деве Марии, Звезде морской и Матери надежды. Все вместе мы сотрудничаем ради продвижения к новому горизонту любви и мира, братства и солидарности, взаимной поддержки и принятия друг друга. Давайте не уступать искушению перестать интересоваться другими людьми, особенно самыми слабыми, давайте не будем привыкать отводить взгляд,[26] но каждый день будем прилагать конкретные усилия, чтобы «формировать единое общество, состоящее из братьев, которые признают друг друга и заботятся друг о друге».[27]



Из Ватикана, 8 декабря 2020 года

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[1] Ср. Видеопослание по случаю 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 25 сентября 2020 года.

[2] Ср. Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 года), 67.

[3] Ср. «Братство, основа мира и путь к нему», Послание на празднование 47-го Всемирного дня мира 1 января 2014 года (8 декабря 2013 года), 2.

[4] Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 года), 70.

[5] ПАПСКИЙ СОВЕТ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ И МИР», Компендиум социального учения Церкви, п. 488.

[6] De officiis, 1, 28, 132: PL 16, 67.

[7] К. Бильмейер, Church History том 1, Вестминстер, Newman Press, 1968, стр. 373.

[8] Речь к участникам Симпозиума, организованного Департаментом целостного развития человека в 50-летие ʺPopulorum progressioʺ (4 апреля 2017 года).

[9] Послание по случаю 22-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP22), 10 ноября 2016 года. Ср. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПРЕСТОЛА ПО ЦЕЛОСТНОЙ ЭКОЛОГИИ, В пути — ради заботы об общем доме. Пять лет спустя после Laudato si’, LEV, 31 мая 2020 года.

[10] II ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, Паст. конст. Gaudium et spes, 26.

[11] Специальный молебен во время пандемии, 27 марта 2020 года.

[12] Там же.

[13] Ср. Энциклика Fratelli tutti (3 октября 2020 года), 8; 153.

[14] СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II, Энциклика Sollicitudo rei socialis (30 декабря 1987 года), 38.

[15] Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 года), 91.

[16] КОНФЕРЕНЦИЯ ЕПИСКОПАТА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Паст. посл. Sobre la relación del hombre con la naturaleza (21 января 1987 года); ср. Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 года), 92.

[17] Ср. Энциклика Fratelli tutti (3 октября 2020 года), 125.

[18] Там же, 29.

[19] Ср. Послание участникам Международной конференции ʺПрава человека в современном мире: достижения, упущения, отрицаниеʺ, Рим, 10-11 декабря 2018 года.

[20] Ср. Обращение к Конференции ООН для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия, 23 марта 2017 года.

[21] Видеопослание по случаю Всемирного дня продовольствия 2020 года, 16 октября 2020 года.

[22] Ср. БЕНЕДИКТ XVI, ʺУчить молодежь справедливости и мируʺ, Послание на 45-й Всемирный день мира, 1 января 2012 года (8 декабря 2011 года), 2; ʺПобеди равнодушие и стяжай мирʺ, Послание на 49-й Всемирный день мира, 1 января 2016 года (8 декабря 2015 года), 6.

[23] Речь к Депутатам и Сенаторам Уганды, Кампала, 1 августа 1969 года.

[24] Послание о создании Воспитательного Пакта, 12 сентября 2019 года.

[25] Энциклика Fratelli tutti (3 октября 2020 года), 225.

[26] Ср. там же, 64.

[27] Там же, 96; ср. ʺБратство – основа мира и путь к немуʺ. Послание на празднование 47-го Всемирного дня мира 1 января 2014 года (8 декабря 2013 года), 1.