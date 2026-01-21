Послание Папы на XXXIV Всемирный день больного

Папа Лев XIV обнародовал Послание на XXXIV Всемирный день больного, который будет отмечаться 11 февраля. В основе обращения Папы – евангельский образ Доброго самарянина и тема сострадания как личного и вместе с тем социального призвания христианина.

Притча из Евангелия от св. Луки (Лк 10,25–37) остаётся актуальной и сегодня, подчёркивает Папа: через эту историю раскрывается красота любви к ближнему и подлинный смысл сострадания, которое не ограничивается отдельными жестами, но вырастает из отношений с нуждающимся братом, с теми, кто заботится о нём, и прежде всего с Богом, источником всякой любви. В этом ключе Святейший Отец ссылается на энциклику Fratelli tutti Папы Франциска.

В первой части послания Епископ Рима размышляет о «даре встречи». Культура спешки, расточительности и безразличия мешает человеку остановиться и увидеть рядом с собой нужды страждущих. Самарянин, напротив, не проходит мимо: его взгляд открыт и внимателен, он дарит пострадавшему своё время, заботу и конкретную помощь. По словам св. Августина, Иисус учит не столько тому, кто является ближним, сколько тому, как самому стать ближним. Любовь, продолжает Папа, всегда активна: она означает решение приблизиться, разделить боль другого в самоотдаче, а не ограничиться внешней филантропией, стать частью этого дара. Это опыт, близкий по духу св. Франциску Ассизскому, рождается из встречи с Христом – истинным Самарянином.

Во второй части послания Святейший Отец говорит о сострадании как о совместной миссии. Сострадание – это глубокое чувство, которое побуждает к действию и выражается в конкретных жестах заботы. Самарянин действует не в одиночку: он вовлекает хозяина гостиницы, тем самым показывая, что забота о больных требует общих усилий, а не замыкается в индивидуальном действии. Папа опирается на свой пастырский опыт в Перу, подчёркивая, что семьи, соседи, медработники и больничные капелланы придают состраданию подлинно общественное измерение. Забота о больных является не просто важной частью миссии Церкви, но «подлинно церковным действием».

«Быть едиными в Едином означает по-настоящему ощущать себя членами Тела, в котором мы по призванию несём сопереживание Господа страданиям всех людей».

«Дорогие братья и сёстры, истинное лекарство от ран человечества – это образ жизни, основанный на братской любви, укоренённой в любви к Богу, – пишет Папа. – Я горячо желаю, чтобы в нашем христианском образе жизни никогда не было недостатка в этом братском, “самаритянском” измерении – всеобъемлющем, дерзновенном, верном и солидарном, – которое имеет глубочайшие корни в нашем единстве с Богом, в вере в Иисуса Христа. Воспламенённые этой Божественной любовью, мы действительно сможем посвятить себя благу всех страдающих, особенно наших больных, пожилых и страждущих братьев и сестёр».

В конце послания Папа Римский вверяет больных, их близких и всех, кто им служит, материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Исцеления болящим, и преподаёт апостольское благословение всем участникам Всемирного дня больного.



