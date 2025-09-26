Почему в разных конкретных ситуациях мы молимся разным святым?

ВОПРОС: Католическая Церковь богата на святых. В разных случаях предлагается молиться к определенному святому, который непременно поможет в каждом конкретном случае. А как сложилась такая закономерность? Почему св. Антоний «помогает» найти потерянную вещь? Кстати, очень хорошо с этим справляется!

ОТВЕТ: Обычно святые считаются небесными покровителями в рамках того служения, которое они сами осуществляли во время земной жизни. Церковь «вверяет» святым покровителям те или иные сферы нашей жизни. Например, святой Фома Аквинский является покровителем богословов, святой Лука – врачей, святые Косма и Дамиан – фармацевтов, святой Франциск Сальский покровительствует журналистам, святой Иоанн Боско – молодежи. Святой Луиджи Гонзага ходатайствует в том, что касается целомудрия, святая Рита – в безнадежных случаях. К святому Антонию Падуанскому обращаются не только в поисках потерянных вещей, но и в случае женского бесплодия.

Почитание святого Антония как помощника в поисках утерянной вещи восходит к народным корням, но оно также связано с молитвой “Si quaeris miracula”, известной под упрощенным названием «sequeri» — «секвери». Эта молитва – не что иное, как латинский респонсорий праздника святого Антония Падуанского. Сложилась традиция произносить его, чтобы найти потерянные вещи. Автор респонсория – фра Иулиан Спирийский. Он написал его в 1233 году для того, что тогда называлось «ритмическим оффицием», а сегодня мы называем Литургией часов. Ее текст начинается со слов «Si quæris»: если молишь. Этот текст в переводе на русский язык можно найти на сайте базилики Святого Антония в Падуе.

Если молишь чуда.

Горестью объятый,

То святой Антоний –

За тебя ходатай.

Падают оковы,

Море затихает,

Ради жизни новой

Люди воскресают!

Каждому Антоний

В трудностях поможет

И вернет, что в жизни

Нам всего дороже.

И больным, и бедным

Он несет спасенье,

Чудеса святого

Славят песнопенья.

Да святится Имя

Господа вовеки

На земле и небе,

В каждом человеке.

К святому Антонию Падуанскому обращаются также люди, которые чувствуют себя потерянными и ищут чуда обретения самих себя.

Как же и почему сложилась закономерность «доверять» тому или иному святому разные аспекты нашей жизни?

Как пишет святой апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, святые обладают разным величием: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (15,41). Разумеется, нам ничего не известно о величии того или иного святого, кроме Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа. Главное в почитании святых – не просить у них чуда, а, молясь, подражать их добродетелям. Граничит с суеверием уверенность (часто даже переходящfz в претензию), что тот или иной святой обязательно выполнит какую-то нашу конкретную просьбу. Молясь, мы входим в более близкое общение со святыми и просим прежде всего ходатайствовать перед Богом о нашем обращении, о стяжании тех добродетелей, которые стяжали они в своей земной жизни. И если эта молитва приводит к большим и маленьким чудесам, то их не следует воспринимать как должное, как автоматическую «раздачу» милостей по молитве, но как великий дар, ниспосланный нам Богом по заступничеству святых для того, чтобы мы могли возрастать духовно.

По поводу небесного покровительства святых Тереза Авильская писала, что она сама выбрала заступником святого Иосифа, и поясняла: «Судя по всему, других святых Бог сподобил помогать нам в тех или иных нуждах, однако я испытала на себе, что славный святой Иосиф простирает свое заступничество на все нужды. Тем самым Господь желает объяснить нам, что так же, как на земле Он повиновался ему как нареченному отцу, имеющему право распоряжаться, и на небесах Он делает все, что тот у него ни попросит. Это же ощутили на собственном опыте и другие люди, которые по моему совету вверили себя его покровительству. Многие из них лишь недавно стали его почитателями, испытав эту истину…».

Иногда связь, существующая между святыми и категориями, которым они покровительствуют, поистине удивительна, но тем не менее в их отношении сложилась многовековая традиция. Святой Иосиф Купертинский при жизни считался неспособным к учению, он был принят в третий францисканский орден и занимался чисткой хлева. Проявив выдающиеся духовные качества, он все же был рукоположен во священники. Он также обладал даром левитации. Поэтому его почитают заступником студентов, сдающих экзамены, а также авиаторов и космонавтов.

Священномученик Лаврентий, покровитель торговцев жареным мясом, по преданию, был сожжен живьем на решетке.

А вот сравнительно недавний пример «присвоения» святому покровительства над земными реалиями. Покровителем Интернета у навигаторов Всемирной сети считается святой Исидор Севильский: испанский епископ-эрудит, который создал своеобразную «Википедию» своей эпохи (он жил в VI веке). Этот монументальный труд называется Etymologiae. Святой Исидор хотел собрать в нём названия, происхождение и толкование каждой известной вещи. Исидор углублялся в изучение всякой области знаний, и ему не было равных во владении информационными технологиями того времени: такими технологиями тогда были письмо и чтение. Исидор был убежден не только в необходимости знаний, но и в важности их бескорыстного распространения (при отсутствии законов об авторских правах для этого не было особых преград). Святой Исидор был уверен, что знание о природных явлениях может возвысить человека к познанию духовного, что путь этого познания приведёт от творения к Творцу.

Исидор отличался святостью жизни, смирением и большой пастырской любовью. Он основал школы для обучения священников и прославился своими сочинениями и проповедями. Благодаря ему сохранились тексты античных и раннехристианских авторов, которые иначе были бы навсегда утрачены.

Провозглашение святого Исидора покровителем Всемирной паутины было, скорее, народным, нежели «официальным». Вплоть до 1973 года в Католической Церкви существовала довольно сложная процедура провозглашения какого-либо святого небесным покровителем. Папа Павел VI упростил этот процесс. Во-первых, было сокращено число небесных покровителей различных поместных Церквей с целью упрощения литургического календаря, и там, где это возможно, сохранился один покровитель. Но главное, о чём говорится в документе Павла VI – озаглавленном Normae de patronis constituendis, – заключается в следующем: выбор святого покровителя – это дело тех, кто пользуется этим покровительством, а значит, не только епископы, но и народ – и прежде всего он – призван высказываться, посредством открытых консультаций, по поводу провозглашения святого небесным покровителем той или иной категории.

Католический ресурс «Энциклопедия святых», инициатива Итальянской епископской конференции, провёл в 2002 и 2003 годах опрос среди программистов и пользователей Интернета во всем мире. На первом этапе опроса на первое место вышел святой Альфонс Мария де Лигуори, епископ и Учитель Церкви, который постоянно путешествовал, повсюду возвещая Евангелие. Не имея возможности достичь всех и вся, святой Альфонс, можно сказать, вышел за пределы времени и пространства, занявшись апостольством пера. На втором месте в народном голосовании фигурировал святой архангел Гавриил – кстати, небесный покровитель Радио Ватикана. Архангел Гавриил – коммуникатор и возвеститель Божественного откровения. Святой Исидор на первом этапе голосования оказался на третьем месте, а за ним – святой Иоанн Боско, предвестник новых форм апостольства в Церкви, святой Пётр Регаладо (конец 14 – начало 15 века), который обладал чудесным даром «виртуальности», появляясь одновременно в двух разных местах, и святая Фёкла Иконийская – в некоторых местах она почитается как защитница от вирусов, в память о заступничестве во время чумы. Еще одним кандидатом был святой Максимилиан Кольбе, основатель «Городов Непорочной Девы», в которых использовались самые передовые средства коммуникации. В 2003 году завершился последний этап «выборов» покровителя Интернета. Голосование было международным, в нём приняли участие пользователи из 92 стран. На первом месте оказался блаженный Джакомо Альберионе, основатель Общества Святого Павла. В пояснении к голосованию за этого блаженного как за покровителя Интернета приводятся его слова: «Я знаю, какое зло могут причинить некоторые книги». Джакомо Альберионе был апостолом социальных коммуникаций. По его словам, «апостольство делает громкоговорителями Бога». Блаженный Джакомо Альберионе, скончавшийся в 1971 году, был одним из тех, кто первыми в Церкви осознали важность средств массовой коммуникации для передачи Евангелия. Несмотря на то, что блаженный Джакомо Альберионе в 2003 году был выбран большинством пользователей Интернета, в настоящее время на страницах Всемирной паутины как её небесный покровитель упоминается именно святой Исидор.



Источник: архив Радио Ватикана