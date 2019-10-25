«Помощь Церкви в беде»: христиан преследуют более чем в 20 странах мира

24 октября в римской базилике Святого Варфоломея состоялась презентация нового доклада Папского фонда «Помощь Церкви в беде» «Гонимые как никогда ранее. Антихристианские преследования с 2017 по 2019 год». В отчёте рассматриваются наиболее значительные нарушения прав человека, от которых пострадали христиане за последние два года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Мы живём в постоянной напряжённости, понимая, что должно случиться очередное нападение, даже если никто не знает, где оно произойдёт и когда». Об этом на презентации Документа заявил кардинал Джозеф Куттс, митрополит-архиепископ, возглавляющий архиепархию Карачи в Пакистане, поясняя, что значит «быть одним из 300 миллионов христиан, живущих в странах гонений».

Более чем в 20 государствах мира, где проживает 4 миллиарда человек, систематически нарушается религиозная свобода или совершаются акты насилия со стороны фундаменталистов в отношении учеников Христа, говорится в докладе Папского фонда. В этих странах одно лишь участие в Святой Мессе и богослужениях, в церковных встречах и пастырской деятельности общины, демонстрация религиозных символов или просто исповедание своей веры могут поставить под угрозу свободу и даже саму жизнь. Религиозные гонения проявляются по-разному, подчеркнул пакистанский кардинал: они могут принимать форму жестоких нападений, как это делает самопровозглашённое Исламское государство (запрещено в России) в Ираке и Сирии в отношении христиан и езидов, или же принимать более изощрённые формы, такие как дискриминация, угрозы, вымогательства, похищение людей и насильственное обращение в другую веру, отказ в гражданских правах или ограничение свобод. В Иране только в ноябре и декабре 2018 года были арестованы 142 христианина: их обвинили в принадлежности к «секте сионистов», которая пытается «ослабить ислам и Исламскую Республику». До 2003 года в Ираке проживали полтора миллиона христиан, летом 2019 года их число составляло менее 150.000 (-90%).

На презентации доклада кардинал Куттс уделил особое внимание ситуации в Пакистане, где христиане составляют незначительное меньшинство населения страны, превышающего 200 миллионов человек. «Уже много лет, – заявил иерарх, – мы сталкиваемся со всем вышеописанным. Но даже в самые трудные времена мы всегда находим силы в солидарности и поддержке, которую нам оказывает ‘Помощь Церкви в беде’». В период с 2017 по 2019 год обстановка в мире не улучшилась, и список государств, в которых больше всего страдают христиане, пополнился такими странами, как Буркина-Фасо, Камерун и Шри-Ланка.

Новым фронтом исламского фундаментализма стала Африка, о чём свидетельствует тот факт, что из 17 священников и одной монахини, убитых по всему миру в 2019 году, 14 были лишены жизни на этом континенте. Резко ухудшилась ситуация в Буркина-Фасо: только за первые шесть месяцев 2019 года было убито 20 христиан, в том числе 6 католических священников и один протестантский пастор. По словам местного священника Роджера Колого, выступавшего на презентации доклада, в Буркина-Фасо «идёт настоящая охота на христиан: на них нападают во время процессий, когда они выражают свою веру; их даже находят в частных домах и там казнят».

На встрече в римской базилике выступил с трогательным свидетельством настоятель (ректор) святилища Святого Антония в Коломбо на Шри-Ланке отец Джуд Рах Фернандо. Иеромонах рассказал о трагическом нападении на его церковь в прошлогоднее пасхальное воскресенье: «Я видел своих прихожан мёртвыми, истекающими кровью, и вопрошал: Боже мой, почему?». Сейчас отец Фернандо занимается воспитанием детей, осиротевших после того теракта, и старается укрепить веру оставшихся в живых и родственников погибших. «Несмотря на полученную серьёзную рану, – отметил священник, – мы продолжаем твёрдо верить, и это помогает прощать наших гонителей. Мы прощаем, но просим о справедливости для наших жертв». В конце выступления отец Фернандо передал в дар базилике Святого Варфоломея реликвии жертв теракта, в том числе бутылочку для кормления одного из 48 детей, погибших во время нападения.

Верующие во Христа страдают не только от исламского терроризма: в Индии за последние два года было совершено более 1.000 нападений со стороны индуистских экстремистов, которые также разрушили более 100 христианских храмов. Далее в докладе упоминаются политические и правительственные преследования. Несмотря на улучшение дипломатических отношений между главами западных и юго-восточных государств, условия жизни азиатских христиан, – например, в Северной Корее или Китае, – далеки от благополучных. По различным оценкам, от пятидесяти до семидесяти тысяч заключённых в северокорейских исправительно-трудовых лагерях являются христианами, которых преследуют за веру и подвергают всем формам жестокого обращения, включая внесудебные казни.