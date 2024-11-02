Поминовение усопших в традиции Церкви

Согласно представлениям многих религий, молитвы об умершем и определенные ритуалы, посвященные ему, способны обеспечить ему загробное благополучие или хотя бы улучшить его посмертную участь. В христианстве подобные действия вытекают из важнейших основ веры и морали. Заповедь любви к ближнему, обращенная к каждому верующему, предполагает, что эта любовь распространяется не только на живых, но и на умерших. Забота живых об умерших должна проявляться в том, что тела умерших должны быть подобающим образом погребены, а верующие должны постоянно молиться о душах умерших.

Христиане наследуют традицию поминовения усопших из Ветхого Завета. Свидетельством существования в позднем иудаизме молитв за умерших является эпизод, когда Иуда Маккавей приносит жертву за воинов, умерших в грехе: «Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха» (2 Макк 12, 46).

Для христиан, однако, поминовение усопших основывается прежде всего на вере в мистическое единство Церкви, обозначенное в Апостольском символе веры как общение святых. «Признавая прежде всего общение, существующее внутри всего мистического Тела Иисуса Христа, с первых времен христианства Церковь странствующих по земле окружила великим благоговением память усопших, вознося за них свои молитвы; ибо «свята и целительна мысль молиться за умерших, да разрешатся от греха». Наша молитва за них может не только им помочь, но и сделать успешным их заступничество за нас» (ККЦ 958; ср. LG 50).

Самые древние молитвы христиан за усопших собратьев представляли собой, по-видимому, краткие возглашения, образцы которых запечатлены в раннехристианской надгробной эпиграфике: «Pax (tibi, vobis, spiritui tuo, in aeternum, tibi cum angelis, cum Sanctis)»— «Мир (тебе, вам, духу твоему, вовеки, тебе с ангелами, со святыми)»; «Spiritus tuus in bono (sit, vivat, quiescat)» — «Дух твой во благе (да пребывает, живет, покоится)»; «Aeterna lux tibi (lu-ceat)» — «Вечный свет тебе (да светит)» и др.

С древности наиболее важной и действенной формой поминовения усопших считалось включение его в евхаристическое богослужение. Уже в апокрифических Деяниях Иоанна (2-я пол. II в.) говорится, что умершие в годовщину их смерти поминаются совершением Евхаристии. Та же практика засвидетельствована и у Тертуллиана, упоминавшего о частных молитвах за усопших. О поминовении усопших неоднократно говорят многие церковные авторы IV-V вв.: Амвросий Медиоланский, Августин, Кирилл Иерусалимский, Евсевий Кесарийский, Епифаний Кипрский; Иоанн Златоуст говорит о поминовении усопших как о заповеданном апостолами (Беседы на Послание к филиппийцам 1,4).

О значении поминовения усопших на Божественной литургии свидетельствует тот факт, что с древности оно составляет неотъемлемую часть диптихов, включавшихся в ходатайственные молитвы анафоры; оформление этой части евхаристической молитвы с поминовением усопших и живых наряду с именами чтимых святых особым образом выражает христианскую веру в мистическое единство Церкви. Поминовение усопших по сей день присутствует во всех анафорах основных литургических традиций христианского мира. Кроме того, в ряде традиций оно совершается и в другие моменты Божественной литургии: например, в византийском обряде на проскомидии; в римском обряде с возрождением Молитвы верных в нее обычно включается и прошение об усопших. Специальная заупокойная Месса римского обряда называется Requiem (по первым словам входного песнопения). Как на Востоке, так и на Западе со времен Средневековья широко распространилась практика заказных частных Божественных литургий об упокоении отдельных усопших.

Помимо этого, в различных литургических обрядах существуют и особые моления об усопших. В римском обряде до литургической реформы существовала традиция специального ритуала сразу после заупокойной мессы, представлявшего собой редуцированную форму погребальной разрешительной молитвы.

В византийском обряде примером моления об усопших является заупокойная лития, которая может совершаться не только в храме, но и в других местах (например, на кладбище), а в русской практике также панихида (восходит к византийским монастырским службам, совершавшимся ночью, откуда и название: ср.-век. греч. παννυχίδα дословно переводится как «всенощная»).

Существуют как индивидуальное поминовение усопших, так и дни их общего поминовения. Обычаи поминать отдельных умерших в определенные даты заимствован, по-видимому, из ветхозаветной традиции (в позднейшем иудаизме он выражается в обычае совершать поминовение усопших через неделю, 30 дней и год после кончины). На Западе принято совершать поминовение усопших через неделю и месяц (или, согласно некоторым местным обычаям, 40 дней) после смерти, а также в ее годовщины; на византийском Востоке — в 3-й, 9-й, 40-й день и годовщину со дня смерти.

Обычаи общего поминовения усопших стали складываться в раннее Средневековье. В бенедиктинских монастырях уже с конца VI в. известно поминовение усопших в период Пятидесятницы. По свидетельству Исидора Севильского, в Испании оно происходило в субботу перед началом Великого поста и накануне Пятидесятницы. В Германии в X в. существовала практика поминовения усопших 1 ноября. Одилон Клюнийский в начале XI в. ввел дату поминовения усопших 2 ноября; к XIV в. этот обычай распространился почти на всем Западе, а 2 ноября приобрело в литургическом календаре Римской Церкви название «Поминовение всех усопших верных» (Commemoratio omnium fidelium defunctorum).

В дни общего поминовения усопших принято совершать службы и моления не только в храмах, но в местах захоронений. В день Поминовения всех усопших верных широко практикуется обычай молитвенных процессий на кладбищах.

Согласно учению Католической Церкви, поминовение усопших предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище. В такой заботе не могут нуждаться спасенные души, поэтому из поминовения усопших исключаются уже прославленные Церковью святые. Вопрос о том, могут ли в ней нуждаться души умерших, находящиеся в аду, не имеет в католической традиции однозначного решения: во-первых, ни о ком из умерших невозможно с полной определенностью сказать, что он уже осужден на вечную погибель; во-вторых, не исключается возможность того, что молитвы верных могут облегчать мучения осужденных в аду.

Католическая Церковь никогда не запрещала частных молитв за кого бы то ни было, включая некатоликов и даже некрещеных, а также еретиков и отступников, допуская возможность того, что и они могли умереть в состоянии благодати; однако, согласно нормам церковной дисциплины, за них невозможно публичное совершение евхаристической жертвы и других поминальных служб; традиционно в этом случае допускалась лишь частная Месса, притом предполагалось, что это не будет заупокойная месса с поминовением конкретного имени, что сделало бы ее публичной. В свою очередь, катехумены, желавшие креститься, но умершие некрещеными, поминаются наравне с верными.

В древности публичное церковное поминовение не допускалось для тех категорий умерших, которым отказывалось в церковном погребении: нехристиан, еретиков и их последователей, схизматиков, отступников, лиц, отлученных от Церкви или находящихся под интердиктом, самоубийц (за исключением тех случаев, когда имели место явные признаки помрачения разума или раскаяния до наступления смерти), погибших на дуэли, нераскаявшихся закоренелых грешников и т.п. Однако многие из этих запретов в более поздние времена были существенно смягчены.

П. Сахаров

Источник: Рускатолик.рф