Своё первое зарубежное путешествие Лев XIV совершит в Турцию и Ливан
Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни обнародовал коммюнике о том, что в конце ноября и в начале декабря Папа Лев XIV совершит два зарубежных визита.
Принимая приглашение главы государства и церковных властей Турецкой Республики, Папа Лев XIV совершит апостольское путешествие в эту страну с 27 по 30 ноября. Визит будет включать паломничество в Изник (древнюю Никею) по случаю 1700-летия Первого Вселенского собора.
Сразу после Турции, с 30 ноября по 2 декабря Святейший Отец посетит Ливан. Эта поездка также состоится по приглашению главы государства и церковных властей страны.
Подробный маршрут и расписание мероприятий в рамках этих апостольских путешествий будут объявлены позже.
Источник: русская служба Vatican News
